Black Friday Amazon : 10 offres CHOC à ne pas rater ce jeudi 🔥

Pour le prochain Black Friday, Amazon, Fnac ou Cdiscount se prĂ©parent dĂ©jĂ activement. Tous les grands e-commerçants actifs en France ont dĂ©jĂ dĂ©voilĂ© de belles promotions pour Ă©taler cette opĂ©ration dans la durĂ©e. S’ils ne communiquent pas encore trop sur le sujet, il y a dĂ©jĂ de belles pĂ©pites Ă saisir. Ci-dessous, nous avons mis en place une liste mise Ă jour en temps rĂ©el. Voici les offres pour ce jeudi.

Alors que le Singles Day a fait des ravages hier, le Black Friday sur Amazon devrait ĂŞtre le temps de fort de cette fin d’annĂ©e. Attention, il est loin d’ĂŞtre le seul site e-commerce Ă y participer. Les français Cdiscount, Fnac, Darty et autres se prĂ©parent aussi très activement. Ils n’hĂ©sitent pas Ă sortir des promotions ponctuelles sur des produits emblĂ©matiques pour sĂ©duire les français.

Si des incertitudes règnent sur la tenue du Black Friday sur Amazon et consorts, mieux vaut en profiter au plus vite. Depuis le dĂ©but du mois de novembre, on voit de très belles affaires Ă saisir un peu partout sur internet. Encore faut-il ĂŞtre assez rapide pour les dĂ©nicher et en profiter – avant leur rupture de stock. Avec notre sĂ©lection ci-dessus, vous aurez un bon aperçu des meilleures offres high-tech en cours.

Le Black Friday Amazon maintenu ?

Pour le moment, Black Friday sur Amazon est confirmĂ©. Le groupe n’a pas l’intention de reporter ou d’annuler cette opĂ©ration. Il souhaite permettre Ă ses clients de faire des Ă©conomies sur leurs achats de fin d’annĂ©e. Depuis quelques annĂ©es, cette opĂ©ration est LE moment attendu pour acheter les cadeaux de NoĂ«l avec de très belles remises.

Certes, le Black Friday et Amazon sont Ă©troitement liĂ©s de par leur origine. Tous deux sont nĂ©s aux États-Unis, et c’est le marchand qui est parvenu Ă exporter cette opĂ©ration partout dans le monde. Cela dit, Amazon ne reprĂ©sente qu’une partie infime de l’Ă©vĂ©nement. En France, il ne reprĂ©sente que 20% du e-commerce, soit une part de marchĂ© bien plus faible que dans le reste de l’Europe.

Par ailleurs, le e-commerce ne représente que 10% du commerce français. Pour ce Black Friday, Amazon aura donc une forte concurrence. Pour soutenir les marchands français, il est évident que les Cdiscount, Fnac ou Darty sauront tirer leur épingle du jeu. Ces derniers ayant fermé une partie de leurs magasins (sur les produits non-essentiels), ils auront à coeur de compenser sur internet.

PlutĂ´t que de tout concentrer sur le vendredi 27 novembre, date du Black Friday, Amazon et ses homologues ont dĂ©cidĂ© de l’Ă©taler sur la durĂ©e. Cette tendance avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© observĂ©e en 2019, au moment de la Black Friday Week. Cette annĂ©e, c’est quasiment tout un mois de promotions que l’on peut avoir. Les offres sont très limitĂ©es, les stocks partent parfois très vite.

Quelles sont les meilleures offres ?

Pour Black Friday, Amazon ne nĂ©glige aucune thĂ©matique. Il y a donc des deals ce jeudi sur des catĂ©gories aussi variĂ©es que la mode, l’Ă©lectronique, la santĂ© ou encore le bricolage. Tout le monde peut y trouver son bonheur, sous condition d’ĂŞtre très patient. Il y a des centaines de pages de bons plans, il faut savoir faire le tri. Si vous voulez aller droit au but, le mieux est de taper le nom directement dans la barre de recherche.

Pour ceux qui n’ont pas le temps, notre liste de bons plans ci-dessus vous aidera Ă trouver les bonnes affaires. Elle inclut les deals pour le Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et consorts, mais Ă©galement les deals restant du Singles Day. Parmi les grands acteurs de cette opĂ©ration, AliExpress a jouĂ© un jeu crucial. La filiale du groupe Alibaba est la plateforme e-commerce la plus visible en France. Elle est le 5ème plus grand cyber-marchand de l’Hexagone.

Si vous avez mis notre page en favori, vous avez vu que la liste Ă©volue toute la journĂ©e. En effet, de nombreux marchands voient leur stock expirer – ou Ă l’inverse, ils rajoutent des offres. Pour ne rien manquer du Black Friday chez Amazon et tous les autres, n’hĂ©sitez pas Ă revenir souvent sur cette page. Si nous ciblons en grande partie la high-tech, nous mettons aussi parfois d’autres produits en avant.

Amazon vous laisse de la flexibilité

En plus de faire de très belles offres en attendant Black Friday, Amazon offre Ă©galement de la flexibilitĂ© sur les achats. Outre la livraison en un jour, il permet aussi de retourner ses achats très facilement – avec un remboursement rapide. En temps normal, il permet de renvoyer ses achats Ă©chouĂ©s dans les 30 jours suivant la date de livraison. Pour cette fin d’annĂ©e, il en fait diffĂ©remment.

En l’occurrence, tous les achats qui sont rĂ©alisĂ©s depuis mi octobre peuvent ĂŞtre renvoyĂ©s jusqu’au 31 janvier 2021. Derrière cette pĂ©riode rallongĂ©e, on retrouve une stratĂ©gie pour faciliter les achats de NoĂ«l avant l’heure. En effet, mĂŞme si le cadeau de NoĂ«l achetĂ© lors de cette pĂ©riode Black Friday sur Amazon ne plait pas, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement. Cela permet d’Ă©viter de passer par la case revente, qui est parfois pĂ©nible.

Depuis le dĂ©but du mois de novembre, le Black Friday sur Amazon, Fnac et les autres est lancĂ© Ă pleine vitesse. Les promotions sont gĂ©nĂ©reuses, mais elles sont très souvent Ă©phĂ©mères. Hier, Fnac a proposĂ© une remise sur ses cartes cadeaux. Il Ă©tait possible d’Ă©conomiser 20% sur ses achats en les achetant moins chères. Cela dit, cette offre n’est plus disponible ce jeudi, preuve qu’il faut aller vite.

