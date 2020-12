Black Friday Amazon : 10 offres de FOLIE à saisir ce jeudi 🔥

Officieusement, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac a déjà commencé. Les promotions ont envahi le web, les plus grandes marques sont visées par des réductions. Ci-dessous, nous avons fait notre sélection des produits incontournables pour jeudi. Le stock est très restreint, ne soyez pas surpris.

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres ne se passe pas exactement comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. En effet, il a lieu vendredi dernier dans le reste du monde, mais il a Ă©tĂ© retardĂ© d’une semaine en France. Les marchands web ont acceptĂ© ce dĂ©calage afin de laisser du temps aux enseignes physiques de rouvrir pour participer Ă cet Ă©vĂ©nement.

Si le Black Friday n’est pas explicitement nommĂ© chez tous les marchands, les offres sont bel et bien disponibles. Les sites marchands ont pour objectifs de rĂ©ussir Ă finir les stocks avec des offres de haut niveau. Pour ce faire, mĂŞme les marques premium profitent de promotions depuis quelques jours.

Black Friday est tourné sur la high-tech

Chaque Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty est l’occasion pour les marchands de faire chuter les prix de la catĂ©gorie Ă©lectronique. C’est le cas aujourd’hui, mais des milliers d’autres produits bĂ©nĂ©ficient aussi de ces promotions de folie. On retrouve les catĂ©gories comme la culture, le bricolage – et toutes sont concernĂ©es par les remises.

Si vous souhaitez baisser vos frais en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e, Black Friday sur Amazon devrait vous aider. Lors de cette Ă©dition, mĂŞme les marques populaires et premium ont droit Ă des deals de haut vol, nous le disions plus haut. Toutefois, les ruptures de stock peuvent arriver Ă tout instant, certaines ont dĂ©jĂ eu lieu lors de ces derniers jours dĂ©jĂ propices Ă des remises dingues. Pensez Ă ĂŞtre vif pour ne pas rater les meilleures offres en cours.

Black Friday sur Amazon fait la fĂŞte aux marques apprĂ©ciĂ©es du public cette annĂ©e. Les grands noms du haut de gamme sont mis en avant pour cette Ă©dition, Ă l’exemple de Microsoft, Apple, Samsung et d’autres. Pour sa part, le corĂ©en Samsung a dĂ©cidĂ© de mettre Ă l’honneur de nombreux produits dans le cadre de cette opĂ©ration. Ses prix mini concernent les tĂ©lĂ©viseurs aussi bien que l’excellent Galaxy S20 5G.

Les deals affichĂ©s pour Black Friday sur Amazon, Cdiscount et les autres mettent aussi en avant des tonnes de smartphones. Cdiscount fait tomber fortement les tarifs des Redmi Note 9 Pro ou des Mi 10 Lite. Sinon, on voit Ă©galement des prix barrĂ©s sur des accessoires populaires comme les AirPods Pro d’Apple. De con cĂ´tĂ©, Fnac s’attaque Ă des marques de choix comme Sonos et Microsoft.

Amazon balance des milliers de deals

Black Friday et Amazon ont un point commun, leur pays d’origine. Par contre, le marchand n’est pas Ă l’origine de la crĂ©ation de l’opĂ©ration et, surtout, il doit faire face Ă une rude concurrence. Il a bel et bien participĂ© Ă exporter l’Ă©vĂ©nement en Europe, dont la France. Par contre, il doit aussi accepter de se frotter Ă la robuste force de frappe de Cdiscount, Fnac et Darty.

Black Friday sur Amazon et les autres sites e-commerce aura lieu le vendredi 4 dĂ©cembre. C’est demain, mais toutes les plateformes n’ont pas attendu cette date pour envoyer du lourd. Ils tombent dĂ©jĂ les prix de nombreux produits et il faut dĂ©jĂ se rendre sur chaque site pour voir qui propose le meilleur prix. Si vous n’avez pas le temps, sachez que notre sĂ©lection des offres rĂ©pertorie les meilleurs deals pour ce jeudi.

Ă€ la veille du jour J du Black Friday, Amazon affiche des milliers de nouvelles offres. Pendant cette pĂ©riode, la plateforme se concentre sur deux types de remises. D’un cĂ´tĂ©, il y a les offres flash : elles sont restreintes par la durĂ©e et le stock, elles sont toujours apprĂ©ciĂ©es du public. De l’autre, on trouve les promotions en fil rouge qui se tiennent un peu plus. On en trouve des tonnes chez le marchand amĂ©ricain.

Ce dispositif attire beaucoup de monde sur Amazon pour Black Friday. De nombreux clients vont rĂ©gulièrement sur la plateforme pour dĂ©couvrir les nouvelles offres et profiter des tarifs mini pendant qu’ils sont encore en ligne. Les deals les plus agressives partent toujours très vite. Et pour cause, les stocks sont limitĂ©s et le contexte sanitaire a habituĂ© le public Ă faire ses achats sur internet depuis plusieurs mois.

Une deuxième chance pour chaque achat

Lors de cette Ă©dition de Black Friday, Amazon s’est aussi pliĂ© Ă un petit changement que les clients n’avaient pas vu venir. Il offre plus de souplesse en permettant de faire des renvois jusqu’au 31 janvier 2021. Vous pouvez donc prendre vos cadeaux sur le site marchand Ă prix barrĂ©s grâce aux deals et les offrir Ă NoĂ«l. S’ils ne conviennent pas, vous avez tout le temps pour les renvoyer après les fĂŞtes. C’est plus simple et cela vous Ă©vite de devoir tout revendre ailleurs.

L’avantage proposĂ© par Amazon est sĂ©duisant. D’ailleurs, Cdiscount affiche aussi un dĂ©lai de rĂ©tractation jusqu’au 31 janvier 2021. Ce n’est pas le cas sur la totalitĂ© de son catalogue, mais une grande partie, pensez Ă vĂ©rifier avant de valider la commande. Les autres acteurs se cantonnent Ă 14 jours après la livraison.

Le Black Friday aura officiellement lieu demain en France. On sait dĂ©jĂ que les marchands s’inquiètent de leur stock, en raison des ruptures qui ont dĂ©jĂ eu lieu. Si vous voulez prendre un peu d’avance tout en sĂ©curisant les courses pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, c’est le moment de passer le cap. Les deals peuvent se terminer n’importe quand, soyez vif.

