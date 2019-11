Black Friday Amazon : 10 offres à ne pas manquer avant minuit 🔴

La moitiĂ© du Black Friday Amazon est dĂ©jĂ passĂ©e, et les premières ruptures de stock se sont dĂ©jĂ faites sentir. Ce soir Ă minuit, une large majoritĂ© des offres spĂ©ciales vont disparaĂ®tre, et nous vous avons sĂ©lectionnĂ© les plus importantes ci-dessous. Soyez vifs, les vraies rĂ©ductions jusqu’Ă -80% drainent les foules et les inventaires diminuent Ă vue d’oeil.

Depuis ce matin, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les autres est officiellement lancĂ©. Les français ont rĂ©pondu positivement aux millions de bons plans partout sur la toile, parvenant mĂŞme Ă faire ralentir quelques plateformes marchandes. Pour vous Ă©viter l’inondation de bons plans, notre guide mis Ă jour ce vendredi après-midi vous donne les clĂ©s pour acheter bien.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : vendredi 29 novembre, 18h02

Le Black Friday chez Amazon, le monde Ă petit prix

Cette annĂ©e, le Black Friday Amazon aura vraiment Ă©tĂ© très impressionnant, tant au niveau de la qualitĂ© des offres qui sont mises en avant que de la quantitĂ© disponible. Les premières ruptures de stock sur les produits stratĂ©giques comme l’iPhone 11 ou la Sony PS4 ont eu lieu dans l’après-midi, soit plusieurs heures après leur mise en ligne sur la plateforme. Pareil chez Cdiscount, Fnac et Darty : Amazon aura donc parfaitement rĂ©ussi ce vendredi noir, le fameux Black Friday.

Cette annĂ©e, la FEVAD annonçait que les marchands actifs dans l’Hexagone devrait assurer environ 1,7 milliard d’euros sur le Black Friday : Amazon, en tant que numĂ©ro un du marchĂ© français devrait logiquement s’en accaparer une bonne partie. Avec les offres gĂ©nĂ©reuses et abondantes qu’il a mis en avant sur son site aujourd’hui, c’est tout Ă fait comprĂ©hensible. Avant ce soir Ă minuit, il reste encore des affaires ahurissantes Ă saisir, notre sĂ©lection vous apporte une rĂ©ponse.

Si le Black Friday et Amazon sont souvent associĂ©s Ă de l’Ă©lectronique – comme les ordinateurs, tablettes, smartphones et TV – il va en rĂ©alitĂ© bien au delĂ : ce sont des dizaines de thĂ©matiques très variĂ©es, depuis la cuisine et jusqu’Ă la dĂ©coration ou la culture, qui attirent tous les ans des millions de visiteurs pendant cette opĂ©ration Ă©phĂ©mère d’une ampleur inĂ©galĂ©e en France.

Évidemment, l’Ă©lectronique et l’informatique sont deux catĂ©gories qui sont très plĂ©biscitĂ©es sur internet, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, et pendant le Black Friday ou non. Si elles connaissent un tel succès, c’est parce que les produits sont très standardisĂ©s et qu’il n’est donc pas nĂ©cessaire de les essayer avant (comme des vĂŞtements par exemple) pour les acheter.

Les dernières promos pour vendredi soir

Ce vendredi soir, le Black Friday chez Amazon est loin d’ĂŞtre terminĂ©, et il reste des produits d’exception Ă des prix vraiment mini. On peut citer par exemples les derniers exemplaires de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro qui bĂ©nĂ©ficient de quelques dizaines d’euros de rĂ©duction, les tĂ©lĂ©phones Huawei P30 et P30 Pro qui sont toujours en promotion, ou encore les MacBook et Surface Pro 7 qui sont Ă prix cassĂ©. Les tablettes tactiles ont Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de belles promotions sur Amazon au Black Friday, Ă l’exemple des appareils fabriquĂ©s par Apple (iPad et iPad Pro).

Au delĂ de cette catĂ©gorie phare, le Black Friday c’est Ă©galement des centaines de promotions sur tous les produits et accessoires de cuisine : les robots cuiseurs Moulinex Companion et Cookeo sont deux Ă©normes succès sur toutes les plateformes marchandes. Il en va de mĂŞme pour les Ă©pilateurs Philips, les rasoirs Braun ou encore les brosses Ă dents Ă©lectriques Oral-B.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de naviguer entre les diffĂ©rents sites e-commerce pour le Black Friday, Amazon – Cdiscount et Fnac Ă©tant le top 3 Ă consulter de manière assidue, notre sĂ©lection plus haut sur cette page vous donnera les dernières offres pour ce vendredi soir, qui vont pour la plupart expirer Ă minuit. C’est donc un moyen de se rattraper de sa journĂ©e, sans perdre une minute.

Depuis le dĂ©but de cette semaine promotionnelle, Amazon a vraiment rincĂ© le marchĂ© avec ses milliers de bonnes affaires : la Black Friday Week aura Ă©tĂ© un succès, et ce vendredi restera clairement dans les annales. S’il ne communique jamais sur ses chiffres rĂ©alisĂ©s en France, on peut largement imaginer que les rĂ©sultats seront meilleurs cette annĂ©e par rapport aux Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. Le public français a rĂ©pondu prĂ©sent, et Amazon les a Ă©coutĂ©.

Salve de (vrais) bons plans sur Amazon

Pendant le Black Friday, on a vu sur Amazon de très belles offres qui ne se reprĂ©senteront pas sous peu. En effet, le marchand web passe quasiment toujours Ă cĂ´tĂ© des soldes et des French Days, et il a fait de cette opĂ©ration de novembre son moment phare de l’annĂ©e. Si vous voulez Ă©conomiser un maximum tout en bĂ©nĂ©ficiant de très beaux produits, ce vendredi soir est votre dernière chance pour en profiter.

Par ailleurs, il faut prendre en compte que tous vos achats rĂ©alisĂ©s sur Cdiscount, Fnac ou Amazon pendant le Black Friday sont Ă©ligibles Ă un droit de rĂ©tractation lĂ©gal. Si par exemple, vous vous faites livrer un produit et que vous n’est finalement plus très heureux de ce dernier – vous pouvez le retourner sous condition qu’il soit comme neuf dans un dĂ©lai imparti. Chez Amazon, celui-ci est de 30 jours après le jour de livraison officiel. Cela se fait gratuitement et rapidement, via le rĂ©seau du gĂ©ant du e-commerce.

Dernier point sur le Black Friday Amazon : si vous voyez aujourd’hui un deal qui vous plait – mais oĂą vous espĂ©rez secrètement que le prix baissera encore dans les jours Ă venir, ne vous y mĂ©prenez pas trop. L’ogre du e-commerce ne devrait plus annoncer de nouveaux deals dans les jours Ă venir, et les plus belles promotions arrivent au bout du stock.

