Black Friday Amazon : 10 offres à ne pas rater dimanche matin 🔥

Il y a quelques jours, Amazon a lancĂ© le Black Friday avant l’heure sur sa plateforme. Avec le confinement et la fermeture des commerces de proximitĂ©, le marchand a finalement mis en pause ce concept – sans pour autant suspendre des offres. Pour ce dimanche, nous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lection des meilleures offres disponibles pour cette fin de week-end.

Le « Black Friday avant l’heure » sur Amazon devait s’Ă©taler du 26 octobre au 19 novembre 2020. La plateforme amĂ©ricaine a finalement dĂ©cidĂ© d’abandonner le concept pour Ă©viter la grogne de certains concurrents. Pour autant, il n’en a pas oubliĂ© le principe : faire des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur toute la pĂ©riode, y compris ce dimanche.

Pour ce Black Friday, Amazon a mis en place deux formats de remises. D’une part, on a les ventes Ă©clair, qui concernent des marques connues et qui sont très limitĂ©es. Elles sont restreintes par le stock disponible et par le temps – en gĂ©nĂ©ral quelques heures. D’autre part, on a des promotions du jour qui sont quasiment sans limite de stock.

Le Black Friday importé par Amazon

Le Black Friday rime avec Amazon pour beaucoup. En effet, ce concept amĂ©ricain a Ă©tĂ© importĂ© par la plateforme marchande en Europe, il y a quelques annĂ©es. Aujourd’hui, tous les commerçants participent au Black Friday, y compris les magasins traditionnels. La vente sur internet ne reprĂ©sente que 20% de toutes les ventes rĂ©alisĂ©es lors de cette opĂ©ration, c’est dire l’ampleur de l’Ă©vĂ©nement sur tout le territoire français.

Cette année, le Black Friday Amazon aurait déjà du commencer un mois avant, le 26 octobre 2020. En raison du confinement, le site a décidé de suspendre le nom de Black Friday pour ne pas créer de polémique. En revanche, on retrouve toujours une section avec des « ventes flash » ultra compétitives sur tous types de produits.

Si notre sĂ©lection plus haut concerne surtout la high-tech, les deals du Black Friday Amazon vont bien au-delĂ de cette thĂ©matique. On retrouve ainsi des offres sur la beautĂ©, la mode, le bricolage, la culture ou encore les jouets. Vous pouvez donc librement faire vos achats pour NoĂ«l, sans aucun risque. Le site a mĂŞme allongĂ© la pĂ©riode de retour : vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour renvoyer tous vos achats, sans frais.

Amazon est-il le seul Ă faire le Black Friday sur internet ? Non, loin de lĂ . Pour ce mois de novembre, tous les marchands en ligne font des efforts. Ce dimanche, c’est Samsung qui termine sa « Samsung Week » (Ă©vĂ©nement phare de l’annĂ©e chez lui) avec des milliers de promotions. Fnac, Darty et Cdiscount sont aussi actifs ce week-end avec des milliers de bons plans.

OĂą trouver les meilleures offres sur Amazon ?

En ce moment, ce sont des milliers de bons plans qui sont disponibles sur Amazon. Pour ce Black Friday, le cyber-marchand a dĂ©cidĂ© de couvrir toutes les catĂ©gories de produits. Naturellement, certaines thĂ©matiques sont plus populaires que d’autres sur internet. L’Ă©lectronique, l’informatique ou encore l’Ă©lectromĂ©nager sont très sollicitĂ©s.

Depuis le dĂ©but de son Black Friday, Amazon est très agressif sur le prix de la high-tech. On retrouve ainsi des remises chocs sur les plus grandes marques – qui sont aussi les plus premium. Par exemple, les AirPods Pro sont Ă des prix jamais vus tout comme la Microsoft Surface Pro 7. Le marchand propose des deals avec plus de 25% de remise sur ces produits, alors qu’ils n’ont mĂŞme pas un an.

Dans l’Ă©lectromĂ©nager, ce Black Friday Amazon met toutes les marques d’aspirateurs robots Ă l’honneur. C’est le cas par exemple de la rĂ©fĂ©rence Roomba 981 chez iRobot qui voit son prix chuter de plus de 50%. Pareil sur des marques comme Rowenta ou Neato, qui sont très reconnues sur ce type de produits. Il faudra toutefois ĂŞtre rapide pour ne pas arriver quand le stock sera Ă©puisĂ©.

Faut-il acheter ce dimanche ou attendre plus tard le Black Friday Amazon ? Certes, l’opĂ©ration n’aura lieu que le 27 novembre, mais le marchand a clairement dit qu’il commencerait ses offres avant. Il est donc possible que des deals en ce moment ne reviennent pas Ă la fin du mois. Les remises sur les AirPods Pro ou les Redmi Note 9 Pro ne seront très probablement pas meilleures, ça ne sert Ă rien d’attendre.

Le Black Friday, une date Ă retenir

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon et consorts est un enjeu clĂ©. En effet, mĂŞme les marchands en ligne ont souffert de la crise sanitaire. Si les volumes ont bien augmentĂ© pour eux, ils ont eu du mal Ă assurer derrière. La logistique n’a pas toujours Ă©tĂ© Ă la hauteur, leurs entrepĂ´ts ont Ă©tĂ© fermĂ©s, et les ruptures de stock ont Ă©tĂ© nombreuses. Au final, ils auront Ă coeur de se rattraper pour la fin d’annĂ©e.

Ce dimanche, il y a vraiment de belles promotions Ă saisir. Le Black Friday Amazon a commencĂ© lundi dernier, et les offres sont dĂ©jĂ choc. Il y a dĂ©jĂ eu des produits qui ont disparu faute de stock, mieux vaut se dĂ©pĂŞcher. Encore une fois, il est possible de retourner ses achats rĂ©alisĂ©s aujourd’hui jusqu’au 31 janvier 2021. Vous pouvez donc faire vos courses de NoĂ«l sans aucun risque : vous pourrez toujours les renvoyer après pour obtenir un remboursement.

Au fil de la journĂ©e, cette liste de bons plans pour Black Friday Amazon sera mise Ă jour. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris pour retrouver tout au long de l’opĂ©ration les meilleures offres. A tout moment, de nouveaux deals peuvent apparaitre. Nous rĂ©cupĂ©rons tous les bons plans de tous les marchands pour vous les afficher ici.

