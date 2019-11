Black Friday Amazon : les 10 offres jusqu’à -70% pour samedi matin 🔥

Le dĂ©marrage du Black Friday Amazon, Cdiscount et autres a eu lieu hier matin. Ce samedi, ce sont des milliers de nouvelles offres spĂ©ciales qui sont disponibles chez les marchands en ligne. Vous pouvez profiter d’excellents produits d’Apple, LG, Dyson, Huawei ou Samsung Ă des tarifs prĂ©fĂ©rentiels parfois jusqu’Ă -70%. Ci-dessous, notre sĂ©lection des meilleurs deals pour ce Black Friday en direct.

Les participants au Black Friday 2019 :

Lors de ce Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty apparaissent comme les acteurs les plus incontournables pour cette opération. Chez eux, vous pourrez trouver des millions de références profitant de très belles réductions choc. Nous vous avons préparé une courte sélection des produits les plus populaires de ce Black Friday pour vous aider dans vos recherches du jour. Elle est mise à jour tout au long de cette journée pour que les bons plans que nous vous proposons soient le plus frais possible.

Black Friday 2019 : offres en direct

Dernière mise à jour : Samedi 23 novembre, 10h21

Les top deals du Black Friday Amazon

Si le vĂ©ritable Black Friday est vendredi prochain, Amazon est dĂ©jĂ sur le coup depuis plusieurs heures en proposant une multitude de rĂ©ductions sur des produits de marques très populaires. Le marchand amĂ©ricain ajoute donc encore plus de promotions au fur et Ă mesure que les jours passent, ce qui rend ses offres de plus en plus compĂ©titives. Depuis hier, vous pouvez faire de trop bonnes affaires. NĂ©anmoins, il faut noter que ces offres flash sont très limitĂ©es dans le temps, comme l’inventaire, ce qui veut dire qu’il faut que vous soyez très vifs pour vous faire plaisir lors du Black Friday.

Lors du Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont tous leurs moyens Ă eux de proposer leurs rĂ©ductions sur leurs meilleurs produits. Il existe donc les offres flash, des rĂ©ductions qui sont très limitĂ©es dans le temps et très prisĂ©es, car les prix sont tous particulièrement sĂ©duisants. Un autre type de promotion existe aussi et se veut plus longue dans le temps. Parfois, elles durent toute la semaine dĂ©diĂ©e au Black Friday. On retiendra donc que les offres flash sont celles qui vous permettront le plus d’Ă©conomies sur des produits de grandes marques, mais elles sont Ă©phĂ©mères et demandent d’ĂŞtre rapides.

Nul doute que ce Black Friday aide Amazon, Cdiscount et les autres Ă lĂ©gitimer toutes leurs offres flash sur des produits de grandes marques. Parmi celles-ci, vous trouver les iPad et les MacBook d’Apple, les Surface Pro de Microsoft ou encore les casques audio haut de gamme de Sony et Bose. Toutes ces marques très connues pour ceux qui apprĂ©cient la tech, ne serait-ce qu’un minimum, baissent tous les prix sur les plateformes des marchands actives en France. Les fĂŞtes de fin d’annĂ©e approchent Ă grands pas, le Black Friday est donc l’occasion parfaite pour se faire plaisir ou pour trouver un cadeau pour vos proches Ă petits prix.

Il faut le rappeler de nouveaux, ces offres flash ne dureront pas la totalité de tout le Black Friday et Amazon en fera rapidement disparaître une très grande partie, faute de temps ou de stocks. Il faut mieux se dépêcher pour saisir ces mini prix avantageux chez le marchand Amazon, mais aussi les autres acteurs comme Cdiscount, Darty, Fnac ou Boulanger.

Voici toutes les offres Amazon :

Amazon, numĂ©ro un de l’opĂ©ration

Si Amazon est un des poids lourds du Black Friday, c’est parce qu’il est originaire du pays qui a lancĂ© l’opĂ©ration annuelle. Peu Ă peu, cette dernière a fait exploser les frontières pour arriver jusque dans l’Europe et se faire une place de choix dans le paysage e-commerce. Chaque annĂ©e, l’Ă©dition gagne toujours plus d’ampleur en France, dans les boutiques physiques, mais surtout sur Internet.

C’est sur internet que vous trouverez certainement les meilleurs prix sur certaines catĂ©gories de produits qui vous intĂ©ressent. Toutes les catĂ©gories de produits sont concernĂ©es en plus de l’informatique et de l’Ă©lectronique, Ă l’exemple de l’Ă©lectromĂ©nager, des jeux vidĂ©o, de la culture ou encore du jardinage. Chez Amazon, il y a de grandes chances que les rĂ©fĂ©rences qui vous intĂ©ressent soient en forte promotion.

Au cours du Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger, Darty et autres marchands en ligne sont les poids lourds du secteur, en partie car ils sont très gĂ©nĂ©ralistes. En plus de tous les secteurs citĂ©s plus haut, vous aurez aussi de très compĂ©titives rĂ©ductions sur les produits liĂ©s Ă la cuisine, au bricolage ou Ă la mode. Au fil du temps, le Black Friday a su s’imposer comme une opĂ©ration spĂ©ciale vraiment incontournable qui devance dĂ©sormais très largement les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©.

Le Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Darty ou encore Fnac a l’avantage indĂ©niable d’offrir Ă tous la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies consĂ©quentes. Certaines offres vont de -10% Ă -30% sur des produits de marques qui sont vraiment très populaires, lĂ oĂą d’autres atteignent carrĂ©ment les -70%. Vous pourrez trouver vos cadeaux de NoĂ«l ou choisir de vous faire plaisir en cette fin d’annĂ©e, le tout en Ă©conomisant parfois jusqu’Ă des centaines d’euros.

Le Black Friday et ruptures de stock

Si le Black Friday sur Amazon ou Cdiscount a des avantages vraiment non négligeables, il a aussi quelques inconvénients. Ces derniers concernent évidemment la frivolité des offres à prix cassé, surtout sur des marques toujours très appréciées par les utilisateurs comme les marques Sony, Philips, Apple, Dyson, Samsung et autres. Il ne faut donc pas hésiter très longtemps pour faire votre choix et franchir enfin le pas. Dans le cas où vous êtes trop rapide, sachez que tous les marchands offrent un délai de rétractation qui est efficient même pendant le Black Friday.

De son cĂ´tĂ©, Amazon offre une pĂ©riode de retour qui va jusqu’Ă 30 jours après votre commande, mĂŞme pendant le Black Friday. Quant Ă Cdiscount, Fnac et Darty, ce dĂ©lai est de 15 jours. S’il parait moins long qu’ailleurs, il l’est suffisamment pour vous rendre compte de votre erreur d’achat et vous permettre d’ĂŞtre remboursĂ© intĂ©gralement, sans difficultĂ©. Si vous ĂŞtes allĂ© trop vite dans vos emplettes, vous avez donc une deuxième chance dans tous les cas.

Pour vous faire profiter du meilleur du Black Friday Amazon, Cdiscount et les autres, nous mettons rĂ©gulièrement cette liste Ă jour, ce qui devrait vous permettre de vous y retrouver assez aisĂ©ment. Vous pouvez ajouter cette page en favori afin de revenir souvent voir s’il y a eu des changements et nouveautĂ©s, et si les produits que vous souhaitez sont en rĂ©duction. Comme aujourd’hui, des millions de rĂ©fĂ©rences seront en promotion dans la semaine Ă venir, n’hĂ©sitez pas Ă repasser sur celle-ci pour y voir plus clair parmi les meilleures offres.

Voici l’intĂ©gralitĂ© des offres du Black Friday Amazon :

