Black Friday Amazon : 10 offres spéciales que vous allez adorer ⬇️

Officiellement, le Black Friday a démarré à 18h00 ce soir sur Amazon. Le cyber-marchand américain a complètement changé son interface pour inonder le monde entier avec des promotions dans tous les sens. C’est aussi le cas chez Cdiscount, Fnac et Darty qui ont des offres sérieuses. Notre guide ci-dessous vous donne en temps réel les meilleurs plans disponibles.

Black Friday 2019 : les offres en direct



Dernière mise à jour : Jeudi 28 novembre, 21h48

Si vous n’avez pas de temps à perdre à naviguer sur chacune des plateformes en quête des bons plans du Black Friday Amazon, Cdiscount et consorts, notre liste est tenue à jour en direct et vous propose les meilleures promotions du moment comparées sur les différents sites marchands français. Vous avez donc le meilleur prix, et aucun risque de voir une rupture de stock.

Depuis quelques heures, le rythme des promotions et ventes flash du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Fnac s’est nettement intensifié. Tous ces gros acteurs du e-commerce français ont sorti leurs meilleures avantages pour attirer le public français à la recherche de bonnes affaires pour la fin d’année. Si vous aussi, vous aviez l’intention de faire des économies sur vos cadeaux de Noël, le Black Friday Amazon est la solution.

Surface Pro 7 i5 256 Go + Clavier + Office 365 à 999€ au lieu de 1716€ 🔥

MacBook Pro 13″ 2,4 GHz Touch Bar 512 Go à 1974€ au lieu de 2249€

Les meilleures offres du Black Friday Amazon

Comme nous le disions, depuis quelques heures, c’est un vrai raz de marée sur Amazon pour ce Black Friday. Les grandes marques se bousculent avec des remises qui grimpent très haut, et parfois sur la dernière génération de leurs produits. Par exemple, Apple met en réduction ses iPad Pro ou ses MacBook Pro, tandis que Microsoft offre 25% de remise sur sa tablette hybride Surface Pro 7 qui a été officialisée en octobre.

Pour ceux qui veulent plutôt étoffer leur maison de domotique pour ce Black Friday, Amazon est encore une fois omniprésent sur les deals. On peut citer par exemple les ampoules Philips Hue qui chutent toutes jusqu’à 47% par rapport à leur prix habituel. C’est aussi le cas pour tous les produits de la société française Netatmo, à l’instar de ses thermostats et sa station météo.

Évidemment, l’électronique joue une part importante dans les ventes du Black Friday sur Amazon, mais ce n’est pas tout. Le jeu vidéo est aussi très plébiscité, et les Nintendo Switch, PS4 et autres Xbox One sont aussi très en vogue. Les réductions grimpent même jusqu’à -50% sur ces dernières consoles, cela permet vraiment de faire de belles économies sur des potentiels cadeaux de Noël.

Pour ceux qui cherchent un téléphone pour le Black Friday, Amazon est encore une fois très agressif. Il rencontre toutefois la concurrence chez Cdiscount qui a de belles offres en cours ce jeudi soir : on voit un iPhone XR avec 64 Go de stockage à seulement 569€, un prix qui a rarement été vu jusque-là. Chez Amazon, c’est plutôt Samsung, Huawei et Xiaomi qui voient leur prix chuter de manière drastique.

Quelles catégories sont en promotion ?

Après vous avoir fait un rapide tour des bons plans du Black Friday sur Amazon dans l’électronique, venons en aux autres catégories de produits. Il faut savoir que cette opération n’est pas seulement sur la high-tech mais sur absolument toutes les catégories que l’on peut trouver sur la plateforme marchande. Par exemple, il y a des promotions sur de la culture, du bricolage, de la mode ou encore la décoration.

Sans trop rentrer dans le détail de chacune d’entre elles, Amazon fait, pour le Black Friday, beaucoup de remises sur les marques françaises. Par exemple, les robots cuiseurs de Moulinex – le i-Companion et le Companion classique – sont en forte réduction. Vous pouvez ainsi économiser plusieurs centaines d’euros sur ces appareils qui sont reconnus comme extrêmement performants. De même, la plateforme met en avant des ustensiles et casseroles Tefal avec des remises qui dépassent les 50%.

Sur chacune des catégories, le Black Friday Amazon fait en sorte que tout le monde trouve son bonheur. Pendant 24 heures, vous avez donc la possibilité de vous faire plaisir, et de faire plaisir à votre entourage en préparant Noël, sans pour autant faire mal à votre portefeuille. Attention, il faut savoir que les stocks sont toujours limités et qu’il vous faudra être rapide dans certains cas. Depuis ce lundi, début de la Black Friday Week, plusieurs produits populaires ont disparu du site Amazon, faute d’inventaire.

Faire ses courses sur Amazon intelligemment

Pendant le Black Friday sur Amazon, on est vite tenté par acheter tout et n’importe quoi – parce qu’il y a des remises qui sont vraiment incroyables. Toutefois, il faut se préparer et faire cela de manière intelligente. Selon vos besoins, vous faites le tour dans chacune des sections qui peut vous intéresser – et vous allez vous renseigner sur chacun des produits que vous souhaitez obtenir.

Si jamais vous aviez acheté un peu trop vite un produit qui ne vous est pas forcément utile, Amazon a la réponse pour ce Black Friday. Il offre une tranche de 30 jours pendant laquelle vous pouvez, à tout moment, solliciter le marchand pour lui retourner le produit. La plateforme s’engage ensuite à le reprendre et effectuer un remboursement pour vous compenser. Ce n’est même pas un bon d’achat, c’est un remboursement intégral sur votre compte bancaire.

Pour ceux qui ont la flemme d’aller toutes les heures sur les sites comme Amazon au Black Friday, nous mettons notre sélection à jour de manière la plus fréquente possible – de sorte à refléter un maximum les meilleures offres à un moment T. Si vous voulez en profiter, vous pouvez par exemple mettre cette page dans vos favoris sur votre navigateur afin d’y accéder plus rapidement.

