Black Friday Amazon : les 10 pépites à ne pas rater ce lundi 🔥

En attendant le fameux Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres s’organisent. Ce lundi matin, tous ont dévoilé de nouvelles promotions pour aider les français à faire des économies sur leurs achats. Ci-dessous, nous avons mis en place une sélection dynamique avec les affaires à saisir, principalement dans la tech.

Si vous êtes un peu familier avec le Black Friday, Amazon et tous les e-commerçants, vous savez à quel point le mois de novembre est critique. Cet événement « privé » a dépassé les opérations traditionnelles comme les soldes ou les French Days. Les commerçants, physiques ou en ligne, accordent toujours plus d’importance à cette opération qui a lieu à un moment clé.

En effet, à quelques semaines de Noël, le Black Friday sur Amazon, Fnac et Cdiscount permet de faire des économies sur les cadeaux. Que ce soit sur la technologie, la beauté, la décoration ou le bricolage, toutes les références et toutes les catégories sont ciblées. La liste ci-dessus ne reprend que quelques exemples de produits en promotion, mais il y en a des dizaines de milliers partout sur internet.

Black Friday sublimé par Amazon & Cie

Le Black Friday n’a pas été inventé par Amazon, mais les deux ont la même origine. L’opération commerciale est née aux États-Unis, quelques années après la fin de la seconde guerre mondiale. Depuis, elle a gagné en ampleur grâce au relais sur internet. En France, c’est Amazon qui a importé le concept. Aujourd’hui, une large majorité des acteurs du commerce y participent.

Cette année plus que jamais, les français veulent faire des économies sur leurs achats de Noël. En attendant le Black Friday, Amazon, Fnac, Darty et consorts ont déjà relayé quelques belles promotions. Cela permet de faire des achats plus rationnels tout au long du mois, sans avoir à se précipiter le jour du fameux « vendredi noir » (le 27 novembre).

Ce week-end par exemple, on a vu des produits très populaires être en promotion. AirPods Pro, Surface Pro 7, Redmi Note 9 Pro, autant de produits très populaires qui ont vu leur prix chuter de plus de 30%. Avec ces réductions, il n’y a même plus besoin d’attendre Black Friday : Amazon, Fnac, Cdiscount ou Darty sont déjà très compétitifs sur les offres.

Alors que la tenue du Black Friday est toujours plus compromise, il est donc l’heure de saisir ces offres. En effet, si Fnac, Cdiscount ou Amazon décidaient de ne pas faire Black Friday, mieux vaudra avoir sécurisé ses achats avant l’heure. Il y a des réductions qui grimpent parfois jusqu’à -80% sur certaines références. Même un pack avec la Surface Pro 7 est tombé de 42% sur Fnac, c’est jamais vu.

Le Black Friday, un événement capital

Que ce soit Black Friday ou non, Amazon décompose ses offres en deux formats. D’un côté, on a des ventes flash qui ne durent que quelques heures. Elles sont doublement limitées : 1) par la durée et 2) par le stock. Un double compteur est affiché et permet de suivre l’avancée du deal. Très souvent, ils partent en quelques minutes parce que les remises sont très hautes.

De l’autre côté, on a des ventes en continu. Depuis le début du mois et avant même le Black Friday, Amazon enchaine ces promotions. On voit par exemple des offres sur les derniers téléphones de OnePlus ou Xiaomi. On voit aussi des offres sur les Chromebook, les aspirateurs iRobot Roomba ou les accessoires Philips. Il y en a des milliers, il faut savoir être patient.

Comme pour un vrai Black Friday, Amazon, Cdiscount ou Fnac dévoilent tous les jours de nouvelles offres. Si officiellement, il n’y a pas encore Black Friday, c’est quand même une période forte pour tous ces marchands. Les français pensent activement aux cadeaux de la fin d’année, ils en profitent pour passer leur commande sans risquer la rupture.

Cette année est un peu particulière, et les e-commerçants sont sous pression. En effet, outre la question de la tenue du Black Friday, Amazon et consorts s’inquiètent pour les stocks, les entrepôts et pour la logistique. Lors du premier confinement, les marchands ont été en rupture d’une majorité de produits. Ils n’ont pas réussi à compenser les attentes des français qui déplaçaient leurs achats sur internet.

Sécuriser ses cadeaux avant Noël

Alors que certains marchands enregistrent déjà des ruptures sur certaines thématiques (jouets, électronique…), il faut savoir s’y prendre à l’avance. En attendant le Black Friday, Amazon offre aussi un avantage réel face à ses rivaux. Il permet aux clients de rendre leurs achats jusqu’au 31 janvier 2021. Cela permet ainsi d’offrir les cadeaux à Noël, quitte à les renvoyer par la suite. Il n’y aura donc pas besoin de passer par la case « revente ».

En temps normal, Amazon offre 30 jours d’essai à ses clients (après livraison). Pour ce Black Friday, il étend la période afin de permettre à quiconque de pouvoir faire ses courses dès ce lundi, sans avoir à s’inquiéter pour les retours. Ses homologues français tels que Fnac, Cdiscount ou Darty se limitent eux toujours au strict minimum légal, à savoir 14 jours de retours.

Pour cette fin d’année, le Black Friday sur Amazon semble compromis. Le marchand le sait, et c’est pourquoi il organise des ventes flash généreuses tous les jours. Mais les vraies bonnes surprises viennent de chez Fnac et Cdiscount. Les deux marchands montrent leur plus beau visage depuis quelques jours déjà. Les remises sont dignes d’un Black Friday, sans pour autant y être.

Attention, les stocks sont limités. Si vous ne voulez pas passer à côté d’une promotion en attendant Black Friday, mieux vaut sécuriser ses achats. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours le retourner et acheter le même produit, moins cher par la suite. Cela vous permet d’éviter de vous retrouver sans rien après la fin du mois de novembre.

