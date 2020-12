Black Friday Amazon : 10 pépites à ne pas rater vendredi 🔥

C’est officiel, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Fnac est lancé. Les marchands ont inondé le web de milliers de promotions ce vendredi. C’est le moment de faire des économies gigantesques, nous avons concocté une sélection pour vous ci-dessous. Les offres partent très vite, profitez des premières heures pour faire vos achats à prix réduits.

Cette année, Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres est unique en son genre. Il a finalement lieu ce vendredi 4 décembre en France alors qu’il a déjà eu lieu la semaine dernière dans le reste du monde. Pour cette édition, les plateformes e-commerce ont pris le temps d’attendre que les boutiques physiques aient le temps de rouvrir afin de contribuer à l’opération.

Black Friday ne porte pas ce nom chez tous les marchands en ligne, mais tous affichent des promotions dignes de cet événement annuel. Les plateformes comptent bien sur cette opération pour terminer les stocks, ce qui explique pourquoi les deals atteignent de tels niveaux. Même les grandes marques sont concernées par les remises, c’est encore plus véridique lors de ce jour officiel.

Black Friday toujours excellent sur la tech

Lors du Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty s’attaquent toujours à la catégorie high-tech pour faire tomber les prix des smartphones, ordinateurs et autres. C’est encore vrai lors de cette édition, mais les marchands ne se limitent pas uniquement à cette thématique. On retrouve des milliers d’autres références en promo, que ce soit du côté de la beauté, des jouets, du sport et autres. Toutes les catégories de produits sont en promotion.

Si vous avez pour ambition de réaliser des économies, Black Friday sur Amazon vous aidera à atteindre vos objectifs. Même les marques haut de gamme profitent de remises de folie lors de cette édition, pour notre plus grande surprise. Par contre, les ruptures de stock peuvent avoir lieu à tout instant, plusieurs produits ont déjà disparu au cours des derniers jours. Soyez rapide pour passer à l’action et ne pas manquer les meilleurs deals.

Cette année, Black Friday sur Amazon met à l’honneur les marques très populaires. Tous les grands noms du secteur ont droit à des offres folles lors de cette édition, on retrouve des promotions sur Apple, Samsung, Microsoft et bien d’autres. De son côté, le coréen Samsung a mis en avant plusieurs produits sur son site officiel. Il n’a pas non plus fait dans la dentelle, on retrouve des prix barrés sur les téléviseurs ou sur le Galaxy S20.

Les offres mises en avant pour Black Friday sur Amazon et les autres sites marchands concernent aussi la catégorie des smartphones. Les Redmi Note 9 Pro, le casque Bose QC 35 II ou des Mi 10 Lite sont poussés par le site Cdiscount. Chez Amazon, toutes les plus belles marques sont à prix avantageux.

Pour voir les promos sur Amazon, c'est là :

Amazon avance des tonnes de rabais

Black Friday et Amazon sont liés par leur pays d’origine. Cependant, la plateforme n’a pas créé l’événement et elle doit se frotter à la concurrence de nombreux marchand. Si elle a bien contribué activement à l’exportation de l’opération en France, elle doit affronter des rivaux de poids comme Fnac, Darty ou Cdiscount.

Black Friday sur Amazon et les autres marchands a officiellement lieu ce vendredi 4 décembre. Il aura fallu patienter un peu plus que les autres pays, qui ont pu profiter de l’opération la semaine dernière. Par contre, cela valait le coup d’attendre, car toutes les plateformes web jouent leu jeu cette année avec des offres choc. Il faut se rendre sur les différents sites pour trouver le meilleur prix, mais si vous n’avez pas de temps, n’hésitez pas à vous tourner vers notre liste.

Pour ce jour J du Black Friday, Amazon dévoile des tonnes et des tonnes de deals. Durant cette opération, le marchand met en avant deux types de deals un peu différents. On retrouve les offres et des prix cassés sur des produits populaires —mais ces promos sont limitées par le temps et les stocks disponibles. De l’autre, il y a les promos en fil rouge, elles ont vocation à durer un peu plus longtemps que les premières. Elles sont présentes par milliers sur la plateforme en ligne.

Ce système d’offres séduit de nombreux utilisateurs qui se rendent sur Amazon à Black Friday. Des milliers d’utilisateurs se rendent souvent sur la plateforme depuis quelques jours afin de voir quels produits ont le droit à des promotions. Pour cela, les meilleures offres ont tendance à partir à quelques heures. Les stocks sont restreints et les français sont habitués à faire leurs achats en ligne depuis quelques mois en raison du contexte.

Un filet de sécurité pour les achats

Quitte à changer un peu ses habitudes pour Black Friday, Amazon a décidé de revoir sa politique de retour avec une petite nouveauté de choix. Désormais, les clients peuvent faire des renvois jusqu’au 31 janvier 2021. C’est plus souple que sa limite habituelle, déjà conséquente, fixée à 30 jours. Vous pouvez sécurises tous vos achats de Noël en profitant de deals de folie mis en avant lors de cette opération.

Pour Black Friday et comme Amazon, Cdiscount a décidé de revoir son délai de rétractation. Sur une grosse partie de son catalogue, vous avez aussi la possibilité de renvoyer des articles jusqu’au 31 janvier 2021. Pensez bien à vérifier lors de votre commande pour le plus de confort. Sinon, les autres marchands comme Fnac et Darty se limitent à 14 jours, c’est le délai légal en France.

Le Black Friday sur Amazon, c’est aujourd’hui. Les marchands en ligne craignent déjà que certaines références soient en rupture de stock dans les heures à venir. Pour prendre de l’avance sur les fêtes de fin d’année tout en faisant de réelles économies, passer à l’action de suite.

