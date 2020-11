Black Friday Amazon : les 10 pépites à saisir ce samedi 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty devait se tenir le 27 novembre. Cette année, l’événement est un peu bouleversé par la crise sanitaire en France. Plusieurs plateformes e-commerce ont accepté de décaler l’opération annuelle d’une semaine afin qu’il ait lieu le 4 décembre. Pour autant, tous ont déjà sorti leurs offres depuis hier. Voici notre sélection de bons plans pour ce samedi.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres est différent cette année à cause de la situation en France. Amazon et d’autres sont prêts à repousser cette édition tandis que d’autres se tournent vers leurs propres événements plutôt que de mettre en avant l’opération classique. Fnac lance l’événement « libérez le pouvoir de Noël » pendant que Darty se focalise sur une opération avec « des promos plein la hotte ».

Le nom évolue sur certaines plateformes, mais les promotions sont les mêmes que celles de l’événement initial. Cela fait quelques jours que des offres fleurissent partout sur les sites marchands, ils sont déjà largement à la hauteur Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Cie. Comme chaque année, les stocks sont limités et il faut être vif pour profiter des meilleurs deals. Les commerces physiques sont toujours fermés en France, ce qui justifie pourquoi les deals en ligne partent très vite.

Des deals dignes du Black Friday

Black Friday et Amazon ont quelques liens, mais le marchand américain n’est pas le seul à régner sur l’opération. Si c’est lui qui a ramené l’opération dans l’Hexagone, il doit faire face à la concurrence française. En 2019, 80% du CA de cette opération a été gagné dans les boutiques physiques. Sur les 20% restants, le leader du e-commerce ne représente que 10% des recettes. C’est beaucoup, mais cela laisse quand même de la place à d’autres acteurs.

Par rapport aux soldes (d’été ou d’hiver), Black Friday se positionne comme une opération premium. Chaque année, les marchands font chuter les prix de produits de marques premium, toutes ont droit à de beaux deals. Côté high-tech, de belles marques sont présentes comme Apple, Sony ou Bose, pour ne citer qu’elles. Notre guide comprend les produits haut de gamme de ces sociétés et les promotions en cours.

Dès le début du mois, les marchands ont dévoilé des excellentes promotions. Avant même Black Friday, Amazon a dévoilé un deal de folie sur les AirPods Pro d’Apple, suivi par Fnac qui a fait chuter le prix de la Microsoft Surface Pro 7. Les réductions affichées vous permettent de faire de belles affaires qui se chiffrent parfois à plusieurs centaines d’euros d’économie selon les produits visés.

Des stocks parfois restreints

Les marchands en ligne bénéficient d’une nette avance sur les commerces physiques depuis le début de la crise, c’est un fait. Pourtant, eux aussi doivent faire face à quelques difficultés logistiques, certaines d’entre elles pouvant concerner les clients. Depuis le début du reconfinement, plusieurs produits affichent des ruptures dont des références populaires et appréciées des utilisateurs. Il y a des chances que ceux-ci ne soient pas encore de retour pour ce Black Friday Amazon, Cdiscount et consorts en décembre.

Pour le Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres sites ne seront pas les seuls à être présent. Et pour cause, les marques internationales elles-mêmes seront au rendez-vous, à l’instar d’AliExpress, Dyson ou encore des sociétés de VPN. Pour leur part, ils ne semblent pas prêts à décaler l’opération annuelle qui devrait se tenir à la date habituelle sur leur plateforme. Eux aussi publieront d’excellents deals qui vous permettront de faire des affaires.

Les marchands font chacun des promotions assez différentes en termes de formats. Pour Black Friday, Amazon mêle les ventes flash et les deals plus continus dans le temps. Les offres flash sont limitées par le temps et la limite des stocks, elles sont intéressantes mais partent en quelques heures à peine. Les clients sont voués à se rendre souvent sur le site web afin de suivre l’évolution des promos en cours. Nous espérons que notre liste vous aidera à gagner du temps.

Notre sélection est actualisée au long de la journée et de l’opération, vous devriez y voir un peu plus clair pendant cet événement. Pensez à mettre cette page web en favori afin de retrouver plus facilement les deals en cours durant ces journées anticipées du Black Friday sur Amazon ou ailleurs. Nous avons tenté d’afficher les meilleurs prix afin que vous puissiez avoir une image globale des deals les plus généreux.

Grande surprise du côté d’Amazon

Si Black Friday chez Amazon n’est pas lancé officiellement avant le 4 décembre, la plateforme dévoile déjà de nombreux avantages en plus des deals déjà en cours. Et pour cause, elle donne plus de flexibilité à tous ses clients afin qu’ils aient le temps de faire des retours si besoin. Cdiscount, Fnac ou Darty proposent un délai de rétractation de 14 jours contre 30 jours chez Amazon. En temps normal, car l’acteur américain fait un peu différemment cette année.

Ce petit changement est intéressant, parce qu’il permet aux clients de commencer leurs achats de Noël dès maintenant. En effet, Amazon repousse son délai de renvoi au 31 janvier 2021. En somme, vous avez tout le loisir de profiter de ces deals du Black Friday anticipé sur Amazon pour prendre de l’avance sur les fêtes. Vous pourrez ensuite offrir tous les cadeaux puis les retourner au site marchand si certains ne plaisent pas à leur destinataire. Vous avez tout le mois de janvier pour le faire, de quoi être tranquille.

C’est une certitude, les stocks seront limités lors du Black Friday sur Amazon. Et pour cause, les exemplaires de nombreuses références sont très limités cette année, ce qui veut dire que les ruptures peuvent avoir lieu n’importe quand —même avant que l’événement ne débute. C’est l’occasion de réaliser des économies sur des produits premium.

