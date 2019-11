Black Friday Amazon : les 12 promos CHOC pour ce mercredi soir 🔥

Pour le troisième jour de la semaine Black Friday, Amazon poursuit sa folle cadence avec des promotions Ă gogo tout au long de la journĂ©e. Ce mercredi soir, on a de vraies pĂ©pites Ă saisir sur la plateforme marchande, mais il faut ĂŞtre rapide pour ne pas en rater un morceau. Les premières ruptures de stock ont eu lieu hier, et c’est pareil aujourd’hui. Notre sĂ©lection ci-dessous vous guidera parmi tous les bons plans.

Vous en avez marre de perdre des heures Ă regarder les bons plans du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et tous les autres ? Pour vous Ă©viter ce problème, nous avons mis en place une liste de bons plans tenue Ă jour depuis lundi matin, et qui vous permet d’avoir les meilleures offres disponibles en temps rĂ©el. Nous avons ciblĂ© les produits qui ont le plus grand succès pour cette fin d’annĂ©e 2019.

Black Friday 2019 : les offres en direct



Dernière mise à jour : Mercredi 27 novembre, 18h29

Trouver les pépites du Black Friday sur Amazon

Pendant le Black Friday, Amazon et tous les autres cyber-marchands peuvent proposer de tout. Il y a de très belles offres en ligne, et il y a beaucoup de produits qui ont très peu d’utilitĂ©. Pour obtenir les produits les plus en vogue en promotion, il faut ĂŞtre très malin et surtout très rapide. En effet, Amazon dĂ©voile tous les jours des ventes flash qui durent quelques heures après quoi elles s’arrĂŞtent. Il faut donc revenir souvent pour voir les derniers bons plans pour le Black Friday.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de faire cela, notre sĂ©lection plus haut sur cette page vous permet de savoir en temps rĂ©el les meilleures affaires choc Ă saisir chez tous les grands marchands français pour le Black Friday, y compris Amazon. Elles concernent des produits de qualitĂ© : iPhone 11 et XR, MacBook et Surface Pro, iPad Pro et autres Vivobook. Bref, il y en a pour tous les goĂ»ts – et pour toutes les thĂ©matiques.

Vous vous en doutez probablement, mais Amazon possède l’un des plus grands catalogues de produits du monde entier. Pendant le Black Friday, le marchand n’hĂ©site pas Ă offrir des rĂ©ductions sur des centaines de milliers de promotions – et mĂŞme plus d’un million de remises sur toute la pĂ©riode. Les catĂ©gories les plus populaire sont sans surprise l’Ă©lectronique et les ordinateurs, mais cela ne s’arrĂŞte pas lĂ .

Si vous voulez par exemple acheter des appareils pour la cuisine lors du Black Friday sur Amazon, c’est tout Ă fait possible. Il y a vraiment toutes les catĂ©gories qui sont concernĂ©es, y compris le gros Ă©lectromĂ©nager. Il faut savoir que la plateforme marchande a longtemps fait l’impasse sur cette catĂ©gorie de produit (assez difficile Ă livrer), mais Amazon s’y est ouvert il y a quelques mois et le Black Friday permet vraiment d’Ă©conomiser beaucoup dessus.

Ordinateurs et téléphones sont populaires

Pendant le Black Friday, Amazon mise Ă©normĂ©ment sur les tĂ©lĂ©phones, ordinateurs et tablettes pour s’imposer comme la rĂ©fĂ©rence de l’opĂ©ration. Ce sont des produits oĂą l’on peut vite dĂ©couvrir des remises supĂ©rieures Ă -30%, y compris sur des produits très rĂ©cents. C’est le cas par exemple des tĂ©lĂ©phones Samsung Galaxy S10 ou des Huawei P30, les derniers smartphones des deux gĂ©ants qui sont Ă ce niveau de promotion – voire plus.

Pour ce qui est des tablettes, Amazon casse le prix des Microsoft Surface Pro 7 et des iPad Pro. Les remises ne sont pas lĂ©gères sur ces produits qui datent d’il y a quelques semaines (ou mois) seulement puisqu’on peut retrouver jusqu’Ă -25% sur les deux. Pareil pour les MacBook Pro et autres PC de gaming comme Asus par exemple. Pour ce Black Friday, Amazon surprend tout le monde par son agressivitĂ©, c’est fou.

Si vous n’avez pas le temps pour regarder de fond en comble les deals sur Amazon pour le Black Friday, nous avons votre alternative. Notre liste se concentre sur les meilleures affaires pour ce mercredi soir, et vous n’avez pas besoin d’aller voir chacun des acteurs marchands pour vous faire votre idĂ©e. Notre objectif est de vous simplifier votre dĂ©marche, mettez cette page en favori si vous voulez ĂŞtre tenu au courant tout au long de la semaine.

Les bonnes offres sur Amazon par milliers

Nous ne pouvons Ă©videmment pas vous relayer tous les bons plans sur Amazon pendant le Black Friday. Si vous voulez vraiment faire vos courses de NoĂ«l ou pour la fin d’annĂ©e, c’est le moment de passer un peu de temps Ă chercher. Cela vous Ă©vitera de devoir affronter les grandes foules dans les grands magasins alors qu’on se rapproche de la date fatidique. Les promotions sont aussi très gĂ©nĂ©reuses, c’est le dernier moment d’en profiter avant la pĂ©riode des soldes – qui aura lieu en janvier prochain.

Au fil du temps, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Ă la Fnac, a pris une importance considĂ©rable – Ă tel point qu’il est dĂ©sormais plus grand que les soldes ou que les French Days. Amazon n’a jamais vraiment participĂ© Ă ces opĂ©rations très françaises, il prĂ©fère capitaliser sur le Prime Day en juillet et sur le Black Friday en novembre pour impressionner tout le monde avec des offres surprenantes qu’on n’a jamais vu ailleurs. C’est aussi bien la qualitĂ© des offres que la quantitĂ© qui sont incroyables, aucun concurrent n’arrive Ă faire aussi bien.

Dans tous les cas, si vous profitez d’un vente flash urgente pendant le Black Friday sur Amazon mais que vous changez d’avis par la suite, le marchand vous reprend votre achat dans les 30 jours suivants la livraison. Cela vous laisse donc une autre chance si finalement vous avez autre chose en tĂŞte.

