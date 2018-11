Black Friday Amazon : les 12 promotions pour ce mardi

Le Black Friday chez Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger a déjà commencé en début de semaine. Depuis, on peut trouver des milliers de produits avec des promotions considérables. Lundi, le géant Amazon a offert 70 000 références avec une remise. Aujourd’hui, le nombre de réduction semble encore plus élevé. Nous vous avons fait une sélection de produits qui sont actuellement disponibles en promotion pour ce mardi de Black Friday.

Tout d’abord, les consoles de jeux sont véritablement les stars de ce Black Friday, comme pour les éditions précédentes. Vous trouverez ci-dessous la liste des promotions sur les produits les plus en vogue du moment : PS4 de Sony, Xbox One de Microsoft ou encore Nvidia Shield. A noter que la Nintendo Switch, une console de jeux portable, n’est pas encore en promotion. Encore une fois, ces offres sont limitées par des stocks, il faut se dépêcher afin qu’ils n’expirent.

Le Black Friday ne se cantonne pas aux consoles

Si le Cyber Monday est avant tout une opération dédiée à la high-tech, ce n’est pas le cas du Black Friday. Sur Amazon, on retrouve tous types de produits en promotions – à travers toutes les catégories. Si nous avons décidé de faire un point sur les nouvelles technologies, c’est parce que les remises sur ces articles sont généralement les plus intéressantes.

Comme vous pouvez l’imaginer, le Black Friday Amazon voit évidemment les produits du géant du e-commerce être mis en avant de manière évidente. Ainsi, on retrouve des promotions sur les enceintes connectées Amazon Echo, avec l’assistant vocal Alexa. Amazon fait aussi des remises sur sa liseuse Paperwhite ou encore sur sa Fire TV. Ci-dessous, vous trouverez les meilleures promotions sur les produits Amazon pour le Black Friday.

Electroménager, audio et autres promo au Black Friday Amazon

Si lundi, ce sont plus de 70 000 produits qui ont été en réduction chez Amazon, le spécialiste américain ne compte pas lâcher le rythme dans les jours suivants jusqu’au vendredi noir, le Black Friday. Aujourd’hui encore, on retrouve de très généreuses promotions sur de l’électroménager (comme des aspirateurs ou des réfrigérateurs), sur des téléviseurs, sur des smartphones ou encore sur du matériel audio. Ci-dessous, vous trouverez une sélection mise à jour des meilleurs plans pour le Black Friday Amazon. Certaines promotions sont proposées chez d’autres marchands comme Fnac, Cdiscount, Darty ou Boulanger. Dans tous les cas, nous avons privilégié le prix.

La France, amatrice de bons plans

Le Black Friday était initialement un phénomène commercial qui avait lieu aux Etats-Unis, le jour après Thanksgiving. Il s’est depuis étendu géographiquement à l’Europe, et la France a particulièrement bien adopté cette opération. Si la majorité du chiffre d’affaires généré sur cette période est dans des boutiques « physiques » traditionnelles, c’est la preuve que le Black Friday n’est pas que sur Amazon mais bel et bien partout en France. Et c’est aussi pour cela que le succès est à la hauteur.

Selon un institut de recherche, les revenus générés par les marchands devrait avoisiner les 5,7 milliards d’euros en 2018, dans l’Hexagone. Plus de 80% de ce chiffre devrait être réalisé dans des magasins traditionnels – le reste étant fait en ligne. Il n’empêche que les produits high-tech seront mieux soldés sur internet que dans les boutiques physiques.

C’est notamment grâce à des ventes flash, très limitées dans le temps, que les internautes peuvent réaliser de très belles économies sur leur achat – à quelques semaines de Noël. Selon la FEVAD, c’est même 1,4 milliard d’euros qui devraient être générés par internet dans les jours à venir. C’est donc un moment hautement important pour les marchands, mais également pour les français qui réalisent ici une bonne partie de leurs achats pour les fêtes de fin d’année. Le Black Friday sur Amazon et chez les autres e-commerçants est devenu un événement culturel, et il ne saurait être manqué. Il est d’ailleurs comparable à l’événement (certes, beaucoup plus grand) chinois qui est baptisé le Singles Day (11/11), et pendant lequel des milliards de chiffre d’affaires sont générés en l’espace de quelques heures seulement.

Un million de promotions sur Amazon ?

A titre d’information, le Black Friday Amazon avait entrainé pas moins de 1400 commandes par minute en 2017. Au total, le géant du e-commerce a expédié plus de 2 millions de colis sur la journée du vendredi de l’année passée, avec plus de 800 000 références en réduction. Cette année, le Black Friday devrait être encore plus généreux sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty. Il est fort probable que plus d’un million de produits soient en réduction. Pour vous faciliter le travail dans ces milliers de bons plans, vous trouverez donc la liste ci-dessus des meilleures promotions disponibles à Black Friday sur Amazon.

Pour ceux qui veulent chercher par eux-mêmes les promotions sur la high-tech, ou pour ceux qui veulent trouver les autres remises sur d’autres catégories pour le Black Friday sur Amazon, vous pouvez utiliser l’un des liens ci-dessous qui mènent aux différents espaces dédiés à l’opération chez les marchands français :