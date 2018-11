Black Friday Amazon : 10 promotions ULTIMES aujourd’hui 🔥

Chaque jour offre son lot de surprise pendant le Black Friday. Amazon est le spĂ©cialiste de l’opĂ©ration et il se joint Ă la Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger pour offrir aux français des tas de promotions pendant une semaine. Pour autant, il n’est pas facile de s’y retrouver parmi des centaines de milliers de remises. Voici donc un guide avec les meilleures offres disponibles aujourd’hui, mardi 20 novembre 2018, pour Black Friday sur Amazon et consorts.

Les promotions ci-dessous tiennent compte des remises classiques et des ventes flash en cours chez les principaux marchands en ligne.

Ci-dessous, vous trouverez maintenant les meilleurs plans et promotions disponibles chez tous les marchands confondus.

Le Black Friday Amazon est déjà un carton

Pour ce Black Friday, Amazon a particulièrement la pression. En effet, il y a deux semaines s’est tenu le « Singles Day » en Chine, oĂą son grand rival Alibaba a rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires records sur une journĂ©e (30 milliards de dollars). Si Amazon ne rĂ©alisera Ă©videmment pas autant de revenus sur le Black Friday 2018, il peut nĂ©anmoins enregistrer une très belle croissance par rapport Ă l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Et cette annĂ©e, en commençant dès le lundi 19 novembre, la Black Friday Week a dĂ©jĂ vu des dizaines de milliers de promotions exceptionnelles.

En France, Amazon ne nĂ©glige pas Black Friday. C’est le premier marchand Ă avoir initiĂ© la semaine du Black Friday avec de très belles remises. Sur la journĂ©e d’hier, ce sont 70 000 produits qui ont Ă©tĂ© en promotion sur la plateforme du marchand. Aujourd’hui, mardi 20 novembre, ce sont encore des milliers de remises qui sont visibles sur Amazon pour Black Friday.

Cela devrait encore se renforcer dans les jours Ă venir avec Ă©videmment le Black Friday, vendredi, mais Ă©galement le Cyber Monday qui se tient lundi 26. L’annĂ©e passĂ©e, pour l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente de Black Friday sur Amazon, le gĂ©ant du e-commerce avait offert 800 000 rĂ©fĂ©rences en promotion. Il est donc très probable qu’Amazon franchisse le million de produits en promotion pour l’Ă©dition 2018. Le record de chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ© par Amazon sur un Ă©vĂ©nement remonterait Ă cet Ă©tĂ©, oĂą il aurait gĂ©nĂ©rĂ© 4,2 millions de dollars de CA sur le Prime Day.

Quels produits sont en promotion ?

Comme vous pouvez le constater dans les bons plans ci-dessus, tous les produits high-tech sont en promotion. Evidemment, les consoles de jeux telles que la PS4 de Sony, la Xbox One de Microsoft ou encore la Nvidia Shield sont en rĂ©duction et appartiennent aux meilleures ventes chaque annĂ©e publiĂ©es par Amazon France. Mais ce Black Friday ne se limite pas qu’aux nouvelles technologies : toutes les catĂ©gories sont en promotion, et tous les produits imaginables le sont.

A la Fnac, Darty, Cdiscount ou Boulanger, on retrouve aussi de très belles remises sur l’Ă©lectromĂ©nager et les consoles. Les marchands français se dĂ©fendent très bien pour cette opĂ©ration Black Friday ! Amazon a une sĂ©rieuse concurrence en France, bien qu’il domine le commerce en ligne aux Etats-Unis. Selon une Ă©tude rĂ©cente, il reprĂ©senterait pas moins de 48% de toutes les transactions e-commerce sur le continent amĂ©ricain.

Le Black Friday 2018, mais pas juste en ligne

En France, depuis maintenant plusieurs annĂ©es dĂ©jĂ , le Black Friday est devenu un vrai Ă©vĂ©nement culturel Ă part entière. Chaque annĂ©e, le dernier vendredi du mois (et dĂ©sormais la semaine autour de ce vendredi) est connu pour tenir cette opĂ©ration commerciale de grande ampleur. Si le Black Friday est un succès, ce n’est pas seulement sur Amazon, Fnac et Boulanger.

En effet, l’opĂ©ration se tient Ă©galement dans les boutiques traditionnelles, et c’est lĂ -bas qu’est rĂ©alisĂ© une grande majoritĂ© du chiffre d’affaires. Selon les chiffres publiĂ©s par des experts de l’industrie, c’est environ 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le Black Friday en France en 2018. Amazon devra se contenter d’une petite partie qui est rĂ©alisĂ©e en ligne – autour de 1,4 milliard d’euros selon les chiffres publiĂ©s par la FEVAD.

C’est donc probablement grâce Ă l’impact de la communication des boutiques partout dans les villes que le phĂ©nomène Black Friday a pris de l’ampleur sur internet, comme par exemple sur Amazon France. Ce dernier s’est fĂ©licitĂ© en 2017 d’avoir expĂ©diĂ© 2 millions de colis sur la seule journĂ©e du vendredi. Cette annĂ©e, quand on voit les promotions rĂ©alisĂ©es le lundi et le mardi prĂ©cĂ©dent le vendredi, on peut largement croire que ce chiffre global va encore augmenter.

L’euphorie est Ă son compte pour le Black Friday, et les volumes de chiffre d’affaires enregistrĂ©s pendant cette pĂ©riode sont tout simplement impressionnants. A titre d’exemple, Amazon France a enregistrĂ© 1400 commandes par minute lors de l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Cette annĂ©e, les attentes sont encore plus fortes que lors des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes, et c’est tout gagnant pour les amateurs de bons plans – Ă quelques semaines des fĂŞtes de NoĂ«l et de fin d’annĂ©e.

