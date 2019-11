Black Friday Amazon : 5 deals flash imbattables ce samedi soir 🔥

Le Black Friday Amazon est un succès depuis son lancement hier matin, et le marchand se montre très compĂ©titif sur tous les prix et les quantitĂ©s. Si vous voulez acheter des marques comme Apple, Samsung ou Sony Ă prix barrĂ©, c’est vraiment maintenant qu’il faut en profiter. Pour vous accompagner, nous avons mis en place une liste de bons plans tenue Ă jour pendant tout l’Ă©vĂ©nement et disponible ci-dessous.

Voici les liens vers le Black Friday des marchands :

Sans surprise, le Black Friday Week-end est encore survolĂ© par Amazon qui se positionne sur tous les produits les plus populaires, et Ă travers toutes les thĂ©matiques. Ce sont plus d’un million de produits qui voient leur tarif baisser pendant toute la pĂ©riode, ce qui vous laisse imaginer l’ambition du gĂ©ant amĂ©ricain du e-commerce pendant cette opĂ©ration. Il a mĂŞme rĂ©ussi Ă entrainer Cdiscount, Boulanger, Fnac ou Darty qui allouent dĂ©sormais davantage de budget Ă cette opĂ©ration, et qui se montrent très gĂ©nĂ©reux.

Amazon, héros de ce Black Friday

Si vous allez sur la section Black Friday Amazon ci-dessus, vous remarquerez qu’il y a des dizaines de pages de bons plans qu’il est difficile Ă trier. Il faut savoir y aller mĂ©thodiquement, et surtout comparer avec les offres des marchands français Cdiscount, Fnac ou encore Darty qui sont parfois plus intĂ©ressantes. Ci-dessous, la liste vous indique les offres et les produits Ă ne surtout pas manquer pendant l’opĂ©ration Black Friday en 2019. Elle est mise Ă jour rĂ©gulièrement.

Black Friday 2019 : offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Samedi 23 novembre, 17h19

Pendant le Black Friday, Amazon et consorts mettent en lumière diffĂ©rents types d’offres spĂ©ciales. Il y a des deals en continu qui sont valables sur toute la pĂ©riode (jusqu’au Cyber Monday) et qui sont seulement restreints et limitĂ©s par le stock disponible. GĂ©nĂ©ralement ne ce sont pas les produits de la dernière gĂ©nĂ©ration, mais les pourcentages de remise sont très attractifs.

En plus de ces deals, il y a des ventes flash qui font tout le succès de Black Friday sur Amazon ou Cdiscount. Ces ventes sont très ponctuelles – et en plus de l’impĂ©ratif de stock, il y a un impĂ©ratif de temps. Dans le cas du gĂ©ant Amazon par exemple, ces ventes flash sont matĂ©rialisĂ©es par deux compteurs qui reprĂ©sentent le stock encore disponible et le temps restant. Chaque heure, ce sont de nouvelles ventes flash qui apparaissent, ce qui incite les gens Ă revenir sur tous les sites marchands pour comparer.

Pour vous faciliter ce travail, nous avons donc mis en place cette liste qui vous donnera les meilleures offres en temps rĂ©el pour Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty. Chaque acteur a des pĂ©riodes diffĂ©rentes de mises en avant, il faut donc savoir jongler entre toutes les plateformes du marchĂ©. Notre Ă©quipe travaille Ă sĂ©lectionner les meilleurs deals, vous les retrouverez ci-dessous en direct. Si l’un d’entre eux arrivait en rupture de stock, nous le mettons Ă jour au plus vite.

Pour voir toutes les offres sur Amazon :

Voir toutes les offres

Les meilleurs deals de Black Friday

Certes, le Black Friday ne permet pas de vendre Ă perte les produits – ce qui implique que Amazon, Cdiscount et consorts doivent limiter la rĂ©duction au maximum sur la marge qu’ils rajoutent par rapport Ă leur prix d’achat par dĂ©faut. Ce n’est pas le cas pendant les soldes par exemple oĂą certains produits peuvent ĂŞtre vendus Ă perte. Mais attention, les soldes ne mettent pas en avant les plus belles marques, c’est donc bel et bien durant tout Black Friday sur Amazon que l’on trouve les meilleurs produits.

Ainsi, vous pouvez retrouver des rĂ©ductions flash sur les derniers iPhone, Samsung, Huawei ou Xiaomi avec des rabais jusqu’Ă -30%, voire -40% dans certains cas. Cela permet de se faire plaisir Ă soi, mais Ă©galement de prĂ©parer des cadeaux de NoĂ«l avec des rĂ©ductions très sĂ©duisantes. Si le Black Friday connait aujourd’hui un tel succès dans le monde, c’est parce que c’est la pĂ©riode oĂą les gens achètent dans tous les cas pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e comme NoĂ«l. C’est donc le moment d’Ă©conomiser tout en se faisant plaisir.

Alors que les grèves du mois de dĂ©cembre inquiètent beaucoup le grand public, le Black Friday sur Amazon, Fnac ou Darty devrait connaitre une popularitĂ© encore plus importante que l’an dernier. L’Ă©dition prĂ©cĂ©dente avait toutefois dĂ©jĂ Ă©tĂ© gĂŞnĂ©e par les revendications des gilets jaunes qui avaient soutenu la croissance des achats sur internet. Les grands marchands s’y sont prĂ©parĂ©s, et ils ont aussi choisi d’augmenter le nombre de deals existants pour ĂŞtre toujours plus attractifs.

Trouver son bonheur Ă mini prix

MĂŞme si vous achetez un produit qui ne vous convient finalement plus, vous avez ensuite une pĂ©riode de rĂ©tractation qui vous permet lĂ©galement de renvoyer votre colis et d’obtenir un remboursement. Pendant cette opĂ©ration Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty conservent la mĂŞme pĂ©riode de rĂ©tractation que d’habitude (30 jours pour Amazon, et 15 jours pour les autres). C’est donc une deuxième chance qui se propose Ă vous si finalement vous n’ĂŞtes plus très satisfait. Dans tous les cas, les retours sont très faciles, efficaces et gratuits.

Au fil des annĂ©es, le Black Friday connait un engouement toujours plus fort – que ce soit pour les marchands ou pour les clients; En 2018, c’est plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires qui a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ© sur le marchĂ© français en ligne lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale. Le site Amazon reprĂ©sente Ă©videmment la partie la plus important mais Cdiscount, Fnac et Darty se montrent toujours plus actifs et gĂ©nĂ©reux.

Pour ceux qui n’ont vraiment pas le temps de passer des heures Ă trouver les bonnes affaires, notre liste est mise Ă jour très souvent avec les bons deals sur les diffĂ©rentes plateformes. Cela ne vous empĂŞche pas de devoir revenir souvent pour voir les nouveautĂ©s puisque les offres flash de ce Black Friday sur Amazon ou Cdiscount arrivent et disparaissent toutes les heures.

Pour voir les promotions du Black Friday, c’est par ici :

Voir toutes les offres