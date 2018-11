Black Friday Amazon : 5 meilleures offres ce jeudi matin 🔥

Sur la première partie du Black Friday, Amazon a rĂ©pondu parfaitement prĂ©sent avec des milliers de promotions sur sa plateforme marchande. Pour ce jeudi matin, le gĂ©ant du e-commerce a dĂ©cidĂ© d’amĂ©liorer encore ses rĂ©ductions sur les marques les plus populaires en ce moment : consoles de jeux PS4 et Xbox One, casques Bose, aspirateurs Dyson, TV LG et Samsung, ou encore bracelets Fitbit sont en rĂ©duction jusqu’Ă -70%. Ci-dessous, la liste des 5 meilleures ventes en cours chez Amazon ainsi que chez les principaux marchands français.

Quel marchand choisir Ă Black Friday ?

Avant de rentrer dans le dĂ©tail des principales rĂ©fĂ©rences en promotion pour Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, voici un aperçu des sections dĂ©diĂ©es Ă cette opĂ©ration chez tous les grands marchands en ligne. Si vous souhaitez vous-mĂŞme fouiller et dĂ©terminer quels sont les produits en rĂ©duction aujourd’hui mĂŞme, c’est un bon moyen d’avoir une idĂ©e de la liste complète chez ces e-commerçants, avec les ventes flash en temps rĂ©el.

Black Friday : marques en rĂ©duction aujourd’hui

Comme nous le disions plus haut, Amazon et ses homologues n’hĂ©sitent pas Ă faire des promotions sur les plus grandes marques du moment : Apple, Samsung, LG, Microsoft, Bose, Dyson, OnePlus – autant de grand noms qui sont dĂ©jĂ tous en rĂ©duction pour ce Black Friday 2018 qui tient toutes ses promesses. Le leader du commerce en ligne Amazon a annoncĂ© lundi qu’il avait mis en vente plus de 70.000 produits avec une remise.

Ces derniers jours, ce chiffre a mĂŞme augmentĂ© de manière significative et il devrait donc dĂ©passer logiquement son prĂ©cĂ©dent record (800.000 en 2017) et franchir le million de rĂ©fĂ©rences en promotion. Ci-dessous, un aperçu des meilleures promotions du jeudi matin pour Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger. Sans surprise, c’est le gĂ©ant amĂ©ricain qui se positionne sur la majoritĂ© des offres.

Dernière mise à jour : 22 novembre, 6h34

Consoles :

Produits Amazon :

Audio :

Smartphone :

Ordinateurs et tablettes :

Electroménager :

Cette liste est mise à jour en temps réel, afin de refléter au mieux les promotions disponibles sur le marché. Attention, pour Black Friday, la plupart des marchands organisent des ventes flash qui ne durent pas très longtemps, et qui ont un stock défini. Il faut donc se dépêcher afin de pouvoir en profiter, et il ne faut donc pas réfléchir trop longtemps.

Le Top 5 des offres pour l’opĂ©ration

Ci-dessous, nous dĂ©cortiquons un certain nombre de promotions pour ce Black Friday, avec les marques les plus connues. Cela reprĂ©sente une toute petite partie des milliers de remises disponibles en ce moment mĂŞme, mais ça vous laisser imaginer l’ampleur du phĂ©nomène – qui devrait gĂ©nĂ©rer 5,7 milliards d’euros de CA pour les marchands dans l’Hexagone en 2018. En ligne, la FEVAD considère que 1,4 milliard d’euros seront gĂ©nĂ©rĂ©s.

Il va de soi que ces 5 meilleures promotions sont aussi celles qui sont les plus populaires du moment. Tous les produits mentionnés ci-dessus se positionne comme « meilleure vente » de leur catégorie pour Black Friday chez Amazon, Fnac et Rakuten. Avec de telles remises, le choix est assez simple.

OĂą trouver ces promotions au Black Friday ?

Si la tradition amĂ©ricaine du Black Friday a initialement dĂ©butĂ© dans les rues aux Etats-Unis, l’Ă©vĂ©nement a rapidement pris de l’ampleur sur internet dans les dernières annĂ©es – et surtout grâce Ă Amazon. Les marchands français l’ont tous adoptĂ©, et aujourd’hui les meilleures promotions sont en ligne. Il faut cependant ĂŞtre rĂ©actif car elles sont disponibles sous forme de ventes flash qui sont ultra limitĂ©es. N’hĂ©sitez pas Ă revenir rĂ©gulièrement sur cette page pour consulter les nouvelles offres en cours.

Pour rappel, Amazon France a annoncĂ© qu’il avait Ă©coulĂ© plus de 1.400 produits par minutes l’annĂ©e passĂ©e pour l’Ă©vĂ©nement du Black Friday. Cette annĂ©e, les attentes sont encore plus Ă©levĂ©es et ce chiffre devrait logiquement grimper encore plus. C’est grâce aux promotions sur les TV, ordinateurs, consoles de jeux, casques et autres produits d’Ă©lectromĂ©nager que le gĂ©ant devrait abonder le marchĂ© et convaincre les gens d’acheter Ă un prix plus faible, Ă quelques semaines des fĂŞtes de NoĂ«l. C’est le moment de faire son shopping Ă moindre frais !

Voici un accès direct aux promotions sur Amazon pour le Black Friday :

