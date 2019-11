Black Friday Amazon : les 5 offres irrésistibles de ce lundi matin 🔥

Le Black Friday sur Amazon n’est rien d’autre que le plus grand Ă©vĂ©nement annuel organisĂ© par la plateforme marchande amĂ©ricaine. A ses cĂ´tĂ©s, Cdiscount, Fnac ou encore Darty et Boulanger sont aussi hyper actifs sur les promotions. Pour vous aider Ă trouver les meilleurs deals parmi les dizaines de milliers de bons plans disponibles dès ce lundi, nous avons mis en place une liste plus bas, et mise Ă jour en temps rĂ©el.

Marchands participants au Black Friday 2019 :

Si le « vrai » Black Friday a lieu dans quelques jours seulement, les marchands en ligne Ă l’instar d’Amazon, Cdiscount ou Fnac ont dĂ©cidĂ© de commencer plus tĂ´t leurs remises pour ne pas concentrer les achats de leurs clients sur une seule journĂ©e de 24 heures. C’est donc l’occasion ce lundi de saisir les meilleures offres de ce Black Friday Amazon – qui ne seront peut-ĂŞtre plus disponibles lors du fameux vendredi noir.

Classement des deals du Black Friday

Au fil des annĂ©es, le Black Friday prend le dessus sur les soldes – notamment du fait qu’il soit situĂ© Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Que ce soit Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore le marchand Darty, tous font des remises très compĂ©titives sur des milliers de rĂ©fĂ©rences qui peuvent servir dans certains cas de bonnes idĂ©es de cadeaux de NoĂ«l. Pour vous aider Ă vous y retrouver parmi toutes les ventes flash et les ruptures de stock, nous avons fait une sĂ©lection en temps rĂ©el.

Black Friday 2019 : offres en direct

Dernière mise à jour : Lundi 18 novembre, 7h40

Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le principe du Black Friday Amazon, Cdiscount ou Fnac, il y a surtout des ventes flash qui ponctuent l’opĂ©ration. Ce sont des ventes qui sont Ă©phĂ©mères, et qui sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Il faut donc ĂŞtre lĂ au bon moment et au bon endroit pour ne surtout pas les manquer. Avant mĂŞme le vrai Black Friday, il y a des offres flash un peu partout sur internet, et nous faisons le tri pour vous dans la sĂ©lection ci-dessus.

Évidemment, le Black Friday sur Amazon et Cdiscount ne se rĂ©sume pas qu’aux ventes flash, loin de lĂ : il y a aussi des promotions en continu qui permettent d’avoir parfois jusqu’Ă -70% de remise sur les plus belles marques du moment. Comme vous pouvez le voir dans notre liste plus haut, Apple, Samsung ou encore Huawei – qui sont des marques très prestigieuses – participent Ă ce Black Friday : la dernière gĂ©nĂ©ration de leurs produits est en rĂ©duction, mais il faudra faire vite.

Le Black Friday surclassé par Amazon ?

Chaque annĂ©e, le Black Friday gagnent en intensitĂ©, et Amazon lutte pour maintenir sa position de leader du e-commerce en France. Pour cette nouvelle Ă©dition, le gĂ©ant amĂ©ricain qui a contribuĂ© au dĂ©veloppement de l’opĂ©ration dans l’Hexagone se positionne dĂ©jĂ en force avec des dizaines de milliers de promotions compĂ©titives, dès ce lundi. Cdiscount, Fnac et Darty ne sont pas en reste, ils ont des affaires incroyables Ă saisir ce lundi.

Le grand avantage d’acheter en ligne pour le Black Friday – sur Amazon ou ailleurs – c’est que c’est très confortable. Vous Ă©vitez ainsi tout risque de grève ou de manifestation, mais vous avez Ă©galement accès au plus large choix de produits. En effet, les offres ne se concentrent pas sur de l’Ă©lectronique et de l’informatique puisque toutes les catĂ©gories sont en promotion sur Amazon ou Cdiscount. Par exemple, il y a des milliers d’offres flash valables et en cours sur les ustensiles de cuisine, le matĂ©riel de bricolage, la culture ou encore l’habillement.

Pendant le Black Friday, Amazon et consorts ne plaisantent pas sur la qualité des deals. Ce sont les plus grandes marques du moment qui sont mises en avant, et les bonnes affaires concernent aussi les derniers modèles de leurs produits. Ainsi, on retrouve par exemple les derniers MacBook Pro de Apple en promotion, ou encore les nouveaux Samsung Galaxy S10 et les Huawei P30 et P30 Pro. Ils sont mis en vente à un prix barré grâce à des ventes flash qui ne durent que quelques heures.

Comment Ă©viter les achats rapides ?

Qui dit ventes flash, dit aussi achats rapides. Heureusement, pendant la pĂ©riode de Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, vous avez toujours la possibilitĂ© de changer d’avis. Si le premier marchand offre jusqu’Ă 30 jours de rĂ©tractation, les deux autres permettent de changer d’avis sous 15 jours. Le tout, sans aucune raison, et vous obtenez ainsi un remboursement intĂ©gral. Donc mĂŞme si vous avez achetĂ© un peu trop vite certaines choses pendant ce Black Friday, vous avez toujours une deuxième petite chance, sans aucun risque.

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres sont encore plus gĂ©nĂ©reux que jamais. Mais encore une fois, il faut ĂŞtre lĂ au bon moment et au bon endroit. Cela implique qu’il faut rĂ©gulièrement passer sur chacune des plateformes marchandes pour dĂ©couvrir les offres flash en cours. Si vous n’avez pas de temps Ă perdre pour cela, n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori : nous allons couvrir l’intĂ©gralitĂ© du Black Friday tous les jours, et nous mettrons Ă jour au plus vite les offres selon leur disponibilitĂ© et leur stock.

