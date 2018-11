Black Friday Amazon : 5 offres choc qui expirent déjà ce soir 🔥

Aujourd’hui, c’est le jour du fameux vendredi du Black Friday et Amazon a inondé le marché de milliers de promotions sur des produits et marques très en vogue. Le marchand a créé la sensation ce matin en réduisant le prix des iPhone, des Macbook Air ou encore des consoles de jeux PS4 et Xbox One. Au bout de quelques heures, les réductions continuent toujours de pleuvoir. Du côté de chez Fnac, Cdiscount, Boulanger et Darty, le principe est le même avec de très belles remises. Quelles sont les meilleures offres encore disponibles ? Réponse ci-dessous.

Pages dédiées au Black Friday sur Amazon et autres :

Amazon révèle ses promotions Black Friday

Pour en venir maintenant aux produits et marques en promotion pour le Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et tous les sites marchands actifs en France, il faut distinguer deux types de remises : certaines sont des promotions classiques, d’autres sont des ventes flash. Ces dernières ont une contrainte de temps et de stock. Il faut donc être très réactif sur ces promotions au Black Friday parce que c’est aussi elles qui sont les plus agressives. Dans les suggestions ci-dessous, on retrouve les deux types de remises et il faut donc se dépêcher d’en profiter.

Date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2018, 17h02

Pour voir toutes les promotions du Black Friday sur Amazon, c'est ici :

Meilleures ventes au Black Friday Amazon

Tous les ans, Amazon publie les meilleures ventes du Black Friday quelques jours après l’événement. Cela donne ainsi des indications sur les produits qui ont été les plus populaires pendant l’opération. Et chaque année, les tendances sont les mêmes : les consoles de jeux trustent le haut du classement – et tout particulièrement la PS4 et la Xbox One. Evidemment, les ordinateurs, les téléphones et les TV sont aussi des composantes du chiffre généré par Amazon au Black Friday.

Cependant, les produits des grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei, LG ou encore Bose ont des pourcentages de réduction moins élevés que les plus petites marques. C’est tout à fait normal car Amazon n’applique pas les mêmes marges, et il ne peut donc pas réduire plus significativement les prix. Pour les produits connus, une promotion entre 20 et 30% sur le prix original est déjà exceptionnelle. On en trouve parfois chez Amazon au Black Friday, mais aussi chez Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount.

Une journée remplie de promotions

Le Black Friday ne se cantonne pas à Amazon en France, loin de là. En effet, la plupart des transactions sont réalisées hors ligne chez des commerçants traditionnels. Selon une étude publiée quelques jours avant le début de l’opération, on apprenait que cette édition du Black Friday devrait générer 5,7 milliards d’euros de CA en France, dont 4,8 milliards dans les boutiques traditionnelles. Sur internet, le montant des ventes serait donc beaucoup plus restreint.

Mais attention, ce n’est pas parce que le montant est plus petit que les promotions ne sont pas exceptionnelles. En effet, il faut savoir que les promotions du Black Friday dans les boutiques traditionnelles concernent absolument toutes les thématiques – alors que celles en ligne sont particulièrement généreuses sur les produits électroniques et électroménager. Par exemple, on peut retrouver en ce moment une remise sur un Macbook Air de l’ordre de 25%, une remise sur une Microsoft Surface Pro de l’ordre de 40% et ainsi de suite. Ci-dessous, vous trouverez une petite description pour les meilleures offres du moment au Black Friday.

Le Top des offres du Black Friday selon la rédaction

Voici les 5 offres de promotions qui pourraient vous donner des idées au Black Friday.

1/ La première réduction concerne le PC hybride qu’est la Microsoft Surface Pro. En effet, il s’agit d’une tablette tactile qui permet de faire toutes les tâches que l’on retrouve sur un ordinateur grâce à un stylet, un clavier et même une souris qui peuvent être rajoutés à la tablette. C’est aujourd’hui le PC hybride le plus à la mode, et ses performances sont exceptionnelles. C’est d’ailleurs très rare qu’il soit en promotion, donc cette occasion au Black Friday est à utiliser pleinement. Il n’est pas en promotion chez Amazon mais à la Fnac, où il est disponible pour 699€ au lieu de 1149€ dans sa version 12,3″ (-40%) avec un processeur Intel Core i8, 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Pour ceux qui veulent aller plus loin, un pack avec la tablette, le clavier, la souris, un adapteur d’écran sans fil et Office 365 est vendu à 999€ au lieu de 1499€. Cette dernière offre de Black Friday est la plus complète, et c’est celle qui permet d’utiliser au mieux la Microsoft Surface Pro.

2/ Une autre réduction du Black Friday sur Amazon concerne l’aspirateur Dyson V8 Absolute. Si vous suivez l’opération depuis plusieurs années, vous saurez que l’électroménager est l’une des thématiques fortes du Black Friday chez Amazon et Fnac. En l’occurrence, cet aspirateur britannique est réputé pour être l’un des meilleurs sur le marché, et il voit son prix chuter à 399€ contre 529€ en temps normal. Une remise de 25% sur un tel produit pour Black Friday chez Amazon est très généreux, et cette vente flash ne devrait pas durer : en quelques heures, ce produit s’est classé comme la « meilleure vente » dans sa catégorie, et il a obtenu un macaron Amazon pour cela. Encore une fois, le Dyson V8 Absolute n’est quasiment jamais en réduction, ce serait dommage de ne pas en profiter.

3/ Le troisième produit qui nous a conquis pour ce Black Friday chez Amazon n’est autre que le dernier casque audio de chez Bose, le QuietComfort 35 II. Celui-ci ajoute le support avec Alexa, l’assistant vocal Amazon, en plus d’offrir un son d’excellente qualité et un système anti-bruit. Encore une fois, c’est le genre de produit que l’on ne retrouve jamais en promotion pendant l’année, et qui là est exceptionnellement en réduction pour Black Friday. Il est disponible en vente flash pour 280€ au lieu de 379€ – soit 100€ de remise sur le casque Bose.

4/ On retrouve ensuite le Macbook Air d’Apple en réduction pour Black Friday sur Amazon et à la Fnac, de -23%. C’est le seul ordinateur de la marque à la pomme qui passe sous les 1000€ puisqu’il ne coûte pendant quelques heures que 849€ au lieu de 1099€. C’est la version avec l’écran de 13,3 pouces et 128 Go de stockage qui est en promotion.

5/ Le dernier produit en promotion dans notre Top 5 n’est autre que la console de jeux vidéos Sony PS4. C’est l’une des meilleures ventes chaque année pour le Black Friday, et les différents modèles sont tous en réduction. La PS4 500 Go est vendue avec le jeu Spiderman pour 249€ en tout, alors qu’elle coûte hors promotion 299€ toute seule.

Au fil de la soirée, les promotions pour ce Black Friday sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount seront mises à jour, et nous manquerons pas de les rafraichir sur cette page. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour voir les nouveautés en promotion ainsi que les ventes éclaires. Elles seront pour la plupart affichées ici, en fonction de leur validité, de leur intérêt et des stocks disponibles.