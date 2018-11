Black Friday Amazon : les 7 promos exclusives de samedi matin 🔥

Amazon continue Black Friday pendant 48 heures de plus et le marchand renouvèle des tas de promotions sur le samedi et le dimanche. Ses concurrents comme la Fnac, Dart, Cdiscount ou Boulanger répondent avec des remises qui sont elles aussi à la hauteur. Encore un très bon week-end de bons plans en perspective pour les français, à quelques semaines de Noël. Ci-dessous, les meilleures offres et ventes flash pour samedi !

D’abord, voici un accès aux sections dédiées chez les marchands :

Bons plans de ce samedi de Black Friday

Pour ce qui est des produits et marques en réduction, voici les meilleures promotions que nous avons pu constater pour ce samedi matin du week-end de Black Friday sur Amazon et ses rivaux. Ce n’est pas parce que vendredi est passé que le système de remises a changé : les ventes flash sont toujours limitées dans le temps, et elles sont limitées par les stocks. Si vous voulez être sûr d’obtenir encore l’une des dernières promotions sur un produit au Black Friday sur Amazon, il ne faut plus hésiter et saisir sa chance au plus vite. Hier, trop de deals sont partis en quelques minutes…

Garantir les meilleures promotions Black Friday

Alors que l’effervescence du vendredi Black Friday retombe peu à peu, il reste quand même de très belles promotions sur les plateformes marchandes comme Amazon, Fnac ou encore Cdiscount pour ce samedi – et plus généralement ce week-end. Tous ces acteurs ont décidé de maintenir le quasi-même niveau de remises que pendant vendredi pour aujourd’hui. Autrement dit, les bons plans sont les mêmes pendant les 24 prochaines heure de ce week-end Black Friday. Amazon a promis qu’il maintiendrait encore des milliers de produits en promotion sur son site, et c’est ce qui semble déjà être le cas.

Pour ce Black Friday, Amazon aura vraiment surpris tout le monde avec des réductions sur des produits qui parfois n’ont jamais connu les promotions. C’est par exemple le cas avec l’iPhone XS et l’iPhone XR qui ont été en promotion hier dans la matinée, alors qu’ils ne sont sortis que depuis quelques semaines. Autre coup fort du site marchand américain, un Macbook Air en promotion à -23% alors que personne ne l’attendait. Dans la foulée, la Fnac a répondu avec une offre similaire. Aujourd’hui, samedi 24 novembre 2018, Amazon pourrait marquer Black Friday un peu plus avec de nouvelles remise surprises.

Grâce à ce week-end de Black Friday, il est enfin possible de se poser et de regarder toutes les offres disponibles chez les différents marchands. Cela concerne toutes les catégories, bien que l’électronique et l’électroménager soient particulièrement bien représentés en ligne. Comme vous pouvez le voir dans la liste des offres disponibles ci-dessous pour Black Friday sur Amazon, Fnac et Cdiscount, ce sont les consoles de jeux, les smartphones, les TV, les ordinateurs ou encore les appareils électroménagers qui sont le plus en réduction.

Où trouver les bons plans sur Amazon ?

Chez Amazon comme chez beaucoup d’autres, on se vante d’offrir des remises jusqu’à -70% sur Black Friday. C’est vrai sur certains produits, mais il faut quand même nuancer ce pourcentage. En effet, sont en promotion aussi massives les produits qui n’ont pas de marque et ceux qui sont relativement anciens. Les nouveaux produits des marques à la mode comme Apple, Samsung ou Sony ne sont forcément pas sous le coup d’une telle remise.

Cependant, Black Friday sur Amazon offre quand même de très belles surprises, et des remises entre 20% et 40% sur des produits phares en ce moment : la Sony PS4 était à -40%, la Microsoft Surface Pro à -37% ou encore l’iPhone XS à -28%. Si le marchand n’est pas autorisé à faire des ventes à pertes, il s’est décidé de vendre ses produits sans aucune marge – en espérant que les clients achètent ensuite d’autres produits où sa marge est plus importante.

D’ores et déjà , avant même que ce week-end de Black Friday soit fini, Amazon va probablement battre le record qu’il détenait l’an dernier. Il avait proposé un peu moins d’un million de références en promotion sur la même période. Cette année, avec les remises qui ont déjà été montrées sur les 5 derniers jours, il est assez évident que le marchand dépassera cette ancienne limite.

Nos 3 choix pour ce samedi Black Friday

Parce qu’il y a des milliers de bons plans sur internet pendant ce week-end de Black Friday, nous avons trié sur Amazon et Fnac les meilleurs plans pour vous les donner ci-dessous. Ils ne sont pas tous chez Amazon, mais cela vaut parfois le coup d’aller regarder chez d’autres marchands en ligne pour pouvoir profiter des tarifs les plus faibles pour ses produits électroniques.

Le premier deal que nous avons sélectionné est le casque audio de la société américaine Bose. Comme vous pouvez le voir aussi dans la liste ci-dessus, ce produit est le Bose QuietComfort 35 II, le dernier né de la gamme. Il offre un son vraiment impeccable, un système anti-bruit pratique quand on prend les transports ainsi que la compatibilité à l’assistant vocal Alexa. Il est disponible pour 280€ au lieu de 379€.

La deuxième promotion du Black Friday est sur Amazon, et il s’agit de l’aspirateur Dyson V8 Absolute. La marque britannique est une référence sur ce type de produits, et celui-ci est l’un des meilleurs de la gamme d’aspirateurs sans fil. Il est disponible pour 379€ au lieu de 529€, en vente flash.

Enfin, la dernière réduction spéciale pour ce Black Friday ne vient pas d’Amazon mais de la Fnac. Chez le marchand français, on retrouve tout le week-end la meilleure opération promotionnelle sur les Macbook. En effet, on peut économiser jusqu’à 300€ sur l’achat d’un nouvel ordinateur Apple. Par exemple, le MacBook Air 13,3″ est disponible pour 849€ au lieu de 1099€. Et le MacBook Pro 13,3 » Touch Bar 256 Go SSD 8 Go de RAM est disponible pour 1749€ au lieu de 1999€.

Au fur et à mesure du week-end, cet article sur le Black Friday chez Amazon sera mis à jour avec les nouvelles promotions qui entrent. Nous les relayerons ici, et nous vous donnerons notre avis sur les meilleures opportunités en temps réel. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour voir ce qui se trame. Dans tous les cas, si une promotion de Black Friday vous plait, n’hésitez pas trop longtemps. Les stocks sont très limités, ils peuvent partir en quelques minutes. Hier, une remise sur la console de jeux Nintendo Switch a expiré en quelques minutes face à une forte demande du public. C’est dire tout l’engouement autour de cet événement…