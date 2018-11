Black Friday Amazon : 7 promos qu’il faudra attraper ce vendredi 🔥

Le vendredi Black Friday est ponctuĂ© de milliers de promotions sur Amazon, Fnac, Cdiscount et compagnie. Pendant quelques heures, ces commerçants en ligne offre des promotions Ă gogo, parfois mĂŞme avec des rabais allant jusqu’Ă 70% sur le prix d’origine. Les grandes marques et produits sont aussi en rĂ©duction (iPhone, Macbook) pour le plus grand plaisir des français Ă seulement quelques semaines de NoĂ«l. Ci-dessous, le guide ultime avec les meilleurs bons plans du Black Friday 2018.

DĂ©nicher les meilleures offres au Black Friday ?

Dans les dernières annĂ©es, le Black Friday chez Amazon, Fnac, Boulanger et consorts s’est beaucoup professionnalisĂ© Ă tel point que l’on a maintenant des repères sur les promotions clĂ©s de l’Ă©vĂ©nement. Si initialement il s’agissait d’Ă©couler des stocks d’invendus, les marchands font dĂ©sormais place aux grandes marques les plus populaires. D’une part, on a des promotions en continu sur certains articles, d’autre part on retrouve des ventes flash ponctuelles avec une durĂ©e de temps et une limite de stock.

Liste des grands e-commerçants actifs au Black Friday, dont Amazon :

– Les promotions sur Amazon ici

– Les promotions Ă la Fnac ici

– Les promotions chez Boulanger ici

– Les promotions chez Darty ici

– Les promotions chez Cdiscount ici

– Les promotions chez Rue du Commerce ici

– Les promotions chez Rakuten ici

Voir toutes les promotions

Apple en promotion pour ce Black Friday

Que ce soit Amazon, Fnac, Boulanger, Cdiscount ou Darty, tous les marchands enchainent tout au long de la journĂ©e des milliers de promotions. On trouve aussi bien les marques très connues comme Apple, Samsung, LG, Bose, Dyson Sony ou Microsoft que des produits moins connus. Il faut savoir les trier et comprendre quels sont vraiment les bonnes opportunitĂ©s pendant le Black Friday, d’autant que certains marchands en profitent pour modifier les prix de base et influencer les pourcentages Ă leur convenance. Il faut donc ĂŞtre vigilant, et la liste ci-dessous, vous donnera les meilleurs bons plans du Black Friday chez Amazon, Fnac, Cdiscount et tous les autres.

Date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2018, 6h22

Jeux vidéos et consoles :

Électroménager :

Matériel Audio :

Ordinateurs et Tablettes :

Smartphones :

Voir toutes les promotions

Le guide ci-dessus est mis Ă jour rĂ©gulièrement, car comme nous l’avons dit plus haut, les vraies bonnes promotions viennent et repartent très vite lors de ce Black Friday. Amazon, Cdiscount et Fnac se positionnent avec des promotions encore plus agressives que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, sur tous types de catĂ©gories : ordinateurs, tĂ©lĂ©viseurs, smartphones, consoles de jeux ou encore casques audio sont concernĂ©s par les remises.

Selon les disponibilitĂ©s de tous ces produits, la liste est donc adaptĂ©e pour rĂ©pondre aux meilleures offres Ă un moment donnĂ©. Par exemple, les iPhone qui sont en promotion actuellement sont en stock limitĂ©. Donc d’ici Ă quelques heures, il est probable qu’ils soient retirĂ©s de la liste Black Friday sur Amazon ci-dessus. Il en va de mĂŞme pour l’aspirateur Dyson, ou pour le Macbook air

Un événement qui croit en ampleur

En 2018, le Black Friday est plus important que jamais, et sa croissance d’une annĂ©e Ă l’autre est impressionnante. A l’origine, il s’agissait d’une opĂ©ration aux Etats-Unis dans l’idĂ©e de mettre les marchands dans le vert sur la fin d’annĂ©e avec des ventes additionnelles. Depuis, l’opĂ©ration a pris de l’ampleur en France, et aujourd’hui ce sont aussi bien les boutiques physiques que les boutiques sur internet qui organisent des promotions considĂ©rables au Black Friday.

Au delĂ d’Amazon qui est amĂ©ricain, on retrouve les acteurs traditionnels français spĂ©cialisĂ©s dans la distribution de produits Ă©lectroniques et Ă©lectromĂ©nagers tels que Fnac, Boulanger, Darty ou encore Cdiscount qui s’y mettent.Et cette annĂ©e, ces acteurs français se positionnent très bien avec des promotions sur des appareils un peu plus haut de gamme, et des offres qui montent aussi sur des pourcentages de remise très Ă©levĂ©s sur les marques populaires.

Ci-dessous, vous avez le dĂ©tail de nos idĂ©es prĂ©fĂ©rĂ©es pour ce Black Friday, avec ce qui devrait encore une fois faire partie des meilleures ventes de l’opĂ©ration. Chaque annĂ©e, Amazon publie a posteriori le top des meilleures ventes sur sa plateforme, et ces produits en font souvent partie :

Au fil des heures, nous mettrons Ă©galement nos recommandations Ă jour, selon les nouveautĂ©s en rĂ©duction que l’on peut apercevoir lors du Black Friday sur Amazon ou ailleurs. Dans tous les cas, ces promotions nous emballent vraiment, et les affaires sont nombreuses. Il faut simplement savoir ĂŞtre patient pour trouver ce que l’on recherche vraiment.

Faire Black Friday sur Amazon, Fnac ou Cdiscount ?

Depuis le dĂ©but de la Black Friday Week chez Amazon et tous les marchands, chacun propose des produits qui sont fondamentalement diffĂ©rents en promotion. Si Amazon est un grand spĂ©cialiste sur la quantitĂ© de rĂ©ductions disponibles (le site pourrait en offrir plus d’un million sur toute la pĂ©riode de l’opĂ©ration), la Fnac a dĂ©cidĂ© de se concentrer sur des produits plus qualitatifs – qui sont aussi plus onĂ©reux.

Que ce soit la Fnac, Boulanger ou Amazon, le commerce en ligne va tirer une bonne partie du chiffre d’affaires du Black Friday – bien qu’il reste très minoritaire par rapport aux boutiques physiques. Selon les dernières estimations de spĂ©cialistes du secteur, cet Ă©vĂ©nement devrait apporter 1,4 milliard d’euros dans les caisses des marchands en ligne. Au total, on estime que le Black Friday en 2018 rapportera 5,7 milliards d’euros Ă tous le marchĂ© français. A titre d’exemple, Cdiscount a connu un tel engouement Ă la fin de journĂ©e jeudi que le site a Ă©tĂ© inaccessible pendant quelques minutes en raison d’un trop grand nombre de connexions. Amazon n’a pas eu ce problème pour le dĂ©but du Black Friday.

Dans tous les cas, cette opĂ©ration permet de faire des Ă©conomies substantielles alors que l’on se situe Ă environ 4 semaines de NoĂ«l. Que ce soit pour se faire un plaisir personnel ou pour le plaisir d’offrir Ă quelqu’un, les promotions du Black Friday sur Amazon permettront de rĂ©aliser au moins 20 Ă 30% d’Ă©conomies sur tous les achats – et peu importe la thĂ©matique. Si la high-tech est Ă©videmment Ă la mode sur Amazon, on retrouve cependant des catĂ©gories aussi variĂ©es que la cuisine, le jardin ou encore les vĂŞtements. Et toutes les catĂ©gories, sans exception, sont remisĂ©es pour l’occasion.

Pour voir les promotions en cours sur Amazon au Black Friday, c’est ici :

Voir toutes les promotions