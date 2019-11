Black Friday Amazon : les 7 offres à saisir en URGENCE ce jeudi 🔥

Avant Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ dĂ©cidĂ© de casser les prix sur les plus belles marques du monde : comme Cdiscount et Fnac, le marchand prend de l’avance et commence dĂ©jĂ Ă partager de bonnes affaires sur de nombreux produits très populaires. Mais le site amĂ©ricain n’est pas le seul Ă proposer de belles rĂ©ductions, car les acteurs que sont Cdiscount, Darty ou encore Fnac font de mĂŞme. Nous vous avons fait une longue liste des meilleures offres pour ce jeudi.

Mais d’abord, la liste des acteurs de ce Black Friday :

Ă€ l’occasion de ce Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et les autres prĂ©voient de faire un maximum de promotions sur leurs produits respectifs. Les sites web de chacun profiteront d’une très grande multiplicitĂ© de produits en forte rĂ©duction, sachant que c’est dĂ©jĂ le cas dès ce jeudi. Sur les plateformes de chacun, vous trouverez un espace dĂ©diĂ© au Black Friday, ce qui vous permettra de trouver un peu plus facilement le produit que vous recherchez.

Black Friday 2019 : offres en direct



Dernière mise à jour : Jeudi 21 novembre, 8h15

Black Friday Amazon : oĂą sont les meilleurs deals ?

Noël arrive dans quelques semaines, nous vous avons donc préparé une liste consacrée à ce Black Friday Amazon, Cdiscount et Fnac Darty. Dans celle-ci, vous trouverez des produits de grandes marques et des références très populaires en très forte promotion. Cette longue sélection est mise à jour tout au long de ce jeudi pour que les bons plans proposés soient les plus frais possibles.

Si c’est la première fois que vous vous intĂ©ressez au Black Friday Amazon et Cdiscount, il y a quelques Ă©lĂ©ments Ă connaitre sur cette opĂ©ration annuelle. Les marchands en ligne proposent un très grand nombre de bons plans, mais beaucoup d’entre elles sont des offres flash. Cela veut dire qu’elles disparaissent souvent en quelques heures Ă peine. Les stocks sont aussi très souvent limitĂ©s, ce qui justifie amplement le fait que le prix cassĂ© ne soit pas disponible très longtemps. De cette façon, les utilisateurs reviennent rĂ©gulièrement sur les plateformes des marchands afin d’espĂ©rer y dĂ©nicher le produit qu’il recherche.

Il faut aussi savoir que les rĂ©ductions proposĂ©es pendant le Black Friday Amazon et Cdiscount ne sont pas que des offres flash non plus. Certaines sont plus durables tout au long de l’opĂ©ration et ce sont elles qui reprĂ©sentent aussi une belle partie des bonnes affaires en cours. Les marques sont moins connues que celles proposĂ©es lors des ventes flash, mais les pourcentages de promotion sont encore plus consĂ©quents, ce qui vous permet de faire des grandes Ă©conomies plus importantes.

Le Black Friday se diffĂ©rencie des soldes en ce qu’il ne permet pas aux marchands Amazon, Cdiscount, Darty et les autres de vendre Ă perte. MalgrĂ© tout, ces plateformes rĂ©alisent de belles ventes qui ne finissent pas dĂ©passer les soldes, en partie car l’Ă©vènement devient de plus en plus populaire aux États-Unis, mais surtout en Europe et en France. De plus, la pĂ©riode de Black Friday arrive juste avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e et de NoĂ«l, ce qui permet indĂ©niablement de se faire très plaisir —ou de faire plaisir, avec des produits de grandes marques en rĂ©duction.

Voici les deals du Black Friday Amazon :

Amazon et Cdiscount, poids lourds

Amazon s’est imposĂ© comme un des poids lourds du Black Friday pour la simple et bonne raison que la plateforme vient des États-Unis, pays d’origine de l’opĂ©ration qui a lieu chaque annĂ©e. D’ailleurs, le marchand a très largement contribuĂ© Ă l’hĂ©gĂ©monie de l’Ă©vènement Ă travers le monde. Pour ces raisons, il est certain que la plateforme en ligne sera encore très largement prĂ©sente lors du Black Friday qui a lieu cette annĂ©e. Cdiscount est Ă©galement un acteur prĂ©pondĂ©rant du Black Friday aux cĂ´tĂ©s d’Amazon, et il a revendiquĂ© plus de 57 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’Ă©dition 2018 de l’opĂ©ration. Cette annĂ©e, le français va vouloir va faire encore plus.

Le Black Friday sur Amazon et consorts ne cesse de croĂ®tre chaque annĂ©e, car de nombreuses marques sont prĂ©sentes. Celles-ci ne sont plus forcĂ©ment dĂ©diĂ©es aux appareils Ă©lectroniques, et les produits peuvent aussi ĂŞtre dĂ©diĂ©s aux domaines de la cuisine, du jardinage, du bricolage et des jeux en plus de l’Ă©lectromĂ©nager et l’informatique. Nul doute que ce nouveau Black Friday sera le bon moment pour dĂ©nicher tous les produits qui vous plaisent ou que vous recherchez directement.

Plusieurs remises ont dĂ©jĂ eu lieu dès ce matin et celles-ci concernent des grandes marques. Apple a prĂ©sentĂ© de belles rĂ©ductions sur ses iPad et ses MacBook tandis que Huawei casse les tarifs sur plusieurs de ses tĂ©lĂ©phones de la gamme de P30 et de Mate 20. Le Black Friday sur Amazon bat dĂ©jĂ son plein alors qu’il n’a pas encore commencĂ©, si bien que les promotions se comptent dĂ©jĂ par dizaines de milliers Ă travers tous les sites. N’hĂ©sitez pas Ă retourner rĂ©gulièrement sur la plateforme marchande ou Ă enregistrer cette page web dans votre navigateur pour revenir au cours de la journĂ©e.

ArrivĂ© en France depuis quelques annĂ©es, le Black Friday a rĂ©ussi Ă se faire une place prĂ©pondĂ©rante dans l’Hexagone, au point que de très nombreux français connaissent et participent. Beaucoup de marques mondiales proposent des rĂ©ductions allant entre -10 et -30% sur certains de leurs produits faisant partie de la dernière gĂ©nĂ©ration. D’autres vont encore plus loin et passe le cap des -70% de remise, mais il s’agit souvent de marques un peu moins populaires. Le Black Friday Amazon est donc l’occasion de se faire plaisir avec des prix cassĂ©s.

Nous l’expliquions, le Black Friday se base sur les offres flash et le fait que les stocks soient en petit nombre. Cela sert Ă©videmment Ă drainer un grand nombre d’utilisateurs pour les faire acheter vite. Chez le marchand amĂ©ricain Amazon, ce dĂ©lai est de 30 jours, tandis qu’il passe Ă 15 jours chez le marchand Cdiscount, Darty et la Fnac. Si vous ĂŞtes allĂ© trop vite dans votre achat, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une seconde chance.

Dans le cas oĂą vous n’avez que peu de temps pour ce Black Friday ce jeudi sur Amazon, Cdiscount, Fnac Darty, n’hĂ©sitez Ă mettre cette page web dans vos favoris. Comme expliquĂ©, nous mettrons très souvent cet article Ă jour : vous avez donc la certitude de ne pas louper les meilleures plans disponible en temps rĂ©el, Ă travers toutes les plateformes.

Vous pouvez accéder aux offres du Black Friday Amazon :

