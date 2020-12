Black Friday Amazon : 7 pépites qui terminent (déjà) ce soir 🔥

Black Friday est un événement attendu partout dans le monde. En France, il a été décalé d’une semaine pour soutenir les boutiques physiques. Les marchands sur internet n’ont pas attendu pour publier leurs premières promotions choc. Ci-dessous, nous avons recensé celles qui sont amenées à disparaitre dès ce mardi soir.

Pour cette édition 2020 du Black Friday, Amazon a de grandes ambitions. Le marchand américain a connu une année compliquée en France – entre la crise sanitaire, les fermetures d’entrepôts ou les ruptures de stock. Il devra faire face aux géants français comme Cdiscount ou Fnac qui ont déjà annoncé des milliers de très belles remises depuis plusieurs jours.

Dans tous les cas, il faudra être vif pour profiter de cette édition du Black Friday : Amazon a déjà eu des ruptures de stock sur ses AirPods Pro, Fnac a vu la Nintendo Switch arriver en rupture de stock. Les sites officiels de Dyson ont écoulé tous leurs aspirateurs sans fil depuis ce lundi soir. De même, Samsung a vu son téléphone phare, le Galaxy S20, arriver à la fin du stock sur sa boutique officielle.

Comment profiter de Black Friday en 2020 ?

Officiellement, le jour du Black Friday (« vendredi noir » en français) sera le vendredi 4 décembre 2020. Mais comme toujours, les cyber-marchands démarrent leur opération bien avant. Partout ailleurs dans le monde, Black Friday a eu lieu vendredi dernier. Les marchands actifs en France ont dévoilé depuis ce jour-là des milliers de promotions.

En attendant donc le Black Friday sur Amazon et consorts, il y a des milliers d’offres à saisir. C’est le moment opportun en ce mardi puisque les stocks sont limités. Plus on se rapproche du Black Friday, moins il y en aura. Dès qu’une rupture s’affiche, cela implique que le produit ne sera plus disponible vendredi. Mieux vaut donc sauter sur les opportunités dès maintenant, avant de voir le bout des stocks arriver.

Pour ce Black Friday, Amazon ou Fnac ont de grandes ambitions. Ils ne vont pas couvrir uniquement la catégorie électronique. En effet, ils sont aujourd’hui des marchands généralistes qui proposent des produits sur toutes les thématiques. Cela peut aller du bricolage en passant par les jouets, la décoration ou la culture au sens large. Toutes ces thématiques sont en promotion déjà ce mardi.

Il faut savoir différencie deux types d’offres pour ce Black Friday sur Amazon. D’une part, on a les deals éclair qui ne durent que quelques heures et qui ciblent des marques haut de gamme. De l’autre, on a des offres en fil rouge qui sont beaucoup plus nombreuses. Elles restent tant que le stock est à flot. En revanche, elles ne visent pas forcément les produits les plus populaires.

Pour voir les promos sur Amazon, c'est par ici :

Les offres peuvent disparaitre à tout moment

Depuis que le Black Friday a commencé partout dans le monde, les offres flash ont envahi le web. En France, on retrouve déjà des offres ultra convaincantes sur des milliers de produits. Dans la liste ci-dessus, nous avons surtout pris en compte les produits prisés dans la high-tech. Nous les avons cherché sur tous les grands sites e-commerce pour vous proposer le meilleur prix.

Parmi les plus belles occasions de cette période précédent Black Friday, on voit plusieurs références très récentes. C’est le cas par exemple de la Microsoft Surface Pro 7 disponible sur Fnac dans une formule à -40%. De même, les AirPods Pro et les Redmi Note 9 Pro sont des références qui plaisent énormément. Les Galaxy S20, les aspirateurs Dyson ou les TV OLED sont aussi demandés.

Il faut être rapide car le stock n’est pas toujours très grand pour ce Black Friday. Si vous avez un peu de temps ce soir pour consulter les diverses promotions, c’est le moment de le faire. Un certain nombre d’entre elles vont déjà finir ce mardi soir à minuit. C’est donc le moment ou jamais de saisir sa chance et de réaliser des économies sur ses achats.

Si Black Friday et Amazon sont étroitement liés, le marchand n’est pas le seul à faire des promotions. Depuis le lancement de la Black Week sur Cdiscount et l’opération « des promos plein la hotte » de Fnac, les hostilités sont lancées. Tous les sites sont en forte concurrence pour proposer les meilleurs prix sur des références très populaires. Les smartphones, tablettes, ordinateurs et TV sont très populaires.

Amazon permet de rendre ses achats en janvier

Pour soutenir les français dans leurs achats de Noël, Amazon a pensé un Black Friday différent. Depuis le milieu du mois d’octobre, il a étendu la période de retour de ses achats. Autrement dit, les achats réalisés depuis cette date – et jusqu’à Noël, peuvent être renvoyés jusqu’au 31 janvier 2021. Amazon a défini une date fixe bien après Noël pour faciliter la procédure de retours.

Autrement dit, plutôt que de devoir revendre un cadeau de Noël qui ne plait pas, les clients pourront le retourner à Amazon. Ce dernier organisera un retour et un remboursement intégral. C’est une bonne manière d’avoir un filet de sécurité en plus si les cadeaux de Noël ne plaisent pas. Cette condition avantageuse est aussi disponible sur des produits achetés en promotion lors du Black Friday sur Amazon.

Chez les autres marchands, vous avez jusqu’à 14 jours après la livraison pour rendre votre achat. Cela dit, quand on voit la qualité des promotions spéciales Black Friday sur des sites e-commerce, on ne peut pas leur en vouloir. Elles sont si généreuses que cela va séduire des milliers de personnes – et qu’elles ne le regretterons pas.

Pour voir les deals chez Amazon, c'est par ici :

