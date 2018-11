Black Friday Amazon : 7 offres prolongées jusqu’à ce mardi à minuit 🔥

Black Friday et Cyber Monday ont pris une importance colossale dans le paysage du e-commerce français. Les promotions massives que l’on a pu constater sur les derniers jours ont eu un succès tonitruant auprès du public français. Bonne nouvelle, ces réductions ne sont pas encore terminées aujourd’hui et certains produits ont même une remise supérieure à celle observée lors des derniers jours : Dyson, Bose, Arlo Philips, Xiaomi, Apple Samsung ou LG offrent toujours des remises significatives jusqu’à minuit ce soir chez Amazon et chez plusieurs marchands français. Dernière chance pour acheter moins cher au Black Friday.

Voici les marchands actifs au Black Friday et Cyber Monday :

Voici toutes les promotions disponibles post-Black Friday sur Amazon :

Les promotions de ce mardi après Black Friday

Alors qu’on se rapproche toujours un peu plus de Noël et des fêtes de fin d’année, les promotions commencent un peu à s’effacer, et les volumes de ventes ne cessent de croître. Pour autant, après le Black Friday et le Cyber Monday, Amazon continue d’offrir toute une page dédiée à des ventes flash et des promotions. En plus de cela, il est possible de trouver sur le site marchand des produits en réduction via la barre de recherche. Ci-dessous, une sélection des meilleurs plans pour ce mardi suivant Black Friday que nous avons identifié pour vous.

Dernier update : mardi 27 novembre 2018, 15h13

Ordinateurs, TV, tablettes et disques durs :

Consoles de jeux :

Smartphones :

Sport et divers :

Toutes les promotions du Black Friday sur Amazon sont ici :

Toutes les marques sur Amazon après Black Friday

Le Black Friday est officiellement terminé, et le Cyber Monday aussi. Pour autant, Amazon recense toujours plusieurs milliers de promotions sur sa plateforme marchande (via lui ou des marchands tiers qui revendent sur son site) – et cela concerne aussi les plus grandes marques du moment. Il faut cependant prendre le soin de creuser un peu pour trouver les bonnes affaires à quelques semaines de Noël. On retrouve toujours quelques bonnes affaires sur les produits populaires du Black Friday sur Amazon, comme la PS4 de Sony, les aspirateurs Dyson V8 Absolute ou Big Ball, ou encore les fameux casques audio de Bose.

Si les premiers chiffres n’ont pas encore été communiqué, les experts s’accordaient à dire que le Black Friday générerait pas moins de 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur toute la période de l’événement – en incluant le Cyber Monday. Ce dernier n’a eu lieu que sur internet, et il était de fait plus limité. Néanmoins, les promotions d’hier ont été très intéressantes, et elles semblent donc continuer encore aujourd’hui.

Amazon gagne en importance avec cet événement

Il faut également savoir que le Black Friday ne se cantonne pas à des ventes sur internet. Certes, Amazon est un fer de lance de l’événement qui a été importé des Etats-Unis, il n’empêche que c’est désormais intégré dans la culture française avec des promotions que l’on retrouve également dans les boutiques physiques plus traditionnelles. En termes de proportions, ce sont les magasins classiques qui génèrent plus des 3/4 des ventes de ce Black Friday. Amazon, qui représente environ 18% du commerce en ligne dans l’Hexagone, a quant à lui bénéficié largement de cette hausse de revenus. Et les français n’hésitent plus à assouvir leurs besoins pendant cette période, grâce à des promotions jusqu’à -70% sur certains produits.

Pour ce Cyber Monday et le Black Friday, Amazon n’a pas encore communiqué officiellement sur ses chiffres et ses performances générées. Chaque année, il publie après l’événement une liste des 20 articles les mieux vendus sur son site. Et chaque année, on retrouve les mêmes produits en tête des ventes sur la plateforme marchande. Par exemple, on y voit toujours les consoles de jeux dans le top Amazon de Black Friday, avec la PS4 qui se distingue toujours un peu mieux que la Xbox One de Microsoft. Cette année, ses enceintes connectées dotées de son assistant vocal Alexa sont certainement une nouvelle fois en haut des ventes, comme cela a été le cas pour le Prime Day. Ce sont des produits à un tarif raisonnable qui feront forcément effet à Noël. En plus, elles commencent à avoir des fonctions assez pratiques qui conviendront au plus grand nombre.

Black Friday, un événement dans la culture

En effet, le Black Friday Amazon a été devancé par le gros coup marketing du groupe américain par le Prime Day, un événement qui a démarré l’an dernier pour célébrer les 20 ans de la plateforme marchande et qui se tient au mois de juillet. Depuis, c’est devenu un événement important et jusqu’à ce Black Friday, il était en tête des ventes avec plus de 4,2 milliards de dollars générés sur 36 heures dixit les experts. Reste à voir si ce nouveau Cyber Monday et Black Friday ont permis à Amazon de franchir ce record.

Au vue des promotions que l’on a pu voir sur Amazon, et que l’on voit toujours en ce moment même, Black Friday sera probablement le plus grand événement jamais pour le site e-commerce. Aux Etats-Unis, la société Adobe a d’ailleurs publié des chiffres sur les premières performances – en montrant que le commerce traditionnel a été pénalisé cette année par la hausse des ventes en ligne. La tendance sera-t-elle la même en France, avec Amazon grand bénéficiaire du Black Friday ?

Dans tous les cas, les remises sont toujours alléchantes aujourd’hui, mardi post-Black Friday sur Amazon. Si certains anciens produits de marques, et certains produits sans marque, montent jusqu’à -70% de remise, il n’est pas possible d’en voir autant sur les produits les plus populaires du moment. En effet, les marchands comme Amazon (mais aussi Fnac, Cdiscount et consorts) ne sont pas autorisés à vendre à perte – ils peuvent donc tout au mieux rogner leurs marges. Autrement dit, les derniers produits de Bose, Dyson ou encore Apple et Samsung se contenteront d’une remise entre 20 et 30%, ce qui permet quand même d’alléger le poids financier de ces derniers pour le client final.