Black Friday Amazon : le Top 11 des promotions pour lundi 🔥

Amazon se positionne lors de la Black Friday Week 2018 avec de très gĂ©nĂ©reuses promotions sur des dizaines de milliers d’articles dès les premières heures de l’opĂ©ration. Pour ce lundi, premier jour de l’Ă©vĂ©nement, le marchand annonce plus de 70 000 remises sur son site français. Ci-dessous, vous trouverez la liste en temps rĂ©el des meilleurs plans de la journĂ©e avec les pourcentages de rĂ©duction associĂ©s.

Qu’il s’agisse de ventes flash ou de promotions plus traditionnelles, les offres sur Amazon pour le Black Friday 2018 sont toutes conditionnĂ©es par une limite de stock. Autrement dit, si vous n’ĂŞtes pas assez rĂ©actif, les promotions peuvent vite disparaĂ®tre. Cette liste est mise Ă jour en continu et permet de connaĂ®tre les rĂ©ductions disponibles sur Amazon, mais Ă©galement chez les autres marchands comme la Fnac, Cdiscount ou Boulanger.

Pourquoi Amazon fait-il Black Friday ?

A l’origine, le Black Friday Ă©tait un Ă©vĂ©nement commercial uniquement organisĂ© aux Etats-Unis, le jour suivant Thanksgiving (jeudi). Mais depuis plusieurs annĂ©es, cette tradition s’est depuis dĂ©placĂ©e jusqu’en Europe – et particulièrement en France oĂą l’opĂ©ration dure maintenant plusieurs jours. Pendant cette pĂ©riode, ce sont des millions de produits qui sont en rĂ©duction chez les principaux marchands – qu’ils soient sur internet ou dans des boutiques physiques.

Sans surprise, c’est le marchand amĂ©ricain Amazon qui truste aussi le Black Friday 2018, y compris en France. Il ne faut cependant pas nĂ©gliger les Fnac, Cdiscount et Boulanger qui cette annĂ©e ont des offres particulièrement intĂ©ressantes sur des produits high-tech un peu plus haut de gamme (tĂ©lĂ©viseurs, ordinateurs, smartphones). Quant Ă Amazon, il se contente plutĂ´t de produit milieu de gamme dans la high-tech – mais pas seulement. Le Black Friday est un Ă©vĂ©nement qui touche toutes les thĂ©matiques, et cela n’est donc pas limitĂ© aux nouveaux smartphones, ordinateurs, consoles de jeux ou tĂ©lĂ©viseurs.

Ci-dessous, vous pouvez voir les liens vers les pages dĂ©diĂ©es (ou landings) des principaux marchands français qui participent Ă l’opĂ©ration. Elles vous donneront accès Ă la liste en temps rĂ©el de toutes les promotions disponibles pour ce Black Friday 2018, toutes catĂ©gories confondues.

Quelles offres pendant la Black Friday Week ?

Cette annĂ©e, le Black Friday 2018 devrait battre tous les records, et la fĂ©dĂ©ration du e-commerce (FEVAD) anticipe dĂ©jĂ 1,4 milliard d’euros de recettes pendant l’Ă©vĂ©nement. Un autre cabinet d’Ă©tudes affirme que la Black Friday Week va gĂ©nĂ©rer 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les marchands (en ligne ou non) sur la pĂ©riode. La majoritĂ© des revenus seront cependant gĂ©nĂ©rĂ©s hors ligne, dans des boutiques traditionnelles.

C’est un moment crucial pour eux, mais Ă©galement pour les clients qui peuvent ainsi bĂ©nĂ©ficier de très belles remises Ă quelques semaines de NoĂ«l. Que ce soit pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir Ă son entourage, acheter des produits en promotion pendant Black Friday, sur Amazon ou ailleurs, est une très belle opportunitĂ©.

Comme vous pouvez le voir dans la liste des promotions pour le Black Friday 2018 disponible ci-dessus, les consoles de jeux comme la PS4 de Sony, la Xbox One de Microsoft ou la Nvidia Shield, sont toujours aussi populaires. DĂ©jĂ l’annĂ©e passĂ©e, elles s’Ă©taient imposĂ©es dans le top des meilleures vente sur la plateforme Amazon. Chez les Fnac, Cdiscount, Darty et autres Boulanger, ces consoles sont Ă©galement en forte promotion. Juste avant NoĂ«l, c’est le cadeau idĂ©al pour certains.

Au delĂ des consoles, on retrouve Ă©galement de nombreux produits tels que des tĂ©lĂ©viseurs, des ordinateurs ou encore des smartphones. Les premières rĂ©ductions pour la Black Friday Week sont dĂ©jĂ tombĂ©es, et elles sont Ă la hauteur des attentes. Le matĂ©riel audio et l’Ă©lectromĂ©nager sont aussi deux catĂ©gories très populaires pour cet Ă©vĂ©nement commercial – chez tous les marchands. La high-tech est en revanche particulièrement mise en avant lors du Cyber Monday, le dernier jour des promotions du Black Friday, qui se tiendra lundi 26 novembre 2018;

OĂą trouver les promotions sur le site Amazon ?

Est-ce que 2018 sera tout aussi bon que l’annĂ©e passĂ©e ? Il est mĂŞme probable que cette annĂ©e soit bien meilleure que l’an dernier. Les marchands sont dans l’obligation de fournir des chiffres toujours plus Ă©levĂ©s, et cela va forcĂ©ment impacter les promotions. En 2017, Amazon s’Ă©tait fĂ©licitĂ© d’avoir offert 800 000 articles en promotion, et d’avoir enregistrĂ© 1 400 commandes par minutes sur la journĂ©e du Black Friday, le vendredi.

Cette annĂ©e, Amazon devrait dĂ©passer le million de produits en promotion pour ce Black Friday 2018, et les marchands comme Fnac, Darty et Boulanger devraient aussi dĂ©passer plusieurs dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences en rĂ©duction. Autrement dit, il va ĂŞtre difficile de s’en sortir tant les promotions seront partout. C’est pour cela que nous vous faisons une liste en temps rĂ©el des meilleurs plans disponibles afin de vous aiguiller parmi ces milliers de remises. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori et revenez rĂ©gulièrement pour voir ce qui se fait en ce moment.

Vous pouvez voir toutes les promotions Amazon ici :

Voir toutes les promotions

Si de votre cĂ´tĂ©, vous pouvez Ă©galement un bon plan sur l’un des sites marchands sur lesquels vous vous trouvez, n’hĂ©sitez pas Ă le partager dans les commentaires afin d’aider la communautĂ© Ă dĂ©nicher des promotions.