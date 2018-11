Black Friday Amazon : 9 offres promo à ne pas rater dimanche matin 🔥

Pour Black Friday, Amazon conserve sa position de leader et a continuĂ© sa vague de promotions au delĂ du vendredi noir. Le gĂ©ant du e-commerce a Ă©talĂ© ses offres sur la semaine et jusqu’Ă ce soir Ă minuit, dimanche, pour faciliter les achats de ses clients français. Pour dimanche dernier jour de l’opĂ©ration, on trouve toujours des milliers de promos sur la plateforme du marchand. C’est aussi le cas chez ses homologues comme Darty, Fnac, Cdiscount et Boulanger qui ont eux aussi dĂ©cidĂ© de prolonger le Black Friday jusqu’Ă ce soir. En contrebas de cet article, les meilleures offres et ventes flash en cours pour ce matin.

Quelles remises pour dimanche de Black Friday ?

Comme son nom l’indique, le Black Friday est censĂ© ĂŞtre un « vendredi ». Il n’empĂŞche que les marchands ont compris que beaucoup de français travaillaient ce jour-lĂ et n’avaient pas forcĂ©ment le temps de consulter les centaines de milliers d’offres promotionnelles en ligne Ă cette occasion. C’est pourquoi Amazon a prolongĂ© l’Ă©vĂ©nement jusqu’au week-end, sur des milliers de produits en rĂ©duction. Les plus grandes marques comme Apple, LG, Sony, Philips ou Microsoft sont en rĂ©duction parfois juqu’Ă -60%. Que ce soit Amazon, Fnac ou Discount, tous font appel aux ventes flash pour maintenir l’intĂ©rĂŞt du public et crĂ©er un effet de raretĂ©.

Nous avons listé ci-dessous les bonnes affaires au Black Friday :

Date et heure de mise Ă jour : 25 novembre 2017, 7h11

Ordinateurs, téléviseurs, disques durs et tablettes :

– TV LG LED 164 cm 4K Ă 1104€ au lieu de 1699€

– Macbook Air 13,3″ 128 Go Ă 849€ au lieu de 1099€ 🔥

– Microsoft Surface Pro 12″ Core i5 8 Go RAM 256 Go à 899€ au lieu de 1349€ 🔥

– Disque dur externe SSD Samsung 1 To Ă 71€ au lieu de 134€

– Disque dur externe UBS 3.0 3 TB WD Ă 89€ au lieu de 113€

– iPad 2018 32 Go à 273€ au lieu de 359€

Appareils électroménagers :

– Aspirateur Dyson V8 Absolute Ă 399€ au lieu de 529€

– Aspirateur Dyson Big Ball Ă 229€ au lieu de 429€

– Aspirateur robot iRobot Roomba 891 Ă 399€ au lieu de 599€

– Moulinex multicuiseur Cookeo Ă 199€ au lieu de 349€

– Machine Ă cafĂ© Krups Nespresso Vertuo Ă 69€ au lieu de 199€

Amazon a initié Black Friday en France

Ces dernières annĂ©es, on a vu une dĂ©mocratisation exponentielle du Black Friday en France. A l’origine, ce concept amĂ©ricain a Ă©tĂ© importĂ© par Amazon qui a voulu lancer l’idĂ©e d’une journĂ©e de fortes promotions Ă quelques semaines de NoĂ«l. L’objectif Ă©tait de permettre aux français d’acheter moins chers, et en parallèle de gĂ©nĂ©rer des revenus supplĂ©mentaires sur sa plateforme.

Si Amazon est prĂ©curseur du Black Friday, nombreux sont les marchands français Ă avoir suivi : Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger se sont alignĂ©s avec des promotions sur des produits Ă©lectroniques et de l’Ă©lectromĂ©nager. Mais aujourd’hui, la plus grande partie des promotions de Black Friday ne se fait pas sur Amazon, ni sur un site en ligne, mais bel et bien dans les boutiques traditionnelles. Ce sont elles qui gĂ©nèrent environ 80% des chiffres de l’Ă©vĂ©nement, qui dĂ©sormais se dĂ©roule du jeudi jusqu’au dimanche autour du vendredi noir « Black Friday ».

Comment trouver le bon plan ultime ?

Les marchands en ligne ont tous le mĂŞme fonctionnement pour Black Friday. En l’occurrence, ils distinguent les promotions en continu des ventes flash. Ces dernières sont très limitĂ©es – que ce soit par le temps ou par le stock disponible. Il y a donc des promotions en permanence auxquelles viennent s’ajouter parfois des ventes plus ponctuelles qui obligent les français Ă revenir rĂ©gulièrement sur les sites marchands pendant Black Friday. C’est pendant ces ventes flash exceptionnelles que l’on retrouve les meilleurs pourcentages de remise.

Pour cette journĂ©e de dimanche, on retrouve cependant quelques vraies bonnes promotion de Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger. Par exemple, les blockbusters sur Amazon sont l’aspirateur Dyson V8 Absolute, le casque audio Bose QuietComfort 35 II, la PlayStation 4 ou encore les quelques remises restantes sur les iPhone.

Fnac n’est pas en reste, et le marchand domine tout le Black Friday avec ses offres sur les ordinateurs Apple : Macbook Air Ă -23% et Macbook Pro avec une remise jusqu’Ă 450€ par produit. C’est tout simplement du jamais vu, que ce soit Ă Black Friday ou non : les produits Apple sont très rarement, voire quasiment jamais, en promotion. Au delĂ de ça, Fnac se distingue aussi sur les ordinateurs Microsoft (Surface Pro), Acer, Asus ou Lenovo. Les tĂ©lĂ©viseurs sont aussi en rĂ©duction jusqu’Ă -60% chez le marchand français, grand rival de Amazon au Black Friday.

Autre grand concurrent d’Amazon au Black Friday, Cdiscount montre aussi des rĂ©ductions intĂ©ressantes aujourd’hui, dimanche 25 novembre 2018. On trouve par exemple des remises sur des consoles de jeux Microsoft Xbox One, le dernier smartphone Samsung Galaxy S9 ou encore des aspirateurs Dyson V7.

SĂ©lection pour le dimanche de Black Friday

Chacun a des besoins diffĂ©rents, des envies diffĂ©rentes et un budget diffĂ©rent. La rĂ©daction de Presse-citron vous donne son top sur les meilleures promotions de Black Friday sur Amazon, Boulanger, Darty, Cdiscount et Fnac. Si chaque marchand possède des produits phares et ses ventes flash, certaines rĂ©ductions en continu ont le mĂ©rite d’ĂŞtre vraiment compĂ©titives et intĂ©ressantes. Ci-dessous, vous aurez donc notre avis sur nos produits prĂ©fĂ©rĂ©s avec en parallèle la meilleure remise possible associĂ©e.

La première promotion pour Black Friday est sur Amazon, et elle concerne l’aspirateur Dyson V8 Absolute. Alors que cette remise a disparu hier après avoir Ă©tĂ© mise en avant vendredi, elle revient pour ce dimanche avec un pourcentage de rĂ©duction toujours aussi incroyable : 25% sur l’aspirateur qui passe Ă 399€ au lieu de 529€. Cette marque ne participe gĂ©nĂ©ralement pas trop aux promotions, et c’est donc une très belle opportunitĂ©. Pour rappel, l’aspirateur est sans fil et son autonomie dĂ©passe les 40 minutes. Quant Ă l’efficacitĂ©, Dyson s’est fait un nom Ă jamais dans l’industrie.

La deuxième promotion de Black Friday qui nous plait est elle aussi chez Amazon, et elle est sur le casque Bose QuietComfort 35 II. La marque associe un son d’excellente qualitĂ© avec un système contre le bruit aux alentours et le contrĂ´le vocal par Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Le tout est parfaitement rĂ©ussi au niveau de l’esthĂ©tique, et il est en promotion pour Black Friday : superbe promotion de 27% pour le casque qui passe Ă 280€ contre 378€ sinon.

Enfin, le dernier bon plan n’est pas chez Amazon pour Black Friday mais chez son rival Fnac. Il concerne une tablette tactile qui se rapproche assez bien d’un PC classique. Il s’agit de la Microsoft Surface Pro 12,3 pouces qui s’accompagne d’un clavier, d’une souris et de Microsoft Office 365 et qui est vendue pour 999€ au lieu de 1499€, soit une remise de 33%. C’est le meilleur PC hybride du moment, et cette promotion est exceptionnelle.

Comme vous pouvez très certainement l’imaginer, les promotions de notre classement seront amenĂ©es Ă Ă©voluer au cours de la journĂ©e Ă©tant donnĂ© que certains produits atteindront la rupture de stock. Nous rĂ©Ă©valuerons si besoin ce Top 3 de nos offres prĂ©fĂ©rĂ©es pour ce Black Friday sur Amazon et consorts afin de vous donner en permanence des idĂ©es sur les produits avec un bon rapport qualitĂ© prix.