Black Friday Amazon : 9 promotions à ne pas louper en 2018 🔥

Les marques ont donnĂ© leur top dĂ©part au Black Friday et Amazon se positionne dĂ©jĂ cette annĂ©e comme le leader de l’opĂ©ration sĂ©duction. En l’espace de quelques heures, le gĂ©ant du e-commerce a dĂ©jĂ inondĂ© le marchĂ© de milliers de promotions sur les produits les plus populaires du moment et sur les plus grandes marques du marchĂ©. On retrouve par exemple les fameuses consoles de jeux PS4, des TV Panasonic et Samsung ou encore des aspirateurs Dyson en rĂ©duction.

Ci-dessous, vous trouverez pour Black Friday le Top 9 de toutes les promotions Amazon qu’il ne faut pas rater en ce moment. Nous en rajouterons potentiellement davantage au fil de la journĂ©e afin de vous permettre de connaĂ®tre les meilleures offres du moment chez Amazon pour le Black Friday 2018. Attention, ces offres sont limitĂ©es dans le temps et elles sont surtout limitĂ©es par les stocks. Donc si vous voyez des remises intĂ©ressantes, profitez-en vite.

Dès lors que les promotions ne sont plus valides, nous les enlevons du tableau. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori et revenir rĂ©gulièrement pendant la journĂ©e afin de savoir quels sont les meilleurs plans du moment disponibles chez Amazon pour ce Black Friday 2018 !

Black Friday : Amazon et la concurrence

Certes, Amazon est archi leader du commerce en ligne, mais cela ne reste pas la seule marque à proposer des remises sur ses produits pendant Black Friday. Outre Amazon, on retrouve les principaux marchands français qui profitent de cette opération de la Black Friday Week pour proposer à leurs clients de très belles remises sur tous les produits populaires du marché.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les diffĂ©rents liens vers les pages dĂ©diĂ©es Ă l’opĂ©ration Black Friday chez les marchands en question. Comme vous pouvez le voir Amazon est bien entourĂ© par Cdiscount, Fnac et Darty, Boulanger ou encore Gearbest. Il est intĂ©ressant de regarder chez tous ces e-commerçants les diffĂ©rentes offres (mĂŞme si Amazon se positionne toujours le mieux sur Black Friday) en particulier sur des produits plus spĂ©cifiques. C’est le moment de profiter de belles promotions, quitte Ă passer un peu de temps Ă chercher.

Pourquoi Amazon se place-t-il toujours si bien ?

Il faut savoir qu’Ă l’origine, le Black Friday est un Ă©vĂ©nement qui est nĂ© aux Etats-Unis, tout comme Amazon. C’est cette mĂŞme sociĂ©tĂ© qui a beaucoup travaillĂ© pour exporter le concept en Europe avec succès, et chaque annĂ©e l’opĂ©ration s’intensifie. Si aujourd’hui, la majoritĂ© des promotions et du chiffre d’affaires est gĂ©nĂ©rĂ© dans des boutiques physiques, le volume rĂ©alisĂ© en ligne continue d’augmenter.

La FEVAD, qui est la fĂ©dĂ©ration regroupant tous les e-commerçants affirme que le Black Friday 2018 reprĂ©sentera pas moins de 1,4 milliard d’euros au total sur internet. Selon les chiffres publiĂ©s par d’autres experts, le chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ© pour Black Friday devrait reprĂ©senter 5,7 milliards d’euros au total, en incluant Ă©galement celui qui est gĂ©nĂ©rĂ© dans les boutiques traditionnelles. Donc le Black Friday est loin d’ĂŞtre uniquement en ligne.

Que ce soit sur Amazon ou non, le Black Friday est un moment exceptionnel oĂą l’on peut profiter de milliers de rĂ©ductions Ă quelques jours des fĂŞtes de fin d’annĂ©e et de NoĂ«l. C’est le moment idĂ©al pour acheter des cadeaux en promotion, et obtenir jusqu’Ă 70% de remise sur certains articles. Au minimum, les produits sont soldĂ©s de -20% (pour les grandes marques) et cela monte bien plus haut sur d’autres produits. Par exemple, un pack PS4 est en vente sur Amazon pour le Black Friday Ă -35% par rapport au prix normal. C’est tout simplement hallucinant.

Au Black Friday, Amazon offrirait un million de promotions

Quand on sait qu’un Amazon truste 48% de tout le commerce en ligne aux Etats-Unis, il n’est pas surprenant de le voir dominer le Black Friday comme il le fait depuis des annĂ©es. En 2017, la branche française s’Ă©tait fĂ©licitĂ©e d’avoir rĂ©alisĂ©e 800 000 promotions sur des produits. Cette annĂ©e, on devrait donc logiquement dĂ©passer le million de produits en promotion.

Il faut dire que la marque a dĂ©jĂ lancĂ© de très belles opĂ©rations sur les bestsellers de la pĂ©riode : les packs de la PS4 avec des jeux et des manettes, les tĂ©lĂ©viseurs ou encore les appareils photos et les assistants vocaux sont dĂ©jĂ très bien rĂ©duits – alors que les concurrents n’ont pas encore bougĂ©.

Sur le site officiel Amazon, vous pouvez retrouver toute une section dĂ©diĂ©e Ă la Black Friday Week – en attendant le vendredi soir en fin de semaine. D’ici lĂ , le marchand va proposer de très belles remises. Il continuera d’ailleurs jusqu’au Cyber Monday qui se tient lundi prochain, et qui est une opĂ©ration uniquement menĂ©e en ligne. D’ores et dĂ©jĂ , des milliers de ventes flash sont disponibles sur le site Amazon pour Black Friday 2018.

L’annĂ©e passĂ©e a Ă©tĂ© un immense succès

Les annĂ©es se suivent et ne se ressemblent pas tant la croissance est impressionnante. En 2017, Amazon France avait rĂ©alisĂ© un carton plein avec plus de 2 millions de colis expĂ©diĂ©s sur la journĂ©e du vendredi Black Friday. Cette annĂ©e, il ambitionne Ă©videmment de faire encore mieux, et c’est pour cela qu’il compte investir davantage dans les promotions pendant toute la semaine. L’annĂ©e passĂ©e, le marchand avait rĂ©alisĂ© 1400 commandes par minutes pendant le vendredi.

Pour Black Friday, Amazon publie ensuite une liste des meilleures ventes. Et comme chaque annĂ©e, ce sont les consoles de jeux et les jeux qui trustent les meilleures positions de ce classement. C’Ă©tait par exemple la Nintendo Switch qui avait pris la tĂŞte parmi les consoles, mais la PS4 n’Ă©tait pas loin derrière et la Xbox One non plus.

Au delĂ des consoles de jeux, Amazon propose d’autres produits high-tech en promotion pour Black Friday. Mais cela ne s’arrĂŞte pas lĂ , et on retrouve des produits dans toutes les catĂ©gories. N’importe qui peut donc trouver un bon plan dans ce qu’il apprĂ©cie, et sans aucune difficultĂ©. Vous pouvez vous rendre directement sur la page dĂ©diĂ©e Ă la Black Friday Week sur Amazon pour dĂ©couvrir tout cela :

