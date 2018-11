Black Friday Amazon : 6 meilleures offres à ne pas laisser passer 🔥

Avec cette opération Black Friday, Amazon se montre très généreux envers ses clients. Le marchand multiplie les promotions agressives depuis quelques jours et ne cesse de renouveler ses réductions sur toutes les marques les plus populaires en ce moment : Sony PS4, Xbox One, Dyson, LG, Samsung, Bose ou Macbook Apple sont en réduction sur la plateforme.

Le Black Friday ou NoĂ«l avant l’heure

En France, les magasins physiques comme les boutiques en ligne sont partenaires du Black Friday. Sur internet, on retrouve cependant les promotions les plus gĂ©nĂ©reuses sur les produits high-tech et l’Ă©lectromĂ©nager. Pour ce Black Friday, Amazon devrait offrir plus d’un million de rĂ©fĂ©rences en promotion. Les gĂ©ants de la distribution de produits Ă©lectroniques français comme Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount en offrent plusieurs milliers.

Pour bien comprendre les promotions des Amazon et consorts pendant Black Friday, vous trouverez ci-dessous les liens redirigeant vers chacune des pages dĂ©diĂ©es de leur site Ă l’opĂ©ration. Vous pourrez vous imaginer l’ampleur des rĂ©ductions sur cet Ă©vĂ©nement en voyant des dizaines de milliers de remises en temps rĂ©el.

RĂ©ductions jusqu’Ă -60% sur plein de marques

Le Black Friday est l’occasion unique de bĂ©nĂ©ficier d’une très belle promotion sur tous types de produits, et pas uniquement sur de la high-tech. Cependant, les marchands comme Fnac, Boulanger ou encore Amazon profitent du Black Friday pour mettre en avant les articles Ă©lectroniques des plus grandes marques – des produits qui sont très populaires aux alentours des fĂŞtes de NoĂ«l.

Ci-dessous, une sélection des meilleures promotions du Black Friday, mise à jour.

Dernière mise à jour : 22 novembre, 17h47

Consoles de jeux :

Audio :

Smartphone :

TV, ordinateurs et tablettes :

Electroménager :

Au Black Friday Amazon ou les autres marchands proposent souvent des ventes flash – des opĂ©rations qui se tiennent sur un laps de temps restreint et avec un stock parfois très limitĂ©. C’est pour cette raison qu’il faut ĂŞtre particulièrement vif dès lors qu’une promotion vous plait : elle peut disparaitre en l’espace d’un instant. La liste ci-dessous prend cela en compte, et toutes les promotions du Black Friday sont actualisĂ©es en direct.

Top des offres Ă ne pas manquer en 2018

Chaque année, il y a quelques offres qui se distinguent vraiment du lot, et la rédaction en a sélectionné 5 qui pourront plaire à tout le monde.

Ces offres de promotion Black Friday Amazon ont toutes un potentiel de popularitĂ© gigantesque, et elles ont dĂ©jĂ toutes le macaron « meilleure vente » dans leurs catĂ©gories respectives sur le site marchand amĂ©ricain. Pour en profiter, il faut ĂŞtre rĂ©actif car les stocks sont limitĂ©s. Si vous voulez sĂ©curiser vos cadeaux de NoĂ«l, c’est le moment d’y aller – il n’y aura pas d’autres occasions d’ici lĂ .

Amazon table sur Black Friday

Pendant le Black Friday sur Amazon, on peut trouver des marques aussi prestigieuses que Apple, Google, Samsung, LG, Huawei, OnePlus, Dyson, Bose, Sonos ou encore Microsoft et HP. Chaque annĂ©e, cette opĂ©ration est le grand rendez-vous de tous ces acteurs qui souhaitent promouvoir leurs produits en faisant une petite remise sur leur ordinateur, tĂ©lĂ©viseur, smartphone, ou appareil Ă©lectromĂ©nager. L’annĂ©e passĂ©e, 800.000 produits Ă©taient en promotion pendant le Black Friday sur Amazon. Cette annĂ©e, va-t-on dĂ©passer le million de rĂ©ductions ?

Evidemment, sur les produits les plus populaires et les plus rĂ©cents, les remises sont limitĂ©es Ă 20% voire maximum 30%. Cela n’empĂŞche pas le Black Friday sur Amazon d’avoir beaucoup de succès. Obtenir les derniers Macbook Air, Sony PS4 ou autre casque audio Bose avec une promotion pareille ne se refuse pas, d’autant plus que la pĂ©riode des cadeaux de NoĂ«l se rapproche.

Voir toutes les promotions