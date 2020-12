Bon plan : Amazon casse le prix du Redmi Note 9 Pro au Black Friday 🔥

On espĂ©rait que le Redmi Note 9 Pro profite d’une forte remise sur Amazon pour Black Friday, c’est chose faite. Le smartphone Xiaomi fait rĂ©guliĂšrement partie des meilleures ventes de smartphones chez le marchand – et il affiche un rapport qualitĂ©-prix excellent. Avec la remise proposĂ©e en ce vendredi, il chute Ă 195 euros au lieu de 299€, soit 35% de rĂ©duction. A ce tarif-lĂ , il est tout bonnement excellent.

Conçu par Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro a Ă©tĂ© officialisĂ© pendant le premier confinement en avril. Ce tĂ©lĂ©phone se place entre l’entrĂ©e et le milieu de gamme, ce qui veut dire qu’il a droit Ă de belles performances pour un tarif abordable. MĂȘme sans la promotion affichĂ©e sur Amazon, il sĂ©duit beaucoup d’utilisateurs en quĂȘte d’un smartphone sous Android. Nous avons Ă©tĂ© conquis par ce smartphone lors d’un long test.

Quelle caractéristique pour ce Redmi Note 9 Pro ?

Avant de se pencher sur les performances techniques du Redmi Note 9 Pro, prĂ©cisons que le deal sur Amazon va disparaĂźtre trĂšs vite. Les modĂšles bĂ©nĂ©ficiant de ce prix remisĂ© ne sont pas nombreux et ils plaisent Ă beaucoup de monde. Le smartphone sĂ©duit toujours un grand nombre mĂȘme Ă son prix de base, ce qui veut dire que l’offre va ĂȘtre prise d’assaut. Elle peut partir Ă tout moment, pensez Ă ĂȘtre rapide.

Pour entrer dans le dĂ©tail de la fiche technique du Redmi Note 9 Pro, rappelons que le tĂ©lĂ©phone embarque un Ă©cran de 6,67 pouces. Le constructeur a dĂ©cidĂ© d’installer un processeur Snapdragon 720G, cette puce intermĂ©diaire permet aux utilisateurs de naviguer entre les applications sans latence. Les plus gros adeptes de jeux pourront ĂȘtre un peu déçus, car certains services sont Ă©nergivores. Cependant, le tĂ©lĂ©phone est idĂ©al au quotidien pour un grand nombre de personnes.

Le Redmi Note 9 Pro se montre Ă la hauteur cĂŽtĂ© photo, c’est lĂ qu’il se dĂ©marque vraiment. On retrouve un quadruple module photo dotĂ© d’un grand-angle avec des capteurs photos respectifs de 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. À ce prix-lĂ , aucun modĂšle rival du smartphone de Xiaomi ne peut faire une aussi belle proposition.

Outre ces spĂ©cificitĂ©s, le Redmi Note 9 Pro peut se vanter de disposer d’une belle autonomie, c’est aussi une caractĂ©ristique qui fait son succĂšs. Le tĂ©lĂ©phone inclut une batterie de 5 020 mAh, c’est mieux que la majoritĂ© des smartphones sur le marchĂ© —mĂȘme les modĂšles premium. En plus de tenir deux jours avec une utilisation standard, il reprend vite son autonomie grĂące Ă la charge rapide de 33 W. En 30 minutes, vous aurez la moitiĂ© de la batterie de l’appareil.

Un smartphone qui domine sa catégorie

Plus globalement, le Redmi Note 9 Pro a toutes les qualitĂ©s pour rĂ©pondre Ă un trĂšs grand nombre d’utilisateurs. Son prix reste accessible pour une qualitĂ© photo de choix, un bel Ă©cran ratio/corps et une autonomie au top. Le prix de base de 299 euros baisse lourdement avec la promotion mise en avant chez Amazon. On sait dĂ©jĂ que c’est un des plus beaux deals du Black Friday.

OfficialisĂ© il y a quelques mois, le Redmi Note 9 Pro se hisse souvent parmi les meilleures ventes de smartphones sur Amazon. Et pour cause, il a droit Ă de belles spĂ©cificitĂ©s techniques tout en conservant un tarif plus qu’honorable. Xiaomi est rĂ©putĂ© pour produire des smartphones parfaits pour cette catĂ©gorie, ce modĂšle ne fait pas exception.

On sait dĂ©jĂ que le Redmi Note 9 Pro va ĂȘtre pris d’assaut dans le cadre de ce deal du Black Friday. Plusieurs smartphones bĂ©nĂ©ficient de remises dans le cadre de cette opĂ©ration, mais beaucoup sont des smartphones plus premium donc plus onĂ©reux. Si vous voulez un tĂ©lĂ©phone tournant sous Android qui possĂšde une fiche technique de choix pour un tel prix, l’appareil Xiaomi vous conviendra Ă merveille. Il est un peu moins puissant que le Mi Note 10 mais aussi moins cher.

Si Amazon peut ĂȘtre la cible de certaines critiques, il n’en reste pas moins que le marchand en ligne affiche quelques arguments de choc lors de ce Black Friday. Il met en avant des deals choc dans le cadre de cette opĂ©ration, on retrouve des remises sur des milliers de produits aussi populaires que le Redmi Note 9 Pro.

Ce Black Friday sur Amazon est une occasion parfaite pour faire des affaires. Le deal mis en avant par Amazon sur le Redmi Note 9 Pro montre Ă quel point le marchand est impliquĂ© dans cette nouvelle Ă©dition. En effet, le tĂ©lĂ©phone s’Ă©coule bien mĂȘme sans promotion, mais il a tout le mĂȘme droit Ă une chute de prix de plus de 30%.

Outre ces excellentes promotions, Amazon offre plus de souplesse Ă ses clients. DĂ©sormais, vous avez la possibilitĂ© d’effectuer des retours sur vos produits jusqu’au 31 janvier 2021. Cela veut dire que vous pouvez tout Ă fait prendre le Redmi Note 9 Pro en sachant qu’il est en promo, et l’offrir Ă NoĂ«l. Dans le cas oĂč il n’est pas au goĂ»t de son destinataire, vous avez parfaitement le temps de le retourner Ă la plateforme pendant le mois de janvier. C’est gratuit et vous ĂȘtes remboursĂ© Ă 100%.

En temps normal, le dĂ©lai de rĂ©tractation du marchand Amazon est de 30 jours. La majoritĂ© des concurrents se limitent Ă 14 jours, le dĂ©lai minimum en France. C’est le cas de Fnac ou Boulanger. Sur une large partie de son catalogue, Cdiscount propose la mĂȘme pĂ©riode que son rival amĂ©ricain, mais pensez quand mĂȘme Ă vĂ©rifier. Actuellement, Amazon propose le meilleur prix sur le Redmi Note 9 Pro.

