Black Friday : Amazon casse (encore) les prix jusqu’à ce soir minuit 🔥

Ce samedi de Black Friday sur Amazon est au moins aussi gĂ©nĂ©reux qu’hier, date officielle de l’opĂ©ration. Les cyber-marchands prolongent leurs offres sur le week-end et n’hĂ©sitent pas Ă en publier mĂŞme de nouvelles. Ci-dessous, nous avons listĂ© les dernières belles promotions en cours pour ce samedi fin de journĂ©e.

Ce deuxième jour de Black Friday sur Amazon est exceptionnel. En ce samedi, le marchand a annoncĂ© de nouvelles offres flash, après une journĂ©e d’hier animĂ©e par les ruptures de stock. Si vous n’avez pas eu l’opportunitĂ© de voir toutes les offres hier, ce jour est encore une belle opportunitĂ© pour faire des Ă©conomies. La liste que nous avons prĂ©parĂ© ci-dessus est mise Ă jour tout du long.

Ce samedi soir, les ventes flash vont se terminer. Si vous ne voulez pas manquer le top de Black Friday sur Amazon, il faudra donc ĂŞtre rapide. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de ces belles promotions. Plus on s’Ă©loigne de la date officielle (vendredi), plus il sera compliquĂ© de trouver des remises. Il reste encore des offres sur de grandes marques, mieux vaut en profiter.

Black Friday sublimé par Amazon

Black Friday est une opération américaine et Amazon sait au mieux en profiter. La plateforme marchande a annoncé des milliers de promotions depuis le début de la semaine en France. Pour rappel, Black Friday en France se tient une semaine après la date officielle dans le monde. Ce report a été décidé en raison de la fermeture des commerces pour le 27 novembre. Depuis, ils ont réouvert et tout le monde y participe bien.

En effet, il faut savoir que pour Black Friday, Amazon n’est pas le seul participant. Aujourd’hui, ce sont des milliers de commerçants français – physiques ou sur internet qui proposent des remises pour ce moment-lĂ . Une majoritĂ© du chiffre d’affaires est d’ailleurs rĂ©alisĂ© dans les boutiques physiques, et non sur internet. Amazon ne reprĂ©sente qu’une petite partie des revenus sur internet.

Il faut donc savoir chercher les promotions partout sur internet pour Black Friday. Au delĂ d’Amazon, il y a Ă©galement de belles pĂ©pites disponibles en ce samedi sur Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. Pour ceux qui n’ont pas de temps devant eux, notre liste vous aider Ă aller directement Ă l’essentiel. Ceux qui auront plus de temps devront aller sur les sites commerçants pour voir les pĂ©pites.

Si Black Friday connait un tel engouement, c’est parce que les offres sont de qualitĂ©. Elles visent des marques connues, dont les produits s’arrachent pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. La pĂ©riode est aussi propice puisque les français font activement leurs achats de NoĂ«l. Au final, il y a donc de multiples raisons qui font que Black Friday sur Amazon prend le dessus sur les soldes d’hiver.

Pour voir Black Friday sur Amazon, c’est par ici :

Les meilleures promotions pour samedi soir

Comme nous l’avons dit plus haut, le Black Friday sur Amazon est le rendez-vous des marques premium. Certaines marques qui ne sont jamais en promo pendant l’annĂ©e voient leurs prix chuter pour cette opĂ©ration. C’est le cas par exemple des produits du gĂ©ant Apple, qui voient les prix tomber entre 5 et 25% selon le produit. De mĂŞme chez Dyson, dont les aspirateurs sont en chute chez certains revendeurs.

On retrouve aussi des marques très premium en ce moment au Black Friday. Amazon baisse par exemple le prix des Surface Pro 7, des montres Garmin ou encore des ampoules Philips Hue. On notera aussi de belles réductions sur les Redmi Note 9 Pro, les aspirateurs Roomba ou encore les produits Withings et Netatmo. Il y en a pour tous les goûts.

Si Black Friday sur Amazon est idĂ©al pour ceux qui veulent s’Ă©quiper en Ă©lectronique, d’autres catĂ©gories sont visĂ©es. C’est le cas par exemple de la dĂ©coration, de la mode ou encore du bricolage. Alors que la crise sanitaire incite les gens Ă rester chez eux, il y a donc de belles opportunitĂ©s pour faire de rĂ©elles Ă©conomies. C’est une opĂ©ration qui arrive pile au bon moment.

Il faut distinguer deux formats de promotions sur Amazon Ă Black Friday. Il y a d’une part ce qu’on appelle les ventes flash. Elles durent quelques heures et se terminent quand le stock arrive au bout. D’autre part, il y a des promotions en fil rouge qui concernent des produits moins populaires. Ce sont elles qui montent jusqu’Ă -80% sur certaines rĂ©fĂ©rences.

Amazon est le roi du service client

Si Amazon explose Black Friday autant, c’est parce qu’il offre des promesses et avantages Ă ses clients. En l’occurrence, quel que soit le produit que vous achetez, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour le rendre. C’est très utile puisque cela vous permet d’avoir une sĂ©curitĂ© sur vos cadeaux de NoĂ«l. S’ils ne plaisent pas Ă leur destinataire, vous pouvez le rendre.

Attention, les stocks sont très limitĂ©s pour ce Black Friday : Amazon, Cdiscount et Fnac enchainent les ruptures de stock. Il ne faut plus tarder parce que ce sont les dernières vraies promotions disponibles. Nous mettrons Ă jour la sĂ©lection avec les meilleures offres du jour. Ce samedi soir, de nombreuses ventes Ă©clair vont se finir. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Après une semaine intense de promotions, le Black Friday touche Ă sa fin. Il est presque temps puisque les marchands n’ont quasiment plus de stock. Il y a dĂ©jĂ certains produits qui seront livrĂ©s après NoĂ«l, il faut rester attentif sur les dates de livraison. C’est par exemple le cas du produit phare sur Amazon, l’enceinte Echo avec son assistant vocal Alexa.

