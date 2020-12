Black Friday : Amazon casse ses prix, les 10 offres FOLLES 🔥

Sur Amazon, Black Friday a presque dĂ©jĂ commencĂ©. Le marchand dĂ©voile dĂ©jĂ des milliers de bonnes affaires Ă saisir ce mercredi. Il n’est pas le seul et Cdiscount ou Fnac sont aussi très ambitieux. Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies, voici un guide complet avec les promotions incontournables du jour.

Voir toutes les offres

Cette Ă©dition de Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty diffère un peu des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. L’Ă©vĂ©nement a eu lieu la semaine dernière dans le reste du monde, mais elle est reportĂ©e Ă cette semaine en France. Tous les cyber-marchands se sont accordĂ©s Ă repousser le Black Friday afin que les boutiques physiques aient le temps de rouvrir leurs portes.

Pour le moment, Black Friday n’est pas encore Ă©voquĂ© directement partout sur le web, mais les offres sont dĂ©jĂ en ligne. Toutes les plateformes prĂ©voient d’Ă©couler leurs stocks grâce aux promos en cours. Les marques populaires ont droit Ă des rĂ©ductions convaincantes depuis quelques jours. Si vous n’avez pas beaucoup de temps, notre liste vous permet d’avoir un bon aperçu des meilleures offres en cours.

Black Friday au taquet sur la high-tech

La high-tech est toujours une thĂ©matique fortement mise en avant pour ce Black Friday : Amazon et les autres acteurs prĂ©sents ne se limitent pas Ă cette catĂ©gorie et s’attaquent aux les autres cette semaine. Des milliers de produits sont en promotion lors de cette Ă©dition, que ce soit la santĂ©, la culture, la dĂ©co ou encore les jeux vidĂ©os et le bricolage.

Si vous avez pour objectif de baisser vos dĂ©pense pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, Black Friday Amazon est une excellente opportunitĂ©. Lors de cette Black Friday Week, mĂŞme les marques les plus premium sont visĂ©es par de bons deals. Par contre, il faut ĂŞtre très attentif car plusieurs ruptures de stock se sont dĂ©jĂ produites depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement. Soyez rapide, l’opĂ©ration exige un peu de vigilance pour ne rien rater.

Comme le montre notre liste, Black Friday sur Amazon se concentre aussi sur les marques haut de gamme. On retrouve des deals de folie sur Apple, Microsoft, Samsung. D’ailleurs, la boutique officielle du corĂ©en Samsung met en avant plusieurs produits Ă prix cassĂ©, Ă l’exemple de ses tĂ©lĂ©viseurs ou de ses smartphones Galaxy S20 5G.

Dans la liste des promotions mises en avant lors de ce Black Friday sur Amazon et ailleurs, il y a de nombreux deals sur les smartphones. On peut trouver des remises sur les Redmi Note 9 Pro ou les Mi 10 Lite sur le site Cdiscount. En plus des tĂ©lĂ©phones, les accessoires ont aussi droit Ă des deals, Ă l’exemple des Ă©couteurs premium Apple. Fnac n’est pas en reste et affiche de belles offres sur les produits de Sonos ou de Microsoft.

Amazon au top de cette Ă©dition

Black Friday et Amazon sont peut-ĂŞtre liĂ©s par leur pays d’origine, mais le marchand amĂ©ricain est loin d’ĂŞtre le seul prĂ©sent pour cette opĂ©ration. Il a participĂ© Ă exporter l’Ă©vĂ©nement en Europe et France, mais il doit faire face Ă une forte concurrence dans ces pays. Dans l’Hexagone, Cdiscount, Fnac ou Darty ont aussi une belle force de frappe qui leur permet de mettre en avant de nombreuses promotions. On note que les volumes de ventes sont majoritairement reprĂ©sentĂ©s par les commerces physiques.

Black Friday aura officiellement lieu ce vendredi 4 dĂ©cembre en France, mais tous les marchands sont en avance. Tous cassent dĂ©jĂ les prix, il faut se rendre sur les diffĂ©rentes plateformes afin de trouver les meilleures promotions en cours. Si vous n’avez pas de temps Ă consacrer Ă cet effort, notre guide liste les meilleurs prix sur les produits de la high-tech.

MĂŞme avant le jour J de Black Friday, Amazon dĂ©voile des deals tous les jours. Le marchand affiche deux types de deals qui sont encore en cours ce mercredi. On retrouve les deals Ă©clair, des offres ponctuelles sur des produits très apprĂ©ciĂ©s par le public. Le stock et le temps restant sont mis en avant. De l’autre, il y a des promotions en fil rouge qui restent plus longtemps en ligne sur le site marchand. Des milliers sont actuellement disponibles.

Grâce Ă ce système d’offres, le Black Friday sur Amazon attire beaucoup de monde. De nombreux français se rendent rĂ©gulièrement sur le site marchand dans la journĂ©e afin de dĂ©couvrir les meilleurs deals choc en cours. Toutefois, les offres promos les plus agressives partent toujours vite. Les stocks restent restreints —et la situation sanitaire a obligĂ© le public Ă se tourner vers les achats sur internet depuis quelques mois.

Comment retourner ses achats ?

Ă€ l’occasion de ce Black Friday un peu anticipĂ©, Amazon a dĂ©cidĂ© de revoir sa politique de retour pour proposer plus de souplesse aux clients. Tous les achats peuvent dĂ©sormais ĂŞtre rendus jusqu’au 31 janvier. C’est parfait pour prendre le temps d’offrir des cadeaux choisis sur Amazon lors des fĂŞtes de fin d’annĂ©e et de les renvoyer par la suite si nĂ©cessaire. Dans ce cas, les retours sont sans frais et les clients remboursĂ©s Ă 100%. C’est plus pratique que de devoir les revendre ailleurs.

C’est un bon avantage mis en avant par Amazon. On note que le marchand Cdiscount propose aussi un dĂ©lai similaire jusqu’au 31 janvier 2021 sur une grande partie de son catalogue, pensez Ă vĂ©rifier. Sinon, la majoritĂ© des autres sites limite Ă 14 jours. Si vous vous ĂŞtes allĂ© sur Amazon il y a peu, vous avez dĂ» voir que les dĂ©lais de livraison avaient tendance Ă s’Ă©loigner un peu. Le site permet encore d’obtenir son achat avant NoĂ«l, mais il fait face Ă une forte demande.

Lors du vendredi 4 dĂ©cembre, date officielle de Black Friday, tous les marchands s’inquiĂ©teront de leurs stocks. Si vous souhaitez ĂŞtre certain que vos achats seront bel et bien lĂ pour NoĂ«l, c’est l’heure de passer Ă l’action. Vous pourrez Ă©viter tout stress de dernière minute et sĂ©curiser vos achats. Les deals en cours peuvent prendre fin n’importe quand, soyez assez rapide pour Ă©viter les dĂ©ceptions consĂ©quentes aux ruptures.

