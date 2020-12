Black Friday : Amazon et Cdiscount cassent leurs prix, 10 deals CHOC 🔥

Sur Amazon, Black Friday avant l’heure est gĂ©nĂ©reux. Le marchand amĂ©ricain a dĂ©jĂ dĂ©marrĂ© les promotions bien que son top dĂ©part est Ă 18 heures ce jeudi soir. Cdiscount est lui aussi très actif depuis ce matin et son opĂ©ration dĂ©bute Ă 17 heures. Ci-dessous, voici notre liste de bons plans – mise Ă jour en temps rĂ©el.

En France, vous savez probablement que le Black Friday sur Amazon et consorts a Ă©tĂ© reportĂ© d’une semaine. Il s’est tenu vendredi dernier partout ailleurs dans le monde. Pour soutenir les petits commerçants physiques, les gĂ©ants du e-commerce ont dĂ©cidĂ© de reporter l’opĂ©ration pour permettre aux magasins physiques d’ouvrir. En effet, ces derniers ont pu rĂ©ouvrir dès le week-end dernier.

Maintenant que tout le monde est sur le mĂŞme pied d’Ă©galitĂ©, Black Friday peut dĂ©buter. Depuis le dĂ©but de la semaine, ce sont des centaines de milliers de promotions que l’on a pu voir sur internet. Amazon ou Cdiscount sont encore les principaux acteurs en ce jeudi. Certaines e-boutiques dĂ©diĂ©es telles que Samsung sont hyper actives.

Black Friday a dĂ©butĂ© avant l’heure

Depuis plusieurs jours, la folie du Black Friday sur Amazon est de retour. C’est pareil chez un Cdiscount qui a organisĂ© une opĂ©ration Black Week. Si le vrai jour de Black Friday est demain (vendredi), il faut bien comprendre le principe de la fin de semaine. Les offres sont très limitĂ©es, elles ne seront donc pas toutes disponibles demain. Les deals pour ce jeudi soir peuvent tomber en rupture de stock.

Sans parler explicitement de Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ multipliĂ© les offres. Encore ce jeudi, il a annoncĂ© des centaines de nouveaux deals flash. Ces promotions ne durent que jusqu’Ă minuit, il faut donc savoir les attraper Ă temps. Chaque jour, tout au long de l’annĂ©e, le marchand avance des « deals du jour ». Ce jeudi, ils sont logiquement meilleurs que le reste de l’annĂ©e.

Comme chaque annĂ©e pour le jour du Black Friday, Amazon est prise d’assaut. La plateforme voit des produits partir en rupture de stock au bout de quelques minutes. Il ne faut donc pas se laisser dĂ©stabiliser et valider au plus vite ses achats. C’est la dernière opportunitĂ© avant NoĂ«l pour acheter des cadeaux moins chers.

Si le Black Friday prend le dessus sur les soldes, c’est pour plusieurs raisons. C’est d’abord parce que cette opĂ©ration se tient Ă un moment stratĂ©gique, juste avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. C’est idĂ©al pour faire ses cadeaux de NoĂ«l Ă moindre coĂ»t. Ensuite, c’est aussi parce que Black Friday sur Amazon et consorts est plus premium que les soldes. Ce sont des produits plus rĂ©cents qui sont en promotion.

Amazon, la superstar de cette opération

Si l’on regarde l’origine, Black Friday et Amazon sont tous les deux venus des États-Unis. Cela dit, le concept va bien au delĂ de ce marchand dans l’Hexagone. Ce sont tous les grands marchands qui participent Ă cette opĂ©ration de fin d’annĂ©e. Cela concerne aussi bien les e-commerçants que les boutiques physiques, qui correspondaient Ă 80% du CA sur l’Ă©dition passĂ©e.

Depuis quelques jours, on a vu des promotions très spĂ©ciales Black Friday arriver et partir très vite. Il faut donc ĂŞtre encore Ă l’affut ce jeudi pour ne pas manquer les opportunitĂ©s. Encore une fois, les offres Ă©clair du jour ne seront plus disponibles demain. Si vous voyez un produit qui vous plait et qui est en rĂ©duction, mieux vaut sauter sur l’occasion dès Ă prĂ©sent.

En effet, le vendredi du Black Friday chez Amazon et consorts est toujours une galère. Les sites ont généralement du mal à tenir, les stocks partent à toute vitesse, les deals sont perdus dans la masse. Pour ceux qui ont du temps devant eux ce jeudi, mieux vaut bien regarder les offres dès maintenant. Il y en aura plus demain, mais les offres en cours ne seront probablement pas plus fortes.

Dans notre sĂ©lection, nous avons orientĂ© une majoritĂ© de nos choix vers les produits Ă©lectroniques. Ce sont eux qui se vendent le mieux pendant Black Friday sur Amazon. Ce sont eux qui ont aussi les meilleures remises. Apple, Samsung, Microsoft ou Sony sont autant de marques premium qui partent vite durant l’opĂ©ration. Pour sĂ©curiser ses cadeaux, mieux vaut s’y prendre en avance.

Comment rendre ses cadeaux après Black Friday ?

Ce jeudi de Black Friday est un temps fort chez tous les marchands, et notamment Amazon et Cdiscount. Cela dit, avec l’intensitĂ© de l’Ă©vĂ©nement, il est probable que certains d’entre vous vont regretter certains achats. Si tel est le cas, sachez que le site Amazon a imaginĂ© une solution flexible. En effet, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour retourner tous vos achats.

C’est pratique notamment si vous avez achetĂ© des cadeaux de NoĂ«l. Si ces derniers ne plaisent pas, vous pouvez les renvoyer et obtenir un remboursement. Cela vous permet de profiter de Black Friday chez Amazon tout en gardant un filet de sĂ©curitĂ©. Vous n’aurez ainsi pas Ă passer par la revente des cadeaux de NoĂ«l, ce qui enlève une bonne Ă©pine du pied.

Chez Cdiscount, certains produits sont Ă©galement Ă©ligibles Ă un retour plus lointain. Dans tous les cas, il faut surtout rĂ©ussir Ă attraper les meilleures promotions pour ce Black Friday. Les stocks sont très limitĂ©s et la demande bien plus forte qu’en temps classique. Avec les mesures sanitaires, le e-commerce a explosĂ© – mais il a eu du mal Ă s’adapter aux volumes.

Si vous voulez suivre tout au long de ces jours à venir les bons plans du Black Friday sur Amazon, rendez-vous sur cette page. Nous allons mettre à jour la liste de ces promotions avec les dernières offres et rupture. Cela vous évitera de devoir chercher par vous-même les deals éclair tout du long.

