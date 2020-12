Bon Plan : Amazon fait chuter le prix des disques durs SSD Samsung (-50%) 🔥

Pour cette nouvelle Ă©dition du Black Friday, Amazon met la barre très haute. Il dĂ©voile des centaines de deals flash sur des produits premium dont la popularitĂ© n’est plus Ă faire. Aujourd’hui, il partage une excellente rĂ©duction sur le disque dur Samsung. Plusieurs versions ont actuellement droit Ă des remises, qi peuvent atteindre les -50% en fonction des capacitĂ©s de stockage, soit quelques centaines d’euros. Voici les meilleures offres en cours :

Encore plus rapide le nouveau SSD Samsung T7 est aussi en forte promotion aujourd’hui :

Depuis des annĂ©es, la taille des fichiers audio, vidĂ©o et autres est en forte hausse. C’est un Ă©lĂ©ment Ă considĂ©rer lorsque vous allez choisir votre pĂ©riphĂ©rique pour conserver vos donnĂ©es, comme le disque dur Samsung mis en avant par Amazon. Si vous avez peur de manquer de capacitĂ© de stockage, soyez rassurĂ©. Le constructeur propose des modèles dont les formats peuvent aller jusqu’Ă 2 To de stockage, vous devriez ĂŞtre tranquille avant que l’appareil ne soit entièrement plein. Sachez aussi que 1 To reprĂ©sente 1 000 Go, soit un espace largement suffisant pour une bonne majoritĂ© des utilisateurs.

C’est un plaisir de retrouver des deals sur le disque dur Samsung chez Amazon aujourd’hui. Le pĂ©riphĂ©rique est une solution externe de choix pour conserver ses donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ© dans le temps. Toutefois, ces deals sont des offres flash, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas vocation Ă durer dans le temps, car les stocks sont limitĂ©s. Plusieurs formats de stockage sont dĂ©jĂ en rupture de stock depuis l’apparition des promos, soyez vif pour ne pas rater le modèle qui convient Ă vos attentes pour Black Friday.

Le SSD Samsung, un stockage externe excellent

Le disque dur Samsung a parfois droit Ă des rĂ©ductions sur Amazon, mais il est rare qu’elles atteignent de tels niveaux de remises chez le marchand en ligne mĂŞme lors d’autres opĂ©rations. Les rĂ©ductions en cours peuvent aller jusqu’Ă -50%, ce qui explique pourquoi certains articles ne sont dĂ©jĂ plus en ligne. C’est le moment de profiter de ces remises, sachant que vous ĂŞtes assurĂ© que cet investissement durera dans le temps tout en vous assurant de stocker vos donnĂ©es.

VoilĂ des annĂ©es que le SSD Samsung fait partie des rĂ©fĂ©rences de sa catĂ©gorie. On lui trouve de multiples avantages qui expliquent pourquoi ils remportent un franc succès auprès du public. Il est très simple d’utilisation et sĂ©curisĂ©, en partie parce qu’il se prĂ©sente comme une solution externe. Cela signifie que l’appareil risque moins d’ĂŞtre susceptible d’une faille qui pourrait ĂŞtre dangereuse pour une solution en Cloud ou un ordinateur connectĂ© au rĂ©seau. En plus, son tarif est unique, vous ne payez qu’une seule fois.

En effet, de nombreuses solutions existent, elles font office d’alternatives au disque dur SSD Samsung. Toutes sont assez efficaces et plutĂ´t sĂ©curisĂ©es, mais elles se basent sur un système d’abonnement mensuel. Avec les services mis en avant par Microsoft, Dropbox ou encore Google et bien d’autres, vous devez payer entre 10 et 15 euros chaque mois afin de stocker vos donnĂ©es. C’est peu sur le moment, mais cela reprĂ©sente vite un budget au fil des annĂ©es et des mois. Si vous prenez le pĂ©riphĂ©rique externe affichĂ© Ă prix barrĂ© chez le marchĂ©, vous ĂŞtes assurĂ© de ne payer qu’une fois, c’est un double avantage.

Le disque dur Samsung mis en avant fait partie des modèles d’appareils dits SSD. C’est un type de solution externe de stockage qui a pour gros avantage de permettre un transfert des donnĂ©es très rapide entre l’ordinateur et l’appareil —ou vice-versa. La vitesse de transfert s’Ă©lève Ă 540 Mo/s, ce qui reprĂ©sente quelques secondes Ă peine pour stocker un film en HD sur l’appareil depuis un PC. C’est parfait si vous ne souhaitez pas passer trop de temps Ă stocker vos donnĂ©es personnelles ou Ă transfĂ©rer des fichiers audio ou vidĂ©o d’un appareil Ă un autre. Cette solution est cinq fois plus rapide d’un disque dur standard.

En plus de ces spĂ©cificitĂ©s techniques, le disque dur SSD de Samsung mis en avant par Amazon a d’autres cordes Ă son arc. Le constructeur promet que l’appareil peut rĂ©sister Ă une chute de deux mètres de hauteur, ce qui rassurera tous les utilisateurs —mĂŞme les plus maladroits. Sinon, la solution externe est garantie pendant 3 ans, de quoi voir venir et vous sĂ©curiser. En somme, vous ĂŞtes certain de faire un investissement durable en choisissant cet appareil avec les offres en cours chez le marchand.

De son cĂ´tĂ©, Amazon ne s’arrĂŞte pas aux ventes flash sur le disque dur Samsung, il propose aussi plus de flexibilitĂ© Ă ses clients. Il a allongĂ© son dĂ©lai de rĂ©tractation jusqu’au 31 janvier. Tous les produits peuvent ĂŞtre renvoyĂ©s jusqu’Ă cette date en toute tranquillitĂ©. C’est parfait pour essayer un produit, mais aussi pour commencer Ă sĂ©curiser tous les cadeaux pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Et pour cause, Amazon vous permet de choisir les cadeaux pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e dès maintenant afin de les offrir Ă NoĂ«l. Si le destinataire n’est pas satisfait, vous pouvez faire le retour durant tout le mois de janvier plutĂ´t que de devoir revendre le produit sur une autre plateforme. Les retours sont gratuits et le marchand vous rembourse Ă 100%. Ce mĂŞme dĂ©lai est de 14 jours chez la majoritĂ© des autres marchands comme Fnac et Darty.

Black Friday sur Amazon a lieu officiellement demain, mais le marchand avance dĂ©jĂ des deals de folie. Toutes les marques premium sont concernĂ©es par des deals, que ce soit Samsung, Apple, Sony ou encore Bose et Huawei. MĂŞme les appareils rĂ©cents peuvent avoir droit Ă des remises allant jusqu’Ă -20% ou -30%.

