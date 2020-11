Black Friday : Amazon reporte, mais voici déjà 10 offres FOLLES 🔥

Certes, le Black Friday n’aura lieu que le 4 décembre prochain. Il n’empêche qu’Amazon, Fnac, Darty ou encore Cdiscount ont révélé ce vendredi matin des milliers de bons plans pour nous faire patienter. Ci-dessous, nous avons fait une liste de toutes les bonnes affaires à saisir. Attention, plusieurs ruptures de stock ont déjà eu lieu ce matin.

On s’y attendait, mais le géant américain l’a confirmé hier soir. Le Black Friday sur Amazon sera lui aussi décalé au 4 décembre. Ses homologues français comme Darty, Cdiscount ou Fnac l’avaient déjà annoncé plus tôt cette semaine. Tous ont toutefois dévoilé une première vague de promotions – sous un nom différent qui démarre dès ce vendredi.

On retrouve ainsi les offres « préparez Noël en avance » chez Fnac, ou encore « les promos plein la hotte » chez Darty. Si cela n’est pas officiellement un Black Friday, cela permet quand même d’économiser des centaines d’euros sur les plus grandes marques. On retrouve ainsi pour cet avant Black Friday sur Amazon des deals sur Microsoft, Sony, Apple ou Samsung.

Les meilleures offres pour Black Friday avant l’heure

A l’origine, Amazon devait lancer Black Friday dès le 26 octobre. Face à la crise sanitaire, le marchand a finalement décidé de retirer son opération, avant de reporter tout simplement la date du Black Friday hier soir. Il se conforme ainsi à tous les marchands (et cyber-marchands) français qui ont annoncé vouloir reporter cette opération une semaine après.

Pour autant, on voit déjà des milliers d’offres flash sur tous les sites. Avant Black Friday, Amazon organisait déjà des promotions tous les jours. C’est encore le cas aujourd’hui avec de nouvelle promotions apparues sur Philips (Hue), Sony, Withings ou aussi Microsoft. Dans certains cas, les réductions grimpent jusqu’à plus de 40% sur des marques premium.

Il faut distinguer pour cette opération précédent Black Friday sur Amazon deux types de remises. D’une part, il y a des ventes flash qui sont éphémères et qui visent des marques premium. Elles changent quasiment toutes les heures en fonction du stock disponible. D’autre part, il y a des promotions en fil rouge. Les deux types de promotions sont accessibles depuis le menu principal.

Si le Black Friday sur Amazon se tiendra partout dans le monde le 27 novembre, la France en fera différemment. Cela dit, le Black Friday commence souvent très longtemps avant (Black Friday Week) et il permet de faire de vraies économies avant Noël. Cette année, le contexte est un peu particulier et le site a voulu soutenir les petits commerçants, qui sont fermés.

Amazon, Fnac et Cdiscount sont au taquet

Il faut le reconnaître, l’ombre du Black Friday plane sur Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts. En effet, les marchands annoncent tous sur leur site internet des promotions très généreuses pour faire des économies. Si la high-tech prend une bonne partie des deals de ce jour, l’opération ne se limite pas qu’à cette catégorie. On retrouve des promotions sur la mode, la décoration et des dizaines d’autres thématiques.

Avant même Black Friday, Amazon a prévenu que les stocks étaient sous pression. D’ailleurs, il y a certains produits qui ont des délais de livraison rallongés par rapport à la normale. On a déjà vu de nombreuses ruptures de stock dans les jours passés, il faut donc s’y adapter. Si vous voulez vraiment un produit et qu’il est en promotion, mieux vaut sauter maintenant.

Si le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Fnac est décalé au 4 décembre, les offres sont déjà là avant. Certes, ce sera un temps fort, mais les marchands ont pour certains une stratégie internationale qu’ils ne peuvent pas vraiment décaler. C’est le cas par exemple de Dyson ou Samsung, qui ont déjà officialisé leurs offres pour ce vendredi.

En contrepartie du Black Friday reporté, les petits commerçants physiques espèrent pouvoir ré-ouvrir leurs commerces dès le 27 novembre. Le gouvernement ne l’a toutefois pas garanti, il faudra encore attendre quelques jours pour en savoir plus. Cela dit, compte tenu des exigences sanitaires de la crise, il est fort probable que les français fassent plus appel aux achats en ligne.

Une période de retours rallongée sur Amazon

Pour s’adapter au Black Friday, Amazon a décidé d’offrir une souplesse supplémentaire à ses clients. En l’occurrence, par défaut, ils ont 30 jours après livraison pour rendre leurs achats. Ce n’est pas le cas de Fnac, Darty ou Cdiscount qui ne laissent que 14 jours aux clients pour changer d’avis. Pour cette année, Amazon a décidé d’être encore plus généreux.

En l’occurrence, les clients pourront rendre tous leurs achats jusqu’au 31 janvier 2021. C’est déjà le cas ce vendredi. Par exemple, si vous l’achetez maintenant, que vous offrez le cadeau à Noël et qu’il ne plait pas, vous pourrez le renvoyer. C’est une bonne façon pour faire ces courses de Noël avant Black Friday sur Amazon, tout en ayant de la flexibilité.

Il faut se rendre à l’évidence, la plupart des deals affichés vont partir à vitesse grand V. Amazon mise sur le Black Friday – comme le font les autres e-commerçants. Si l’opération est décalée, les deals sont déjà là pour certains. Mieux vaut donc sécuriser ses courses dès maintenant, et ne pas risquer la rupture de stock. Les sites e-commerce sont sous pression, la demande est bien plus forte qu’en temps normal.

Notre liste ci-dessus sera mise à jour tout au long du Black Friday : Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres marchands sont scannés par notre équipe tout du long. Nous faisons tout notre possible pour mettre les deals spéciaux à jour, en fonction des nouvelles arrivées et ruptures de stock.

