Black Friday Amazon : les 10 méga promos de ce samedi 🔥

En attendant le dĂ©marrage du Black Friday, Amazon, Cdiscount et consorts ont dĂ©jĂ lancĂ© les promotions. PlutĂ´t que de tout miser sur quelques jours, ils Ă©talent les offres sur tout le mois de novembre, comme l’annĂ©e passĂ©e. Pour vous faciliter le travail, voici les bonnes affaires Ă saisir ce samedi.

Écouteurs sans fil AUKEY à 29€ au lieu de 69€ (coupon)

Voir toutes les offres

Pour ce Black, Friday, Amazon et tous les marchands actifs en France ont des ambitions fortes. En effet, l’annĂ©e 2020 a Ă©tĂ© compliquĂ©e – y compris pour les sites e-commerce – en raison de la crise actuelle. Pour finir l’annĂ©e dans le vert, ils auront tous Ă coeur de rĂ©ussir leur Black Friday. En attendant le 27 novembre, ils ont dĂ©jĂ dĂ©butĂ© de très belles offres.

Avant Black Friday, Amazon, Fnac et Cdiscount ont mis diffĂ©rentes opĂ©rations en place. On retrouve ainsi des ventes flash au quotidien, qui viennent animer chacun des sites de vente en ligne. Ils mettent en avant les plus belles marques Ă travers toutes les catĂ©gories. Dans l’Ă©lectronique, Apple, Samsung, Microsoft, Sony ou encore Huawei sont fortement mis en avant.

Sur Amazon, un Black Friday spécial

Outre les ventes flash qui ne durent que quelques heures, il y a des ventes du jour. Pour ce Black Friday, Amazon se montre plutĂ´t discret lĂ -dessus. En effet, il a Ă©tĂ© contraint de suspendre sa campagne « Black Friday avant l’heure » dĂ©butĂ©e Ă la fin octobre. S’il ne communique plus sur ce sujet, il propose toutefois de très belles offres. Ce samedi, on peut en dĂ©couvrir de nouvelles sur Apple, Fitbit ou encore Suunto dans la technologie.

Dans notre sĂ©lection spĂ©ciale Black Friday Amazon ci-dessus, nous nous focalisons sur les produits Ă©lectroniques. Cela dit, ce ne sont pas les seuls en promotion ce samedi. Il suffit d’aller faire un tour sur la plateforme amĂ©ricaine pour dĂ©couvrir toutes les catĂ©gories Ă©ligibles aux remises. Bricolage, beautĂ©, jouets ou dĂ©coration sont autant de thĂ©matiques avec de fortes remises inĂ©dites.

Cela dit, cette pĂ©riode prĂ©- Black Friday sur Amazon, Fnac et Cdiscount est moins dynamique que l’an dernier. Les offres sont toujours aussi qualitatives, mais elles sont moins nombreuses. Les cyber-marchands ont toutefois pris soin de dĂ©voiler de nouvelles promotions en ce samedi. Si vous voulez dĂ©jĂ faire des cadeaux de NoĂ«l en avance, vous allez ĂŞtre servis.

Alors que Black Friday et Amazon font polĂ©miques depuis quelques semaines, tous les marchands ont confirmĂ© leur participation Ă l’opĂ©ration. C’est aussi le cas de Fnac, Darty ou encore Cdiscount. Tous voudront pousser un maximum pour cette fin d’annĂ©e, en permettant Ă leurs clients de faire de belles Ă©conomies. Sur des produits populaires, les ristournes peuvent monter jusqu’Ă 30 Ă 40%, sans aucun problème.

Pour dĂ©couvrir les deals Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Les meilleures offres pour ce novembre

Depuis le dĂ©but de ce mois de Black Friday, Amazon a fait des remises sur les plus grandes marques. Parmi les deals les plus populaires de ce samedi, on retrouve les AirPods Pro qui voient leur prix chuter de 25%. Nulle part ailleurs sur le web (ni sur le site officiel Apple), on voit une telle rĂ©duction. Le marchand montre qu’il est le seul Ă rĂ©ussir Ă nĂ©gocier avec la marque premium amĂ©ricaine.

Outre Apple, les grandes marques de la tech ont fait leur apparition pour ces deals pré Black Friday sur Amazon, Fnac ou Cdiscount. On retrouve par exemple de belles remises sur les Galaxy S20 de Samsung, le Huawei P30 Pro ou encore les excellents Redmi Note 9 Pro. Incontestablement, ce sont parmi les affaires les plus populaires en ce moment. Vous pouvez économiser entre 30 et 40% sur chacun des produits. Attention, le stock est très limité.

OĂą peut-on trouver des offres pour ce Black Friday, hormis sur Amazon ? Il y a des tas de sites e-commerce qui vont participer Ă l’opĂ©ration. Evidemment, d’ici lĂ , on espère que les commerçants traditionnels pourront aussi participer Ă l’opĂ©ration. D’ores et dĂ©jĂ , les grands sites marchands français proposent des offres pour permettre aux français de faire des Ă©conomies.

Depuis le dĂ©but du confinement, les stocks ont toutefois fondu. Les consoles de jeux sont prises d’assaut avant mĂŞme le Black Friday : Amazon observe dans ses top ventes la fameuse Nintendo Switch. Les consoles de jeux de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de Sony et Microsoft ne sont logiquement pas Ă©ligibles aux remises. Elles sont en rupture de stock de partout.

Amazon est le plus souple

Avant mĂŞme ce Black Friday, Amazon se montre ultra souple. Depuis le Prime Day qui s’est tenu mi octobre, le marchand avant une promesse : tous les achats qui sont rĂ©alisĂ©s depuis ce moment pourront ĂŞtre renvoyĂ©s (et remboursĂ©s) jusqu’au 31 janvier 2021. Autrement dit, si vous achetez des produits dĂ©jĂ ce samedi, vous pouvez les offrir Ă NoĂ«l sans aucun souci. Et si le cadeau ne plait pas au bĂ©nĂ©ficiaire, vous pourrez le rendre en janvier.

Cette flexibilitĂ© chez Amazon pour le Black Friday, on ne la retrouve pas chez les autres marchands. Fnac ou Cdiscount offrent une pĂ©riode de 14 jours Ă leurs clients pour rendre leurs achats. MĂŞme si vous faites des cadeaux le 27 novembre, date officielle du vendredi noir, vous ne pourrez pas les rendre après NoĂ«l. Cela dit, il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes pour rendre les cadeaux.

Comme nous l’avons dit plus haut, les marchands profitent de cette pĂ©riode avant Black Friday pour pousser dĂ©jĂ de belles offres. Pour certaines, elles sont parmi les meilleures que l’on ait pu voir depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. Clairement, il est fort probable qu’on ne les voit pas toutes Ă la fin du mois. Amazon et consorts ont annoncĂ© que l’opĂ©ration allait durer tout le mois, et qu’il vaut mieux donc faire ses achats au plus rapidement histoire de les sĂ©curiser.

Pour voir les deals du prĂ© Black Friday, c’est ici :

Voir toutes les offres