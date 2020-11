Black Friday Amazon : 10 offres FOLLES à voir ce samedi matin 🔥

Cette annĂ©e, Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty devait avoir lieu le vendredi 27 novembre. En raison de la crise sanitaire, l’opĂ©ration a Ă©tĂ© reportĂ©e Ă la semaine prochaine. Depuis hier, les cyber-marchands ont toutefois dĂ©voilĂ© des milliers de promotions de qualitĂ©. Ci-dessous, notre guide de bons plans pour ce samedi.

Black Friday sur Amazon, Fnac et ailleurs devait dĂ©marrer hier, mais cette Ă©dition sera diffĂ©rente. Elle a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e au 4 dĂ©cembre en raison du contexte sanitaire inĂ©dit cette annĂ©e. L’Ă©vĂ©nement est repoussĂ©, mais de nombreuses promotions sont dĂ©jĂ disponibles depuis hier matin. Elles sont mĂŞme dĂ©jĂ dignes d’un vrai Black Friday, y compris ce samedi.

Certaines plateformes marchandes ont pris la dĂ©cision de se tourner vers des alternatives au Black Friday. Fnac prĂ©voit de se focaliser sur l’opĂ©ration « Des promos plein la hotte » tandis que l’acteur AliExpress a mis en avant ses « Hottes Days » jusqu’Ă hier. Samsung a lancĂ© ses « Samsung Days ». Quand Ă Amazon, il ne parle juste pas de Black Friday.

Amazon fera-t-il Black Friday ?

Black Friday sur Amazon est dĂ©jĂ en cours dans de nombreux autres pays du monde depuis vendredi. L’opĂ©ration a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e en France uniquement, une dĂ©cision qui permettra aux commerces physiques de participer Ă cet Ă©vĂ©nement pour compenser une annĂ©e bouleversĂ©e par la crise. Le calendrier change, mais tous les acteurs en place comme Amazon, Fnac ou Darty ont dĂ©jĂ des promotions ce week-end.

L’Ă©dition Ă©tant un peu diffĂ©rente cette annĂ©e, Black Friday n’est pas forcĂ©ment citĂ© chez les marchands. Le nom peut changer, mais l’opĂ©ration est la mĂŞme sur les plateformes en ligne. Le coup d’envoi de l’Ă©vĂ©nement n’a pas encore Ă©tĂ© sifflĂ© que tous mettent en avant de belles promos. DĂ©jĂ ce week-end, on peut voir une forte prĂ©sence de l’ogre Amazon, mais aussi de Fnac, Darty ou Rakuten.

Lors de cet avant Black Friday, Amazon ou Fnac concentrent les deals sur toutes les thĂ©matiques. La high-tech est au top avec des prix barrĂ©s sur les tĂ©lĂ©phones, les tablettes ainsi que les TV et autres, mais ce n’est pas la seule catĂ©gorie de produits concernĂ©e. On retrouve aussi des offres premium sur la mode, la dĂ©coration, la culture ou les jouets et les jeux vidĂ©o. C’est un moment opportun pour prendre de l’avance sur les cadeaux de NoĂ«l, en toute dĂ©tente.

Toute la semaine, les marchands en ligne ont prĂ©sentĂ© des offres de folie, ils ont encore augmentĂ© le rythme ce week-end. Les deals sont pris d’assaut, c’est encore le cas ce samedi et les français suivent de près les promotions affichĂ©es sur les plateformes. Lors du Black Friday anticipĂ©, Amazon, Fnac et Darty se dĂ©marquent dĂ©jĂ . C’est l’occasion de prendre un peu de temps pour faire des Ă©conomies sans avoir Ă se mettre la pression le jour de l’Ă©vĂ©nement.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

De fortes promotions pour l’Ă©dition 2020

Lors des dernières Ă©ditions de Black Friday, Amazon, Fnac ou encore Darty avaient pour habitude de concentrer la majoritĂ© des deals sur internet. Pour l’Ă©vĂ©nement de cette annĂ©e, des marques en direct ont dĂ©cidĂ© de publier des promotions sur leur site officiel. C’est un autre moyen d’accĂ©der Ă des rĂ©ductions premium. Samsung et Dyson s’illustrent avec des promotions agressives qui peuvent mĂŞme viser des rĂ©fĂ©rences rĂ©centes.

Pendant ce pré Black Friday sur Amazon, des marques premium ont droit à des prix cassés. Fnac a affiché le meilleur deal jamais proposé sur une excellente tablette hybride Microsoft dont le prix est au rabais de -40%. Parmi les références en forte réduction, on retrouve aussi les Galaxy S20, les Redmi Note 9, les iRobot Roomba ou encore les disques durs externes Samsung.

Durant ce prĂ© Black Friday chez Amazon et les autres marchands, on a mĂŞme pu voir un deal sur les iPhone 12. C’est RED by SFR qui a dĂ©voilĂ© une promotion de 50 euros sur touts les modèles de cette gamme prĂ©sentĂ©e il y a quelques semaines. La promotion est toujours disponible en ce samedi, mais elle pourrait vite disparaitre – faute de stock. A noter aussi une pĂ©pite sur la boutique Samsung, oĂą le Galaxy S20 prend un sacrĂ© coup.

Les offres sont excellentes, c’est peu dire. Toutefois, plusieurs produits sont dĂ©jĂ en rupture de stock chez certains marchands en ligne. S’ils ne sont plus disponibles maintenant, ils seront aussi absents Ă la date officielle du Black Friday. Les plateformes rĂ©partissent les deals au fil des jours pour Ă©viter les ruptures et la surcharge des entrepĂ´ts. D’oĂą la bonne qualitĂ© des offres en ce samedi.

Une belle flexibilité chez Amazon

Le Black Friday sur Amazon a commencĂ© hier dans les autres pays du monde concernĂ©s. Il faut patienter un peu en France, mais toutes les plateformes marchandes font dĂ©jĂ preuve d’agressivitĂ©, ce qui nous garantit une belle Ă©dition 2020. Ce samedi, on peut dĂ©jĂ voir des rĂ©ductions ultra compĂ©titives sur des produits haut de gamme, cela sera aussi le cas lors du coup d’envoi officiel de l’opĂ©ration, vendredi prochain.

Cette annĂ©e, Amazon apporte aussi un autre changement pour ce Black Friday. Le marchand permet Ă ses clients de rendre des produits jusqu’Ă la date butoir du 31 janvier. Ce changement est valable ce jour sur tous les articles que vous pouvez commander de suite sur le site. C’est top pour prendre le temps de choisir ses cadeaux de NoĂ«l dès maintenant, tout en bĂ©nĂ©ficiant des promotions mises en avant.

Fnac et Darty affichent un dĂ©lai de renvoi de 14 jours après livraison, c’est souvent le mĂŞme chez les marchands sur internet. Dyson offre jusqu’Ă 30 jours de rĂ©flexion Ă ses clients après le jour de livraison. Pour cet avant Black Friday, Amazon reste loin devant. Cela dit, la plateforme ne liste pas tous les produits.

