Black Friday Amazon : 10 deals CHOC jusqu’à -80% ce samedi 🔥

C’est le week-end du Black Friday, Amazon et ses concurrents sont en pleine effervescence. Les cyber-marchands ont sorti des milliers de nouvelles offres en ce samedi matin. Les plus grandes marques sont Ă prix minis, nous avons mis en place une sĂ©lection pour vous ci-dessous. Les ruptures de stock sont dĂ©jĂ très nombreuses, c’est le dernier moment pour en profiter.

Voir toutes les offres

Cette Ă©dition du Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty n’est pas exactement comme les autres. Et pour cause, elle aurait dĂ» avoir lieu vendredi dernier en France. Cette pĂ©riode a finalement Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e au 4 dĂ©cembre pour que les boutiques physiques puissent elles aussi participer Ă cet Ă©vĂ©nement hors norme.

Black Friday n’est pas forcĂ©ment nommĂ© explicitement chez tous les marchands. Par contre, les acteurs participent activement Ă cet engouement avec des milliers de promotions. Tous comptent sur cette Ă©dition pour compenser une annĂ©e compliquĂ©e avec des offres de qualitĂ©. Les plateformes en ligne ciblent mĂŞme les marques premium avec des promos depuis hier.

De la technologie pour ce Black Friday

Lors des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes du Black Friday chez Amazon, Cdiscount et autres, la catĂ©gorie de la high-tech Ă©tait mise Ă l’honneur. C’est encore le cas cette annĂ©e, mais ça n’est pas la seule catĂ©gorie. En plus de cette thĂ©matique, les autres ont aussi le droit Ă des promotions très choc. On peut faire de belles affaires sur le sport, la santĂ©, la mode ou le bricolage et les jouets.

Si vous ĂŞtes en quĂŞte de bonnes Ă©conomies pour la fin d’annĂ©e, Black Friday sur Amazon saura vous combler. On le disait, mĂŞme les marques premium sont visĂ©s par des deals fous lors de cette opĂ©ration annuelle. Par contre, les ruptures de stock menacent de se produire Ă tout instant. Depuis hier, dĂ©but officiel de l’Ă©vĂ©nement, de nombreux produits ont disparu d’internet.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et ailleurs est la parfaite occasion pour casser les prix des produits de grandes marques. Aucune d’entre elles n’est Ă©pargnĂ©e lors de cette Ă©dition de haut vol, que ça soit Apple, Sony, Huawei, Samsung, Microsoft ou autres. Samsung a pris la dĂ©cision d’avancer des promos spĂ©ciales et sur son site officiel, on peut trouver des promotions sur les Galaxy S20 ou l’Ă©lectromĂ©nager premium.

Les offres du Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty visent aussi le secteur des smartphones. Les Redmi Note 9 Pro ou des Mi 10 Lite bĂ©nĂ©ficient par exemple de remises agressives de Cdiscount. En plus des tĂ©lĂ©phones, les accessoires sont aussi en promo comme l’en atteste un excellent plan sur les AirPods Pro. Le français Fnac fait fort en dĂ©voilant des deals sur les appareils de Microsoft et Sonos.

Pour voir le Black Friday sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Amazon se place en force

Black Friday et Amazon sont liĂ©s, c’est clair. Mais cela ne veut pas dire que le marchand est seul maĂ®tre de l’Ă©vĂ©nement, il n’est pas le crĂ©ateur de cette opĂ©ration annuelle. C’est lui qui participĂ© Ă l’exportation de cette dernière en Europe, mais il est loin d’ĂŞtre l’unique marchand Ă avancer des deals convaincants. Cdiscount, Fnac ou Darty ont aussi des atouts Ă prĂ©senter lors de ce type d’Ă©vĂ©nements.

Ce Black Friday sur Amazon et ailleurs a dĂ©marrĂ© ce vendredi 4 dĂ©cembre cette annĂ©e. La date officielle Ă©tait hier, mais les marchands ont prĂ©vu de continuer l’opĂ©ration tout le week-end, comme lors des Ă©ditions passĂ©es. Des milliers de deals ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s sur les sites, c’est encore le cas pour ce samedi. Si vous n’avez pas le temps d’Ă©plucher toutes les plateformes, notre sĂ©lection des meilleures offres de la journĂ©e peut vous aider Ă y voir plus clair en un clin d’œil.

En plein milieu du Black Friday, Amazon dĂ©gaine ses meilleures offres. On retrouve deux types de formats Ă cette occasion. D’une part, il y a les deals flash, des offres de haut vol qui sont limitĂ©es dans le temps et les stocks disponibles. Elles attirent Ă©normĂ©ment de monde dès leur publication. De l’autre, il y a les offres en continu qui vont durer plus longtemps que les premières. Plusieurs milliers de promos sont disponibles sur le site marchand.

Pour ce Black Friday, Amazon est toujours pris d’assaut par des utilisateurs qui espèrent bien faire de bonnes affaires pour la fin de l’annĂ©e. Les clients ont pour habitude de se rendre souvent sur le site web afin de suivre les allĂ©es et venues des deals ainsi que les stocks toujours prĂ©sents. Évidemment, les offres flash partent toujours en quelques heures Ă peine. Les français se sont habituĂ©s Ă faire leurs achats en ligne et les stocks sont limitĂ©s, ce qui explique la frĂ©quence des ruptures.

Sécuriser les achats pour Noël

Tant qu’Ă changer un peu ses habitudes pour Black Friday, Amazon a expliquĂ© qu’il rallongeait son dĂ©lai de rĂ©tractation jusqu’au 31 janvier 2021. Autant dire que cela permet beaucoup plus de flexibilitĂ© que les 30 jours classiques, pourtant consĂ©quents. C’est idĂ©al pour sĂ©curiser tous vos cadeaux pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e dès maintenant.

Si pour Black Friday, Amazon met en avant cet avantage, Cdiscount propose un changement presque similaire. Le marchand français propose le mĂŞme dĂ©lai de retour —jusqu’au 31 janvier 2021, sur une large partie de son inventaire. Pensez Ă valider que c’est bien le cas avant de faire votre achat. Fnac et Boulanger limitent quant Ă eux les retours Ă 14 jours après le jour de livraison.

Black Friday chez Amazon, Cdiscount et ailleurs a officiellement dĂ©marrĂ© hier en France. Ce week-end, la frĂ©nĂ©sie continue – et elle devrait mĂŞme s’accentuer. Les français ont du temps devant eux, ils peuvent donc passer du temps Ă fouiller le web Ă la quĂŞte de bonnes affaires.

Pour voir toutes les promos sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres