Black Friday Amazon : les 10 pépites à ne pas manquer ce soir 🔥

Samedi donne presque la fin du Black Friday sur Amazon : le cyber-marchand américain a publié tôt ce matin une nouvelle série de généreuses promotions (comme sur les iPhone 11). Toutefois, face à l’engouement du public français, il ne reste plus beaucoup de produits disponibles. Nous avons souhaité vous faire une dernière liste des bonnes affaires encore disponibles pour la fin de journée.

Si vous avez été dissuadé de faire vos courses lors de Black Friday sur Amazon, Cdiscount et consorts en raison d’un manque de temps, nous avons mis en place solution pour vous : notre liste mise à jour de bons plans vous indique clairement les meilleures offres toujours disponibles ce samedi, sur les plus grandes marques du monde.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : Samedi 30 novembre, 18h02

Black Friday : Amazon réussit son opération

Le Black Friday et Amazon ont tous deux la même origine – les États-Unis. Et il faut dire que le second a largement contribué au succès du premier, notamment au niveau de l’exportation à l’international. Si la majeure partie de tous les revenus du Black Friday sont générés dans les magasins physiques, ce sont environ 1,7 milliard d’euros qui seront générés en ligne cette année croit savoir la FEVAD.

Pour Amazon, le Black Friday est le deuxième événement le plus important après le fameux Prime Day qu’il organise en juillet. Le marchand américain fait en général profil bas pendant les soldes et les autres opérations très françaises (comme les French Days) pour tout miser sur les deux grandes opérations qu’il affectionne. C’est aussi pour cela que les promotions sont aussi convaincantes pendant le Black Friday sur Amazon.

Si Amazon a réussi à se construire une telle image de marque, c’est aussi grâce aux promotions généreuses pendant cet événement qu’il affiche sur sa plateforme marchande. Aujourd’hui, la concurrence emmenée par Cdiscount, Fnac et Darty s’organise plutôt bien et elle force le géant Amazon a aller toujours plus loin. Et cela s’est vu cette année avec des réductions encore plus généreuses, sur des produits toujours plus populaires.

Pour ne prendre qu’un seul exemple, Amazon a surpris tout le monde pendant le Black Friday en mettant la majorité des produits Apple en promotion. La marque à la pomme est pourtant très peu demandeuses de telles opérations, qui peuvent potentiellement nuire à son côté premium. Amazon a offert tout du long des remises sur les derniers iPhone 11 (quasiment expirés), les MacBook Pro (quelques modèles encore en stock) ou les iPad Pro (quelques modèles en stock).

Amazon a bouleversé le Black Friday

Apple est un exemple parmi d’autres, et le Black Friday sur Amazon a été un festival : Microsoft, Sony, Samsung, Huawei ou encore Asus sont les quelques grandes marques de la high-tech qui ont sérieusement contribué au succès de l’opération cette année. Hormis cette catégorie, on retrouve des milliers de promotion sur la cuisine, la décoration ou encore la mode.

Le succès du Black Friday est principalement dû au fait que les produits en promotions sont populaires, et que l’événement est à quelques encablures des fêtes de fin d’année. Les soldes qui ont lieu en janvier – un mois plutôt creux au niveau des achats – et qui concernent des produits qui ont du mal à se vendre (et qui par conséquent sont vendus à perte) perdent de leur intérêt avec le temps.

Hormis Amazon qui capitalise sur le Black Friday toujours davantage, les marchands comme Cdiscount et Fnac n’hésitent pas à décaler une partie de leur budget depuis les soldes vers cet événement fin novembre. Et il ne faut pas croire que l’opération spéciale ne dure qu’une seule journée : le Black Friday, c’est maintenant une semaine complète de bons plans, et ce week-end est encore très généreux.

Pour ce samedi soir, il y a encore quelques pépites à saisir sur Amazon pour Black Friday. Mais attention, les ruptures de stock sont déjà très nombreuses depuis le début de la semaine. C’est donc une dernière chance de faire des économies substantielles sur des marques très populaires, et de commencer ses cadeaux de Noël. Cela peut aussi être des achats utiles comme des ordinateurs ou de la cuisine.

Acheter de manière intelligente, zéro stress

Alors que les grèves devraient commencer la semaine prochaine, c’est le moment de faire ses achats sur internet et sans aucun stress : le Black Friday sur Amazon se fait de manière très simple et en toute flexibilité : une fois que votre commande est passée, vous avez ensuite une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez retourner votre achat si vous êtes déçus. C’est un bon moyen d’éviter tout risque au moment de votre achat sur internet.

Pendant le Black Friday, Amazon en a aussi profité pour mettre en avant des promotions sur ses propres produits : entre sa marque AmazonBasics et ses enceintes connectées comme le Amazon Echo Dot ou Echo Show 5, les réductions allaient dans tous les sens. Ce soir encore, il y a toujours de belles offres sur les liseuses électroniques Kindle ou encore les Fire TV Stick – équivalent au Chromecast mais développé par Amazon.

Pour ceux qui ont manqué le vendredi du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et consorts, il reste ce samedi soir encore des milliers d’options à bas prix pour se régaler et faire plaisir à son entourage. Pour avoir vraiment aucun regret, nous vous invitons vraiment à aller faire un tour chez chacun des grands marchands : ils rassemblent la plupart des meilleures offres, et cela ne vous prendra pas trop de temps.

