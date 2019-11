Black Friday Amazon : les 5 offres XXL pour ce mardi soir 🔥

Le Black Friday Amazon n’en finit pas de nous surprendre avec ses promotions gĂ©nĂ©reuses. Aux cĂ´tĂ©s des Cdiscount, Fnac et Darty, le marchand amĂ©ricain renouvèle ses offres de manière impressionnante depuis 24 heures. Ce mardi soir, ce sont encore des milliers de nouveaux bons plans qui sont apparus pour le plus grand plaisir des français. Notre sĂ©lection des promotions du soir chez Amazon est ci-dessous.

Voici les acteurs du Black Friday 2019 :

Avec ce tas de promotions que l’on voit au Black Friday sur Amazon, on peut vite ĂŞtre dĂ©couragĂ© de chercheur Ă creuser pour trouver des bons plans : le site entier est mis aux couleurs de la Black Friday Week, et les bons plans sont partout. Pour vous simplifier un maximum le travail, notre liste vous permet de voir en un clin d’oeil les bonnes affaires Ă saisir ce mardi soir, que ce soit sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Mardi 26 novembre, 19h16

Les meilleurs lots pour ce Black Friday

Ce mardi du Black Friday, Amazon a vraiment apportĂ© de nouvelles offres pour rĂ©pondre Ă ses homologues Cdiscount ou Fnac. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que cet engouement global bĂ©nĂ©ficie le plus aux clients français. Par exemple, on a pu voir aujourd’hui un iPhone XR avec 64 Go de stockage en coloris noir Ă seulement 569€ au lieu de 709€, ou encore une Microsoft Surface Pro 7 Ă 799€ au lieu de 1069€. Ce sont des produits encore très haut de gamme, qui n’ont jusque-lĂ jamais Ă©tĂ© autant en promotion.

Pour le Black Friday sur Amazon, on retrouve vraiment toutes les catĂ©gories de produits en promotion. Cela va des ustensiles de cuisine en passant par les appareils pour le bricolage jusqu’Ă la culture (comme les DVD ou les livres), l’Ă©lectronique, l’informatique et le divertissement. Bref, il y en a pour tout le monde (sous condition que le stock soit disponible) et ce sont au total des millions de promotions qui sont affichĂ©es ce mardi soir encore.

Comme l’a expliquĂ© Amazon, la Black Friday Week ne verra pas forcĂ©ment les meilleurs deals arriver lors du vendredi noir, fameux jour de l’opĂ©ration oĂą tout a commencĂ©. Il faut s’activer pour saisir les bons plans tant qu’ils sont lĂ , et ne surtout pas passer Ă cĂ´tĂ© d’une bonne occasion parce qu’on a trop attendu. Amazon a dĂ©jĂ des promotions jusqu’Ă -70% sur plusieurs milliers de rĂ©fĂ©rences, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Amazon compte sur le Black Friday pour bien terminer l’annĂ©e, et il a dĂ©cidĂ© de proposer les plus grandes marques connues en promotion : Apple, Samsung ou Huawei dans la technologie sont parmi celles qui sont mises en avant avec des remises parfois jusqu’Ă -50%. La plupart sont surtout des ventes flash avec un stock très limitĂ© et une limite de temps très restreinte, il faut donc revenir de temps en temps sur Amazon pour voir les dernières offres du Black Friday.

Pour accĂ©der aux offres sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Amazon, le top marchand au Black Friday ?

En plus d’ĂŞtre le plus grand cyber-marchand français, Amazon profite du Black Friday pour asseoir encore un peu plus sa rĂ©putation. Cet Ă©vĂ©nement vient des États-Unis, le pays d’origine de la plateforme marchande. C’est donc pas vraiment une grande surprise si cette dernière mise beaucoup dessus pour sa notoriĂ©tĂ©. Si le Black Friday est clĂ© pour Amazon, le marchand accorde beaucoup moins d’importance Ă des Ă©vĂ©nements français comme les soldes ou les French Days, c’est donc le moment ou jamais d’en profiter.

Quand vous allez sur une plateforme comme Cdiscount ou Amazon lors de ce Black Friday, vous allez vite voir qu’il y a plusieurs deals qui se prĂ©sentent Ă vous : on a d’une part les ventes flash qui sont ponctuelles et qui sont limitĂ©es par le temps et le stock allouĂ© Ă chaque produit. Ce sont les plus intĂ©ressantes car elles concernent les plus grandes marques et elles ont les meilleures remises.

A cĂ´tĂ© de ces ventes flash, le Black Friday sur Amazon est surtout un catalogue de milliers de bons plans plus classiques sur des marques plus ou moins populaires, avec des remises sur tous types de produits. Ces offres sont valables pendant plusieurs jours, sous condition que le stock soit encore disponible au moment voulu. A tout moment, la fin peut arriver, et il n’y en aura alors plus : faites attention car vendredi est encore loin, et Ă tout moment, cela peut disparaitre.

Vous changez d’avis sur votre achat ?

Si vous achetez pendant le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou tout autre marchand français, sachez qu’ils sont tous dans l’obligation de vous offrir un droit de rĂ©tractation. Dans le cas spĂ©cifique du gĂ©ant Amazon, le client dispose de 30 jours pour changer d’avis, retourner son achat et obtenir une compensation sous forme de remboursement intĂ©gral. Chez Fnac ou Cdiscount, cette pĂ©riode est de 15 jours.

Au final, le plus compliquĂ© dans cette histoire de Black Friday Amazon, c’est de trouver le bon deal au bon moment. Que vous cherchiez un ordinateur, une tablette, un tĂ©lĂ©phone, ou tout autre produit dans l’Ă©lectronique ou non, il faut savoir ĂŞtre le plus rapide possible pour obtenir la meilleure offre, au meilleur moment. Et c’est pourquoi nous avons mis en place cette liste de bons plans pour ce mardi soir qui vous donnera les principales offres du jour, Ă travers tous les sites marchands.

Alors que les fĂŞtes de NoĂ«l se rapprochent, c’est le moment de profiter du Black Friday chez Amazon ou ailleurs pour faire des cadeaux Ă prix mini. Les Ă©conomies peuvent reprĂ©senter plusieurs centaines d’euros sur vos achats, c’est clairement non nĂ©gligeable pour tout le monde. Pour ne plus rien manquer sur les offres, nous vous invitons Ă mettre cette page en favori pour avoir les derniers bons plans du jour, comme ce mardi soir.

Pour accéder au Black Friday chez Amazon :

Voir toutes les offres