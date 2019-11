Black Friday Amazon : 10 meilleures offres à -70% de ce mercredi 🔥

En cette fin d’annĂ©e, le Black Friday Amazon arrive Ă toute vitesse. Le gĂ©ant du e-commerce amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de frapper un grand coup en prenant de l’avance en publiant dès ce mercredi des bons plans. Amazon n’est pas le seul Ă avoir pris de l’avance puisque Cdiscount, Fnac et Darty ont Ă©galement suivi le mouvement en dĂ©voilant de nombreuses offres. Nous avons tenu Ă rĂ©aliser une courte sĂ©lection des meilleures offres de mercredi ci-dessous.

Les principaux acteurs du Black Friday :

Pendant ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty sont à surveiller de près, ils ont prévu de présenter plusieurs centaines de milliers de promotions, et ce dans toute la France. Pourtant, malgré les efforts mis en place par ces sites e-commerce pour les rendre faciles à lire, cela ne suffit pas vraiment à y voir clair, voilà pourquoi nous avons listé une belle sélection de bons plans à ne pas rater ce mercredi.

Black Friday 2019 : offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Mercredi 20 novembre, 10h45

Les belles offres pour Black Friday Amazon

Nous sommes quelques semaines de NoĂ«l, c’est le moment ou jamais de faire ses achats, c’est pourquoi nous avons mis en place cette liste du Black Friday Amazon et Cdiscount. Dans cette dernière, vous trouverez les plus grandes marques du monde, les dernières tendances, le tout avec les meilleures offres disponibles aujourd’hui. En ce mercredi, la liste sera mise Ă jour en temps rĂ©el avec les toutes dernières offres, et avec celles qui vont rapidement expirer.

En France le Black Friday n’est pas populaire depuis si longtemps, il est probable que vous fassiez votre première rencontre avec cet Ă©vĂ©nement sur Amazon ou Cdiscount. Voici ce qu’il faut savoir pour rĂ©aliser de belles affaires : les e-commerçants actifs en France ont des systèmes d’offres très prĂ©cis pour le Black Friday. Premièrement, on retrouve beaucoup de ventes flash, il s’agit tout simplement de promotions Ă©phĂ©mères disponibles seulement quelques heures avec un stock toujours très limitĂ©. De fait, vous ĂŞtes incitĂ©s Ă revenir plusieurs fois par jour sur la plateforme pour ne rater aucun bon plan clĂ©, voici pourquoi cette liste est très utile, il ne faut pas hĂ©siter Ă la mettre en favoris pour ĂŞtre sĂ»r de rien rater.

Cependant, les ventes flash ne reprĂ©sentent pas la totalitĂ© des promotions sur Amazon et Cdiscount, certaines durent plus longtemps, et heureusement ! Ces dernières reprĂ©sentent la majeure partie des promotions de ce Black Friday Amazon. S’il s’agit parfois de marques un peu moins connues et populaires en France, les rĂ©ductions sont bien plus Ă©levĂ©es, pouvant dĂ©passer les -50% avec des stocks plus consĂ©quents.

Pendant les soldes, les commerçants sont autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte, mais pendant le Black Friday Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty n’ont pas le droit. Toutefois, cela n’empĂŞche en aucun cas au Black Friday de gagner en popularitĂ© au fil des annĂ©es. Petit Ă petit, cet Ă©vĂ©nement dĂ©passe l’ampleur des soldes d’hiver. Il faut dire que le Black Friday a un avantage consĂ©quent : il est très proche des fĂŞtes de fin d’annĂ©e, et surtout, les marques mises en avant sont bien plus attrayantes que pendant les soldes par exemple.

Pour découvrir tout le Black Friday sur Amazon :

Voir les offres Amazon

Amazon et Cdiscount dirigent la danse

Le Black Friday est en provenance directe des États-Unis, tout comme Amazon voilĂ pourquoi le gĂ©ant du e-commerce y accorde une telle importance. Il est important de prĂ©ciser que c’est Amazon qui a largement aidĂ© Ă dĂ©mocratiser cette opĂ©ration commerciale Ă travers les continents. Le leader français du e-commerce qu’est Amazon va tout naturellement s’imposer comme le chef de file de ce Black Friday Amazon 2019. Cependant Cdiscount ne compte pas cĂ©der ses ventes Ă l’amĂ©ricain, puisque la marketplace n°2 en France a gĂ©nĂ©rĂ© plus de 57M€ de chiffre d’affaires sur l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente et compte bien revoir ses ambitions Ă la hausse cette annĂ©e.

Sur Amazon, le Black Friday connaĂ®t une telle popularitĂ© tout simplement parce que les plus grandes marques sont prĂ©sentes. En tant que français on pourrait croire qu’il n’y a que l’Ă©lectronique, l’informatique et l’Ă©lectromĂ©nager reprĂ©sentĂ©s lors de ce Black Friday. Pourtant, ce n’est pas le cas, on retrouve Ă©galement de nombreuses offres en rapport avec la culture, les jeux, le bricolage ou encore le jardinage. Aujourd’hui, le Black Friday, ce sont des milliers d’offres impensables le reste de l’annĂ©e, et ce pour tous les goĂ»ts et tous les profils.

En ce mercredi matin on dĂ©jĂ repĂ©rĂ© de belles offres pour le Black Friday dans le domaine de la tech comme Apple et ses iPad Pro et MacBook Pro, ou encore Microsoft et sa dernière Surface Pro 6, sans oublier la tĂ©lĂ©phonie mobile avec le chinois Huawei qui a dĂ©cidĂ© d’offrir des rĂ©ductions sur ses gammes Huawei P30 et de Mate 20 de 2018. Si vous n’avez pas le temps de fouiller sur le site Amazon pour trouver la meilleure offre, cette page recensera pour vous les offres Ă ne pas manquer.

Les meilleurs deals du Black Friday

Depuis des annĂ©es le Black Friday, sur Amazon ou ailleurs prend de plus en plus d’ampleur aux États-Unis, mais aussi, et surtout dans l’Hexagone. Les français sont de plus en plus prĂ©voyants et n’hĂ©sitent Ă repĂ©rer les meilleures dès Ă prĂ©sent soit quelques jours avant le vĂ©ritable jour de ce Black Friday. Habituellement, les grandes marques ne font que 10 voire 30% de rĂ©duction sur tous leurs derniers produits, lĂ oĂą le Black Friday est hyper convaincant c’est que les promotions vont jusqu’Ă -70%.

On l’a dĂ©jĂ Ă©voquĂ© plus haut, le Black Friday joue sur les stocks restreints pour attirer les visiteurs, ce qui a la fâcheuse tendance de faire acheter au plus vite sans trop regarder les caractĂ©ristiques du produit. Cependant l’expĂ©rience client reste la prioritĂ© d’Amazon ou de Cdiscount, c’est pourquoi ces plateformes proposent toujours de renvoyer ses achats si les consommateurs ne sont plus très convaincus par le produit. MĂŞme lors de ce fameux Black Friday, Amazon propose une pĂ©riode de 30 jours de retours et le marchand Cdiscount (ainsi que Fnac Darty) propose 15 jours. De ce fait, vous pouvez vous ruer sur les meilleures offres et pensant que vous pouvez toujours renvoyer vos achats en Ă©tant remboursĂ© intĂ©gralement.

En ce mercredi, en pleine semaine, il est probable que vous n’ayez pas vraiment beaucoup de temps Ă consacrer pour ce Black Friday sur Amazon ou Cdiscount, c’est pourquoi nous vous invitons Ă mettre cette page en favori. De notre cĂ´tĂ© nous nous chargeons de mettre Ă jour les offres spĂ©ciales très rĂ©gulièrement. De cette manière, vous restez informĂ© des offres les plus stratĂ©giques et les plus compĂ©titives sur les grandes sans perdre de temps.

Pour voir toutes les offres du Black Friday :

Voir les offres Amazon