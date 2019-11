Black Friday Amazon : les offres choc jusqu’à -70% ce mardi matin 🔥

Le Black Friday Amazon approche Ă toute vitesse. Cette annĂ©e, le marchand en ligne a dĂ©cidĂ© de prendre de l’avance et de publier un certain nombre de bons plans avant le fameux vendredi noir. C’est aussi le cas des Cdiscount, Fnac ou encore Darty qui se sont tous mis dans l’ambiance depuis quelques jours dĂ©jĂ . Pour vous aider Ă vous y retrouver, nous avons rĂ©alisĂ© une sĂ©lection des meilleures offres du jour ci-dessous.

Auparavant, voici les acteurs du Black Friday :

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty ont prĂ©vu de dĂ©verser des centaines de milliers de promotions sur toute la France. Leur plateformes seront littĂ©ralement inondĂ©es par les bons plans – et c’est dĂ©jĂ le cas en bonne partie. Chez chacun d’entre eux, un espace dĂ©diĂ© au Black Friday est disponible. Cela ne suffit pas vraiment Ă y voir clair, et c’est pourquoi nous avons mis en place une courte sĂ©lection de bons plans pour cette journĂ©e de mardi.

Black Friday 2019 : offres en direct

Dernière mise à jour : Mardi 19 novembre, 10h14

Les meilleures affaires du Black Friday Amazon

Pour vous aider dans vos recherches à quelques semaines de Noël, nous avons mis en place cette liste du Black Friday Amazon et Cdiscount. Vous y trouverez tous les produits à la mode, des plus grandes marques, et avec les meilleures réductions disponibles du moment. Cette liste est mise à jour tout au long de ce mardi avec les nouvelles offres qui apparaissent, et avec celles qui disparaissent.

Si vous faites votre premier grand bain dans le Black Friday sur Amazon ou Cdiscount, il faut savoir que ces e-commerçants français ont des offres très spécifiques pour cet événement. Ils font énormément appel aux ventes flash, qui sont des promotions éphémères qui ne durent généralement que quelques heures, et dont le stock est très limité. Cela force les français à revenir plusieurs fois par jour sur chacun des sites marchands pour y découvrir les derniers bons plans.

Toutes les promotions du Black Friday sur Amazon et Cdiscount ne sont pas des ventes flash, et il y en a des plus long terme. Ce sont elles qui représentent la plus grande partie des bonnes affaires du Black Friday. Ce sont parfois des marques un peu moins connues, mais les pourcentages de réductions sont plus élevés et les stocks mis à disposition toujours plus importants.

Contrairement aux soldes, le Black Friday ne permet pas aux marchands comme les Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty de vendre leur stock Ă perte. Cela n’empĂŞche pas cette opĂ©ration de gagner en popularitĂ© au fil des annĂ©es – et elle est en passe de dĂ©passer les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©. Le grand avantage du Black Friday est qu’il est proche de NoĂ«l, et surtout, les marques mises en avant sont bien plus sĂ©duisantes que pendant les soldes.

Amazon et Cdiscount, deux chefs de file

Si Amazon accorde au Black Friday une telle importance, c’est parce que les deux sont originaires du mĂŞme pays : les États-Unis. C’est d’ailleurs Amazon qui a largement contribuĂ© Ă la dĂ©mocratisation de cette opĂ©ration commerciale Ă travers le monde. En tant que leader français du e-commerce, Amazon se devait de s’imposer comme un chef de file de cet Ă©vĂ©nement Black Friday. Le marchand en ligne Cdiscount n’est pas en reste puisque le marchand numĂ©ro 2 de l’Hexagone a gĂ©nĂ©rĂ© plus de 57 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’annĂ©e prĂ©cĂ©dentes. Cette annĂ©e, ses ambitions sont bien plus Ă©levĂ©es.

Si le Black Friday Amazon connait une telle popularitĂ©, c’est parce que les plus grandes marques sont prĂ©sentes. Cela ne concerne Ă©videmment pas que l’Ă©lectronique, l’informatique et l’Ă©lectromĂ©nager – qui sont toutefois les plus avantageux sur internet. On retrouve aussi de nombreux deals sur la culture, les jeux et jouets, le bricolage ou mĂŞme le jardinage. Le Black Friday rassemble vraiment des milliers d’offres disponibles et compĂ©titives, il y en aura pour tous les goĂ»ts.

Dans l’Ă©lectronique, on a dĂ©jĂ vu ce mardi matin de très belles remises : Apple casse les prix sur ses iPad Pro et ses MacBook Pro, Microsoft en fait de mĂŞme sur sa cĂ©lèbre Surface Pro 6 et Huawei a dĂ©cidĂ© d’offrir au moins 40% de rĂ©duction sur toute sa gamme de P30 et de Mate 20. Le Black Friday Amazon est vraiment très gĂ©nĂ©reux, et les rĂ©ductions se comptent par milliers. Nous vous invitons Ă aller faire un tour sur la plateforme marchande, et si vous n’avez pas de temps, Ă consulter les offres que nous mettons souvent Ă jour sur cette page.

OĂą avoir les bons deals du Black Friday ?

Au fil des annĂ©es, le Black Friday – sur Amazon ou ailleurs – est devenu un Ă©vĂ©nement incontournable que tous les français connaissent. Ils n’hĂ©sitent plus Ă attendre les deux dernières semaines du mois de novembre pour dĂ©nicher les bonnes affaires et rĂ©aliser de belles Ă©conomies. Si la plupart des grandes marques offrent entre 10 et 30% de rĂ©duction sur leurs dernière gĂ©nĂ©ration de produits, la remise peut monter mĂŞme dans certaines situations mĂŞme jusqu’Ă -70% sur des marques moins rĂ©putĂ©es. C’est donc le moment idĂ©al de profiter de prix doux lors du Black Friday.

Comme nous l’avons dit plus haut, le Black Friday joue sur les stocks restreints pour attirer les visiteurs, et les faire acheter au plus vite. Heureusement pour eux, il est toujours possible de renvoyer son achat s’ils ne sont plus très convaincus par le produit. Pendant le Black Friday, Amazon offre par exemple 30 jours de retours et Cdiscount (ou Fnac Darty) proposent 15 jours. Cela permet de changer d’avis sans courir aucun risque et sans ĂŞtre bloquĂ©, et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral et efficace.

Si vous n’avez pas beaucoup de temps ce mardi Ă consacrer au Black Friday sur Amazon ou Cdiscount, nous vous invitons Ă mettre cette page en favori. Nous mettons les offres Ă jour très rĂ©gulièrement, vous ne pourrez donc pas rater les plus importantes et les plus compĂ©titives sur les grandes plateformes marchandes actives dans l’Hexagone.

