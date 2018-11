Black Friday Amazon : 5 offres à ne pas louper à Cyber Monday 🔥

Mise à jour : 26 novembre, 12h05

Après Black Friday, Cyber Monday sur Amazon est l’occasion idéale pour profiter encore pendant les prochaines heures de promotions généreuses sur des dizaines de milliers de produits high-tech de la plateforme marchande. Cette année encore, Amazon a fait un sérieux effort pour cette journée qui vient conclure la semaine du Black Friday. Sur la plateforme marchande, on retrouve des remises sur toutes les plus grandes marques : Sony, Microsoft, LG, Lenovo, SanDisk, WD, Apple, Philips, Bose, Sonos ou encore Huawei sont en promotion jusqu’à -60%.

Les marchands qui participent au Black Friday / Cyber Monday, Amazon compris :

Les réductions du Cyber Monday et Black Friday Amazon

Pour Cyber Monday, Amazon s’est employé à offrir les meilleures promotions pour les produits électroniques et électroménager, de manière similaire à ce qu’il a fait pour le Black Friday. Comme son nom l’indique, cette opération de cyber lundi a un vrai focus sur les produits high-tech, et c’est lors de cette journée de lundi que l’on peut retrouver les meilleurs pourcentages de réduction sur les appareils de ce type. Ci-dessous, la liste des bons plans que nous avons déniché sur Cdiscount, Fnac, Boulanger et Amazon au Cyber Monday, le successeur du Black Friday :

Comme Black Friday, le Cyber Monday impressionne

Chaque année, le Black Friday sur Amazon et le Cyber Monday montent en puissance, et cette année encore on est surpris par la quantité et la qualité des promotions que l’on a pu retrouver pendant ces deux événements. Si Amazon est un marchand généraliste sur internet, ses homologues Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger sont spécialisés sur de l’électronique et du matériel électroménager. Et pour le Cyber Monday, ni Amazon, ni les autres n’hésitent à baisser les prix de tous leurs stock. Le principe est exactement le même que le Black Friday chez Amazon.

Ainsi, depuis ce matin à minuit, on retrouve les catégories de produits high-tech les plus populaires en ce moment : ordinateurs, smartphones, appareils photos, tablettes, téléviseurs et autres objets connectés sont en forte réduction jusqu’à parfois -70% sur leur tarif d’origine. Evidemment, les derniers produits des marques les plus prestigieuses ne sont pas en réduction aussi drastiquement. En effet, les marchands n’ont pas le droit de vendre à perte et ils sont donc limités à la marge qu’ils font et qu’ils peuvent retirer du prix du produit. Ainsi, les derniers produits où la marge est faible ne sont pas autant en réduction.

Pour Black Friday, Amazon France a été proche de dépasser le million de produits en réduction (il l’a peut-être même dépassé, mais la société communiquera dessus ultérieurement). Pour le Cyber Monday, ce sont encore des dizaines de milliers de références qui sont soumises à un rabais convaincants. Vous pouvez le juger par vous-même en consultant la liste ci-dessus. Au total, le marchand qui représente 18% du e-commerce français avait expédié 2 millions de colis sur la même période de l’année dernier. Cette année, en cumulant le Cyber Monday et le Black Friday, Amazon devrait faire encore mieux.

Quelles promotions au Cyber Monday ?

Si vous vous êtes déjà rendu sur le site d’Amazon au Cyber Monday, vous verrez qu’il faut vraiment bien fouiller pour trouver les meilleures remises, et ce n’est pas très intuitif. Pour ceux qui n’auraient pas trop de temps à passer, il est conseillé directement de taper le nom du produit dans la barre de recherche mise à disposition sur le site du marchand. Pour ceux qui n’auraient pas le courage de consulter la gigantesque liste de toutes les promotions et ventes flash en cours pour Cyber Monday sur Amazon, vous trouverez ci-dessus dans cette page les meilleurs plans du moment.

Comme vous pouvez le voir, certaines offres ressemblent fortement à celles qu’on a pu voir pendant le vendredi de Black Friday. Parmi les produits phares qui sont en promotion pour le Cyber Monday sur Amazon et chez les autres marchands, on retrouve par exemple la gamme d’appareils audio Bose (SoundTouch, Revolve ou encore les casques QuietComfort), les aspirateurs Dyson (V7, V8), les consoles de jeux (Xbox One, PS4) ou encore les téléviseurs et les ordinateurs.

Quid des best-sellers du Black Friday Amazon ?

Pendant quelques heures encore, il est possible de bénéficier de généreuses remises sur des PC Windows (Lenovo, Acer, Asus ou même les PC hybrides comme la Surface Pro) ainsi que sur les produits Apple. A cet effet, les tablettes iPad, quelques iPhone et les MacBook sont en promotion pendant le Cyber Monday. Jusqu’à présent, on n’en avait jamais vu – c’est donc une grande première pour cette année.

Au niveau des meilleures ventes, celles du Cyber Monday ressemblent beaucoup à celles du Black Friday. Comme toujours, ce sont les consoles de jeux PS4 Sony et Xbox One de Microsoft qui caracolent en tête de ventes. A quelques semaines de Noël, il faut dire que ces produits en réduction jusqu’à 40% sont parfaits. La plupart du temps, ils sont vendus via des packs qui incluent également des jeux, des manettes et d’autres accessoires comme des casques de réalité virtuelle ou des abonnements au store de chaque réseau.

Autre produit star sur Amazon pour Cyber Monday, les assistants vocaux du marchand. En effet, Amazon a créé un assistant vocal baptisé Alexa qui entre en concurrence avec Google Assistant ou Siri. Il est intégré dans des produits hardware simples et peu onéreux comme le Echo, le Echo Dot ou le Echo Spot. Ces petits appareils sont en promotion jusqu’à 50% et ils permettent facilement d’avoir accès à l’assistant vocal Amazon chez soi. C’est aussi un cadeau ludique pour ceux qui veulent surprendre leur entourage à Noël.

Dans tous les cas, pour ce Cyber Monday, il va falloir se dépêcher pour obtenir les dernières promotions en cours. En effet, les marchands ont limité pour la plupart le stock associé à chaque remise, elles ont donc tendance à expirer rapidement. Vendredi dernier, c’était la même chose : les iPhone en promotion sur Amazon sont partis en l’espace de quelques heures. Si vous voulez bénéficier des meilleures réductions pour le Cyber Monday, il faudra obligatoirement se dépêcher chez n’importe quel marchand.

