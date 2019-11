Black Friday Amazon : les offres jusqu’à -70% pour ce dimanche 🔥

La pĂ©riode du Black Friday a dĂ©jĂ commencĂ©, et les marchands comme Amazon, Cdiscount ou Fnac et Darty n’hĂ©sitent plus Ă faire de belles offres flash dès le dĂ©but du mois de novembre pour attirer les français. Les plus belles marques du monde sont Ă l’honneur ce week-end, avec Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony qui voient les prix dans leur gamme chuter drastiquement. Ci-dessous, nous avons fait une liste des offres incontournables.

Acteurs du Black Friday 2019 :

Si vous allez sur les plateformes marchandes comme celles d’Amazon, Cdiscount ou Fnac pendant le Black Friday, vous allez tomber sur des dizaines de pages de bonnes affaires. Pour ceux qui n’ont pas le temps de chercher les meilleures opportunitĂ©s, nous avons mis en place ci-dessous une liste des produits les plus populaires qui sont en promotion. Ce guide est mis Ă jour en fonction des nouvelles offres qui apparaissent, et en fonction des ruptures de stock.

Black Friday 2019 : offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : 17 novembre, 10h35

Les meilleures offres pour le Black Friday

Si le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty a lieu le dernier jour du mois de novembre, ces acteurs ont dĂ©cidĂ© d’avancer le dĂ©but de leurs offres pour Ă©taler les ventes sur tout le mois de novembre. Alors qu’on vient de passer le milieu du mois de novembre, les offres flash se font toujours plus nombreuses et gĂ©nĂ©reuses pendant cette pĂ©riode. Attention, le stock est toujours très limitĂ©, ce qui oblige Ă un minimum de rĂ©activitĂ© pour le Black Friday.

Pendant le Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres mettent en avant leurs promotions de diffĂ©rentes manières. Il y a d’une part des ventes flash qui sont ponctuelles et très limitĂ©es par le stock, et d’autre part des ventes plus longues – qui s’arrĂŞtent une fois que le Black Friday est officiellement terminĂ©. Ce sont les premières qui sont les plus attractives parce qu’elles concernent les plus grandes marques dans le monde, avec les remises les plus fortes.

Comme vous pouvez le voir dans la liste des bons plans du Black Friday Amazon, Fnac ou Cdiscount, on retrouve dĂ©jĂ des remises sur les plus grandes marques : Apple avec ses iPad Pro et ses MacBook Pro, Microsoft avec sa Surface Pro ou encore Sony avec ses casques en Bluetooth – autant de produits de rĂ©fĂ©rence qui sont en promotion alors mĂŞme qu’on se rapproche de NoĂ«l et des fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Très clairement, ces offres ne seront pas toutes disponibles pendant le Black Friday, il vaut mieux donc se dĂ©pĂŞcher pour sĂ©curiser ses achats avant qu’il ne soit trop tard. Les marchands comme Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount ont dĂ©cidĂ© d’Ă©largir cette pĂ©riode de gĂ©nĂ©reuses promotions pour ne pas ĂŞtre trop dĂ©pendante d’une journĂ©e de bons plans. Cette annĂ©e, avec les grèves de dĂ©cembre et les gilets jaunes, le commerce en ligne devrait attirer encore plus les foules françaises, et gĂ©nĂ©rer des ruptures de stock plus rapides.

Pour voir toutes les offres Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon, Fnac et Cdiscount déjà en place

A l’origine, le Black Friday est un phĂ©nomène amĂ©ricain qui s’est depuis dĂ©veloppĂ© partout en Europe – y compris en France. Cette opĂ©ration n’a pas seulement lieu sur internet, mais Ă©galement dans les boutiques physiques qui sont prises d’assaut. Sur internet, on retrouve toutefois des offres spĂ©ciales plus intĂ©ressantes sur les thĂ©matiques les plus populaires : Ă©lectronique, informatique ou encore le petit et gros Ă©lectromĂ©nager.

Au courant de ce Black Friday, ce ne sont pourtant pas seulement ces catĂ©gories qui sont le plus en promotion en ligne : Amazon et Cdiscount sont des marchands gĂ©nĂ©ralistes, et ils couvrent absolument tous les produits – comme par exemple la cuisine, le bricolage ou encore les vĂŞtements. Force est de constater que le Black Friday prend le dessus sur les soldes, pour le plus grand bonheur des clients.

En effet, le Black Friday sur Amazon, Fnac ou Cdiscount est une pĂ©riode oĂą l’on peut très facilement Ă©conomiser entre -10% et -30% sur les produits les plus populaires du moment (et jusqu’Ă -70% sur les autres), ce qui est particulièrement gĂ©nĂ©reux. C’est d’autant plus intĂ©ressant que ça a lieu Ă seulement quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e, et qu’on peut donc Ă©conomiser sur les cadeaux de NoĂ«l. Sur certains produits, cela reprĂ©sente plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomies, et cela ne peut ĂŞtre nĂ©gligĂ©.

Le stock est très limité

Le Black Friday offre beaucoup d’avantages, mais il faut savoir ĂŞtre très rapide. Les marques comme Apple, Samsung ou Huawei partent très vite, et les ruptures de stock arrivent parfois en quelques minutes. Il ne faut pas hĂ©siter trop longtemps pour saisir les bons plans et ne pas manquer les offres. Dans tous les cas, vous avez ensuite une pĂ©riode de rĂ©tractation pendant laquelle vous pouvez changer d’avis.

Que ce soit Black Friday ou non, Amazon offre par exemple 30 jours pendant lesquels on peut changer d’avis sur le produit qu’on a achetĂ©. Chez Fnac, Darty ou Cdiscount, il est possible de renvoyer son achat sous 15 jours suivant ce dernier et obtenir un remboursement rapide et intĂ©gral. Vous pouvez donc acheter rapidement Ă ce Black Friday et changer d’avis si besoin, sans aucun risque.

Pour vous accompagner tout du long du Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et bien sĂ»r Darty, nous mettons la liste plus haut sur cette page Ă jour de manière très rĂ©gulière. N’hĂ©sitez pas Ă mettre la page en favori pour retrouver Ă tout moment les meilleures offres disponibles sur les produits les plus en vogue du moment. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de promotions qui sont affichĂ©es en temps rĂ©el Ă travers toutes les plateformes, nous sĂ©lectionnons les meilleures pour vous.

Pour voir le Black Friday sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres