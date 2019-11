Black Friday Amazon : URGENCE, les 10 promos flash jusqu’à -70% 🔥

Pour le dĂ©but du Black Friday Amazon publie ses plus belles promotions, si bien que des millions de produits sont dĂ©jĂ en forte promotion ce jeudi fin d’après-midi. Il y a Ă©videmment des petites pĂ©pites Ă dĂ©couvrir chez le marchand en ligne, en sachant que plusieurs d’entre elles ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© victimes de leur succès. Nous avons prĂ©parĂ© une petite liste des meilleures offres afin que vous puissiez y voir nettement plus clair lors pour cette fin de ce Black Friday sur Amazon.

Liste des marchands qui font Black Friday :

Black Friday 2019 : les offres en direct



Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Jeudi 28 novembre, 17h38

Si vous en avez marre de passer des heures Ă essayer de trouver les top bons plans disponibles pour ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount et les autres plateformes du mĂŞme type, n’hĂ©sitez pas Ă consulter cette liste rĂ©gulièrement. Elle est tenue Ă jour depuis le dĂ©but de la fameuse Black Friday Week et ne possède que les bons plans les plus frais et compĂ©titifs de cette Ă©dition. Vous devriez donc Ă©viter les mauvaises surprises tout en ayant accès plus facilement Ă tous les produits qui sont vraiment incontournables de l’opĂ©ration de cette annĂ©e 2019.

Profiter du Black Friday Amazon et dénicher des produits à prix réduits

Tout au long du Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres proposent une multitude de produits qui se comptent en millions. Beaucoup ont Ă©videmment peu d’utilitĂ© par rapport Ă d’autres. Il faut donc ĂŞtre malin et stratège pour repĂ©rer les bonnes offres et les appareils qui vous intĂ©ressent parmi un flot incessants de rĂ©ductions sur toutes ces plateformes en ligne de France. Amazon enchaine et continuer de dĂ©voiler de nouvelles offres flash qui peuvent parfois durer quelques minutes / heures seulement au profit de nouvelles rĂ©ductions.

Évidemment, il est possible que vous n’ayez pas le temps de surveiller toute la journĂ©e Amazon au Black Friday, sachant que la semaine de promotions est longue. Notre sĂ©lection vous permet donc de retrouver les meilleurs deals en très peu de temps, sachant que cette liste affichĂ©e se concentre principalement sur des produits issus de marques très populaires comme les iPhone XR et iPhone 11 ainsi que les iPad Pro d’Apple, les Galaxy S10 de Samsung ou encore les aspirateurs de Dyson.

C’est certain, Amazon est l’un des marchands en ligne qui rĂ©fĂ©rence le plus de produits sur sa plateforme. Cela explique pourquoi durant le Black Friday, il fait partie des incontournables et se prĂ©sente comme le grand leader de l’opĂ©ration spĂ©ciale du mois de novembre tous les ans. Les produits Ă prix cassĂ©s peuvent ĂŞtre dĂ©diĂ©s Ă l’Ă©lectronique ou aux ordinateurs, mais pas seulement.

Sur Amazon, le Black Friday peut aussi ĂŞtre l’occasion de trouver des produits dĂ©diĂ©s au gros comme au petit Ă©lectromĂ©nager. Durant longtemps, le marchand a fait l’impasse sur cette catĂ©gorie, en partie car ces appareils peuvent ĂŞtre parfois difficiles Ă livrer, mais il s’y est finalement engouffrĂ© Ă fond et de pleins pieds ces derniers mois. Le Black Friday permet de faire de belles Ă©conomies sur ce type de produits, car les remises affichĂ©es vous permettent parfois de profiter de centaines d’euros de remise.

Voici les offres choc du Black Friday d’Amazon :

Voir toutes les offres

Les ordinateurs et smartphones, sommet de ce Black Friday

MĂŞme s’il propose des produits issus de toutes catĂ©gories, le Black Friday façon Amazon mise beaucoup sur les smartphones et les ordinateurs. Cela veut dire que ces appareils sont particulièrement propices Ă de belles promotions. Cette semaine de promos, le marchand a d’ailleurs cassĂ© les prix sur les derniers smartphones de marques très populaires comme Apple, Samsung, LG, Sony, Xiaomi ou Huawei. Avec ces offres spĂ©ciales Black Friday, Amazon fait drastiquement baisser les prix des tĂ©lĂ©phones des trois premiers du marchĂ© mondial des smartphones.

Quant aux tablettes, Amazon profite aussi du Black Friday pour faire de belles remises. En plus des remises allant parfois jusqu’Ă -20% sur les iPad Pro d’Apple, il rĂ©duit aussi les tarifs originaux des Microsoft Surface Pro 7. Les fameux MacBook Pro ainsi que plusieurs ordinateurs type Chromebook sont aussi impactĂ©s par ces promotions en rafale. Lors de ce Black Friday, Amazon ne cesse de casser les prix et rend ces appareils et gadgets beaucoup plus accessibles.

Si vous n’avez pas le temps de voir les promotions du Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce et la multitude d’autres vendeurs, cette liste se prĂ©sente comme une alternative simple et efficace pour y voir plus clair. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris afin de la consulter rĂ©gulièrement pour voir les mises Ă jour et rendre vos quĂŞtes plus faciles parmi ce flot incessant de promotions sur ces diffĂ©rentes plateformes.

Des deals en rafale partout sur Amazon

Évidemment, nous ne pouvons pas relayer toutes les offres Amazon dĂ©diĂ©es au Black Friday. D’ailleurs, cela ne serait pas arrangeant car vous seriez tout autant submergĂ© de bons plans que sur la plateforme en ligne elle-mĂŞme. En tout cas, cette opĂ©ration coup de coeur peut ĂŞtre le moment parfait pour vous faire plaisir, mais aussi pour anticiper sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e en prĂ©parant vos cadeaux tout en Ă©conomisant grâce Ă ces excellentes offres. Les promotions sont très gĂ©nĂ©reuses, parfois plus que les soldes qui auront lieu fin janvier puisque le Black Friday, sur Amazon ou ailleurs, ne cesse de prendre de l’ampleur chaque annĂ©e.

Le Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Darty et autre s’est effectivement imposĂ© comme un Ă©vĂ©nement phare de cette fin de l’annĂ©e, en partie car il a l’avantage d’avoir lieu juste avant les fĂŞtes. Nul doute que l’opĂ©ration est plus consĂ©quente que les French Days ou les cĂ©lèbres soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©. Amazon capitalise donc sur le Black Friday ou les Prime Day qui ont lieu tout au long du mois de juillet. C’est la quantitĂ© des offres spĂ©ciales en masse qui surprend et qui a fait que le leader a su s’imposer comme le poids lourd de toutes ces Ă©ditions.

En tout cas, sachez que vous bĂ©nĂ©ficiez d’une deuxième chance si vous achetez un produit trop vite sur Amazon au Black Friday. Vous bĂ©nĂ©ficiez aussi d’un dĂ©lai de 30 jours ouvrĂ©s, pĂ©riode pendant laquelle vous pouvez renvoyer votre produit achetĂ© et vous faire rembourser dans votre intĂ©gralitĂ©. Aucune chance de faire une erreur durant cette pĂ©riode, donc?

Voici tous les deals du Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres