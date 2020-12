Bon Plan Apple : les prix des MacBook Pro et MacBook Air en forte baisse 🔥

Ă€ l’occasion de Black Friday, Amazon fait fort. Cette annĂ©e, il dĂ©voile tous les jours des tonnes de promotions sur des articles de choix et des marques premium. C’est une opportunitĂ© parfaite pour faire des Ă©conomies avant les fĂŞtes. Aujourd’hui, le marchand affiche un deal de choix sur les MacBook Pro 16″ et les MacBook Air, deux ordinateurs portables premium. C’est le moment de faire des affaires sur le site marchand, les offres vont partir très vite. Voici les bons plans en cours, certains peuvent dĂ©jĂ ĂŞtre expirĂ©s :

Bons plans Black Friday MacBook Pro et Air :

Apple ne fait jamais de promotions lui-mĂŞme, que ce soit en ligne ou en boutique. MĂŞme lors des soldes, la marque Ă la pomme n’affiche aucune remise, que ce soit sur les MacBook Pro 16″ ou sur d’autres produits. Cela explique pourquoi c’est un plaisir de pouvoir en profiter sur Amazon Ă cette pĂ©riode de l’annĂ©e. Depuis quelques annĂ©es, le marchand en ligne a le droit de faire des rĂ©ductions sur les appareils du constructeur, mais elles restent encore rares. C’est un bel effort de sa part de casser les prix jusqu’Ă -8% ou -10% sur les ordinateurs portables concernĂ©s. Cela reprĂ©sente des Ă©conomies qui se chiffrent Ă quelques centaines d’euros, autant dire que c’est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable. Par contre, vous devez ĂŞtre rapide pour en profiter.

Le MacBook Pro 16″, une référence sur le marché des ordinateurs portables

Le MacBook Pro 16″ mis en avant sur Amazon est le successeur direct du MacBook Pro 15″ officialisĂ© plus tĂ´t. Il s’agit d’une belle mise Ă jour de ce dernier, tant cĂ´tĂ© puissance que design. En effet, le nouveau modèle fait la mĂŞme taille… Mais l’Ă©cran est plus grand. Apple a nettement amĂ©liorĂ© le ratio Ă©cran/corps en rĂ©duisant la taille de la bordure. C’est un plaisir de voir ce changement Ă l’ouverture comme Ă l’utilisation de cet ordinateur portable. Si cette modification peut sembler mineure, elle a le mĂ©rite de marquer une diffĂ©rence avec le modèle prĂ©cĂ©dent tout en apportant un meilleur confort Ă l’utilisateur. Elle vient Ă©galement complĂ©ter le design premium de cet appareil en promo au Black Friday.

Lors d’un test effectuĂ© peu après sa sortie, nous avons pu essayer le MacBook Pro 16″. L’un des Ă©lĂ©ments marquants, c’est la qualitĂ© sonore de l’appareil, une caractĂ©ristique que nous n’avons pas l’habitude de mentionner quand nous testons un ordinateur portable. Et pourtant, la diffĂ©rence avec les autres appareils prĂ©sents sur le marchĂ© se remarque de suite. L’ordinateur profite de 6 haut-parleurs qui permettent une très bonne diffusion du son en 3D, ce qui vous offre la possibilitĂ© de profiter pleinement de vos films ou de vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es. CĂ´tĂ© puissance, vous pouvez ĂŞtre rassurĂ© aussi, le MacBook Pro 16″ a tout ce qu’il faut sous le capot pour fonctionner sans aucun temps de latence grâce Ă son robuste processeur. Il conviendra Ă un usage personnel autant que professionnel, pour toutes les personnes qui travaillent dans le web, l’image ou la vidĂ©o.

On note aussi que le MacBook Pro 16″ Ă prix rĂ©duit sur Amazon se dote d’une belle batterie qui lui permet de revendiquer une autonomie de 11 heures d’affilĂ©e. Ă€ l’heure actuelle, il s’agit tout simplement de la meilleure autonomie sur le marchĂ© des ordinateurs portables, c’est aussi un point Ă prendre en compte. Apple s’est attelĂ© Ă la conception d’un appareil dont le design est propre et bien fini, ce Ă quoi la marque nous a dĂ©jĂ habituĂ©s avec la totalitĂ© de ses produits ou presque. Il bĂ©nĂ©ficie aussi de belles capacitĂ©s techniques pour des performances plus qu’Ă la hauteur, ce qui fait de lui un ordinateur premium. Vous pourrez travailler avec, mais Ă©galement l’utiliser au quotidien selon vos envies.

Amazon au top des avantages

En plus des remises affichĂ©es sur le MacBook Pro 16″, Amazon affiche quelques autres arguments en plus de cette belle baisse de prix. Et pour cause, le marchand propose la mĂŞme garantie que si vous achetiez l’ordinateur portable directement auprès d’Apple. La marque ne fait jamais d’offre elle-mĂŞme, mais la plateforme en ligne affiche les mĂŞmes avantages que la marque… Sauf qu’elle baisse le tarif de ce modèle premium. C’est parfait pour craquer sur cet appareil dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire, surtout que vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies de quelques centaines d’euros grâce au deal en cours. Par contre, il faudra ĂŞtre rapide pour en profiter, car le leader du ecommerce a une dernière corde Ă son arc.

Amazon permet Ă ses clients de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021, lĂ oĂą son dĂ©lai de rĂ©traction est habituellement de 30 jours après une commande. Ce changement stratĂ©gique vous laisse tout le loisir de prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui ont lieu dans quelques semaines Ă peine. En effet, vous pouvez parfaitement prendre le MacBook Pro 16″ ou tout autre produit afin de l’offrir Ă un proche lors de NoĂ«l. Si le destinataire n’est pas satisfait, vous avez tout le mois de janvier pour renvoyer l’appareil, c’est sans frais et vous ĂŞtes remboursĂ© dans les jours qui suivent. En gros, vous avez droit aux prix barrĂ©s tout en Ă©tant assurĂ©s de ne pas avoir Ă revendre le produit sur une autre plateforme ni Ă perdre de l’argent.

Si Amazon affiche ce bel avantage, ce n’est pas le cas de ses concurrents. Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger… Tous se limitent aux 14 jours habituels, soit le minimum lĂ©gal en France pour effectuer des retours auprès des plateformes marchandes. Si cela peut sembler suffisant le reste de l’annĂ©e, la pĂ©riode est insuffisante pour commencer Ă faire les achats de NoĂ«l en toute sĂ©curitĂ©. En plus, ces acteurs du ecommerce n’affichent pas d’aussi bons deals sur le MacBook Pro 16″.

Amazon est au top cette annĂ©e, il fait chuter les prix de nombreux produits premium de grandes marques. MĂŞme les articles rĂ©cents ont droit Ă des deals pouvant aller jusqu’Ă -20% ou -30%, c’est parfait pour faire des Ă©conomies avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

