Black Friday : aspirateur Dyson V10 à 399€ au lieu de 599€ (200 pièces)

Pour le Black Friday, Dyson et ses aspirateurs ne sont que très peu en promotion. Ce soir à partir de 17h, Cdiscount organise une vente flash qui permet de faire une économie assez incroyable sur le dernier aspirateur Dyson V10 Motorhead avec son fameux dock (ce dernier a une valeur de 150€). Le marchand propose 200 pièces à seulement 399€ au lieu de 599€, soit une réduction de 33% sur le kit. Un code promo sera affiché à 17h00 pour faire tomber le prix de 50€ de plus que le prix affiché en ce moment (449€). Préparez-vous, il faudra être hyper rapide.

Acheter un aspirateur Dyson V10 Motorhead pour Black Friday, c’est la garantie d’avoir un confort et une qualité de nettoyage vraiment inégalée sur le marché. Au delà du design très original, ces produits de petit électroménager sont incroyablement efficaces et sauront faire plaisir à tout le monde. Si l’aspirateur n’est pas forcément un cadeau très apprécié à Noël, Dyson reste une marque prestigieuse et elle saura combler tous les foyers.

Quel aspirateur Dyson choisir au Black Friday ?

Comme nous le disions plus haut, les aspirateurs Dyson sont très peu en promotion – il faut donc savoir sauter sur chacune des opportunités pour s’assurer de faire une économie de plusieurs centaines d’euros sur ces appareils. Pour ceux qui ne sauraient pas quel modèle choisir, voici une rapide explication de toutes les versions Dyson disponibles au Black Friday : si le modèle V11 est le dernier en date, le fabricant britannique a sorti la version Dyson V10 qui est en vente flash sur Cdiscount une année auparavant, et la Dyson V8 encore avant. Au fil des années, le chiffre augmente donc – et rajoute de la puissance et de l’autonomie au produit.

La qualité Dyson étant ce qu’elle est, vous n’avez clairement pas besoin de partir sur la dernière version de l’aspirateur premium et les modèles plus anciens sont encore très performants. Le rapport qualité prix des aspirateurs Dyson de précédentes générations – encore plus pendant le Black Friday – s’avère assez imbattable, et vous aurez aussi la certitude d’avoir un produit de qualité, sans fil et sans sac.

En plus de la version que vous pouvez choisir au Black Friday, il y a aussi une déclinaison qui est disponible : Absolute, Motorhead, Fluffy etc (comme par exemple Dyson V10 Absolute, Dyson V7 Motorhead etc).. Ces différences sont simplement liées au nombre de brosses qui sont fournies au moment de l’achat de l’aspirateur. La version « Absolute » est la plus complète, c’est donc aussi elle qui sera la plus chère dans une génération donnée.

Pour ceux qui veulent dépenser moins, voici les quelques rares offres sur Dyson :

L’électroménager à l’honneur

Sans trop rentrer dans le détail de chaque aspirateur Dyson au Black Friday, voici les caractéristiques techniques du modèle V10, le plus populaire, qui est en réduction au Black Friday sur Cdiscount : l’autonomie est d’une heure pour une aspiration maximale de 140 AW, ce qui représente un résultat un peu plus élevé que les modèles V7 et V8. D’autre part, le Dyson V10 émet un bruit de 75 dB et offre une efficacité de nettoyage de 99,9%.

Si vous prenez un aspirateur Dyson au Black Friday sur le site de Cdiscount par exemple, vous bénéficierez de la garantie constructeur qui est associée automatiquement au produit. A cela, tous ces marchands vous offrent la possibilité de vous rétracter sous une période : Cdiscount offre 15 jours pour cela.

Encore une fois, cette vente flash au Black Friday sur l’aspirateur Dyson V10 Motorhead, il faut vraiment se précipiter pour en profiter. Les marchands sont littéralement pris d’assaut pendant le Black Friday sur ce produit, il n’y en aura pas pour tout le monde. Quand on sait que Dyson est inexistant pendant les soldes, c’est donc le seul et unique moment de l’année où l’on peut faire autant d’économies sur un produit aussi haut de gamme.

Où trouver les meilleurs deals sur Dyson ?

Il est faux de penser que le Black Friday se concentre uniquement sur l’électronique et l’informatique : depuis plusieurs années, l’électroménager a pris une importance considérable – notamment grâce aux aspirateurs Dyson – lors du Black Friday. Amazon et Cdiscount sont des marchands généralistes qui couvrent toutes les thématiques, et le petit électroménager a acquis une taille importante.

Hormis l’aspirateur Dyson, on retrouve d’autres modèles – peut-être un peu moins puissants, moins design mais aussi moins chers – en promotion lors de cet événement spécial. Pour ceux qui ne veulent pas mettre le budget pour un aspirateur Dyson, il y a donc toujours des alternatives lors de ce Black Friday : Amazon et Cdiscount sont vraiment très compétitifs cette année, nous vous invitons à y faire un tour par vous-même.

