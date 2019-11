Black Friday : aspirateur Dyson V7 à -33%, soit 199€ à peine 🔥

On peut voir que le Black Friday a commencé avec cette offre sur le Dyson V7 Motorhead Origin chez Cdiscount. Depuis qu’il a lancé son opération Black Frida à 17h00 ce jeudi, le marchand français a annoncé une très belle offre sur cet aspirateur haut de gamme du fabricant britannique. Avoir l’opportunité de profiter d’un modèle à moins de 200€ en ce moment est juste incroyable, ça n’a jamais été vu ce sur modèle.

Aspirateur Dyson V7 Motorhead Origin à 199€ au lieu de 299€

Un peu comme Apple, Dyson n’est pas un très grand fan du Black Friday et des périodes de promotions. L’aspirateur est donc très peu en réduction, notamment parce qu’il se vend déjà très bien sans aucune remise. Néanmoins, les marchands français font des efforts avec ponctuellement des remises choc comme celle-ci sur le Dyson V7 Motorhead Origin, qui permet d’économiser 33% du prix pendant quelques heures.

Dyson V7, le luxe pour le Black Friday

Si l’aspirateur Dyson V7 a déjà quelques années, il reste aujourd’hui une référence sur le marché de l’électroménager avec une efficacité, une autonomie et une qualité qu’on est obligé de reconnaître. Dans cette version du Dyson V7 Motorhead Origin disponible au Black Friday, on retrouve également 4 accessoires qui permettent d’adapter le nettoyage à différentes surface et utilisations : un large conduit pour toutes les miettes, une brosse spéciale pour les particules, un suceur pour les endroits confinés ou encore une mini brosse pour les endroits plus sensibles.

Pour le Black Friday, le Dyson V7 Motorhead Origin est reconnu pour avoir une autonomie de 30 minutes environ car il a la particularité d’être sans fil. Pour ceux qui veulent utiliser la brosse motorisée – un peu plus énergivore – elle durera 20 minutes. Il est possible à tout moment de voir la batterie encore disponible grâce à un signal lumineux disponible sur l’appareil directement.

Si Dyson connait un tel succès pour ses aspirateurs, c’est évidemment pour la qualité de ces derniers. La marque est parvenue aussi à se distinguer sur le design avec une forme et des couleurs très originales, ce qui les rend encore plus attrayants. Pendant cet épisode de Black Friday, on voit très peu de remises sur les aspirateurs Dyson, et ceci est une vraie occasion de faire de belles économies sur ce produit.

Si un aspirateur Dyson acheté au Black Friday n’est pas forcément le bienvenu à Noël, cela reste un cadeau qui fera très plaisir à quiconque l’utilisera. C’est un bon moyen d’économiser de l’argent, du temps, et surtout de vraiment passer l’aspirateur prestigieux pour enlever toutes les particules et autres saletés dans votre logement. Avec 33% de remise, il faut vraiment se dépêcher pour avoir une chance de saisir cette affaire.

Cdiscount est la star de l’électroménager

Pour ce Black Friday, l’aspirateur Dyson V7 Motorhead Origin n’est pas le seul à voir son prix être cassé de cette manière. En effet, Cdiscount fait de nombreux efforts pour rendre sa section électroménager vraiment très compétitive. Vous pouvez trouver des dizaines d’autres aspirateurs – certes moins performants, mais aussi moins chers – en promotion pendant l’opération. Il faut toutefois savoir que cette remise de 33% sur Dyson est assez exceptionnelle – alors qu’en général on voit au maximum des remises de 10 à 15% sur ces aspirateurs britanniques.

Par ailleurs, il faut savoir que si vous partez pour ce deal Dyson V7 au Black Friday, vous bénéficiez de la garantie du fabricant anglais pendant 2 ans. Pendant les 15 jours suivants la livraison de votre aspirateur, vous pouvez aussi profiter d’un droit de rétractation – si vous changez finalement d’avis – pour renvoyer votre produit. Dans ce cas-là, Cdiscount s’engage à vous le reprendre et le rembourser.

