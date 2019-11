Black Friday Bose : casque et enceinte jusqu’à -46% en vente flash

Autre star du Black Friday, le casque Bose et les enceintes de la marque américaine sont très prisés des amateurs de bons plans. Il faut dire qu’en dehors de cette période, on ne retrouve quasiment jamais de remise sur ces produits audio haut de gamme. C’est donc le bon moment pour faire des économies sur ces appareils qui se distinguent de la concurrence pour leur qualité. Ci-dessous, les bons plans en cours.

Alors que Noël se rapproche, choisir le Black Friday pour acheter un casque Bose ou une enceinte est une bonne idée pour faire plaisir. Que ce soit pour un cadeau personnel ou pour faire plaisir à son entourage, ces produits Bose sont reconnus mondialement pour leur qualité, et cela sera forcément apprécié par tous ceux qui aiment la musique. Pour les casques Bose QuietComfort 35 II ou le Headphones 700, ils intègrent tous deux un système de réduction de bruit qui permet vraiment de s’isoler dans des environnements bruyants.

Prendre un casque Bose au Black Friday

Au delà du Black Friday, Bose offre par défaut un excellent rapport qualité prix sur son casque et ses enceintes. Il faut savoir que la marque premium américaine a étoffé ces derniers mois sa gamme de casques en officialisant le Headphones 700 qui est déjà en promotion pour ce Black Friday. Ce dernier prend la suite du précédent QuietComfort 35 II qui était déjà très populaire – et qui reste toujours un excellent produit.

Ces deux casques sont les nouvelles versions du précédent casque filaire Bose QuietComfort 25 qui a lui aussi connu ses jours de gloire, et qui reste encore un produit de qualité. Tous ces appareils audio se distinguent par la qualité de leur son, leur système de réduction de bruit ainsi que l’assistant vocal intégré (Alexa ou Google Assistant selon les modèles – en sachant que sur Amazon, tous les casques Bose compatibles sont vendus avec Alexa intégré).

Avant de rentrer dans le détail des enceintes Bose du Black Friday, on rappellera encore que l’autonomie des derniers casques sans fil Bose dépasse les 20 heures, ce qui les positionne parmi les meilleurs du marché. Pour ceux qui réfléchissaient à quel casque Bluetooth choisir pour la fin d’année, c’est clairement l’un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Et avec la remise du Black Friday, ce casque Bose est un choix idéal.

Les enceintes Bose sont à l’honneur

Au delà du casque, Bose est aussi réputé pour ses enceintes. Elles ont des formats assez différents pour répondre à tous les besoins. Pendant le Black Friday, toutes les enceintes de la marque bénéficient de belles remises. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à 50% de réduction sur ces appareils – qui restent des produits très haut de gamme – mais on peut prétendre entre 15 et 30% de remise ponctuelle.

Sans trop rentrer dans le détail des enceintes Bose du Black Friday (dont vous pouvez retrouver la fiche produit sur le site Amazon, Fnac ou Cdiscount), il y a tout d’abord l’enceinte Bluetooth portable SoundLink Revolve. Elle prend le relais de la précédente SoundLink Mini II, et elle intègre un haut parleur circulaire qui permet de mieux diffuser le son à 360°. Il y a également les excellentes enceintes de salon Bose SoundTouch 10, 20 et 30 qui sont en promotion au Black Friday.

Pendant le Black Friday, le casque Bose ou les enceintes sont deux produits qui sont en promotion. C’est un peu toute l’exclusivité du Black Friday – qui arrive à offrir des remises même sur des marques très populaires et premium. Au delà de Bose, on retrouve sur le même principe quelques réductions sur Apple, Samsung ou encore Dyson, qui sont trois marques où les bons plans ne courent pas les rues.

Pour être sûr de réussir à saisir les bons plans sur les produits Bose au Black Friday, nous vous invitons à être le plus réactifs possible pour éviter qu’une rupture de stock ne survienne d’une seconde à l’autre. Dans tous les cas, si vous changez d’avis sur le casque ou l’enceinte Bose par la suite, vous avez une période pour retourner votre colis et obtenir un remboursement complet. Chez Amazon, cette période de rétractation s’étale sur 30 jours, ce qui donne quand même beaucoup de flexibilité. A noter que la garantie constructeur Bose est appliquée pour tous les achats chez Amazon, Fnac ou Cdiscount.

