Black Friday Bose : casque et enceintes à -35% via un deal flash 🔥

Incontournable du Black Friday, Bose et plusieurs de ses produits phares profitent de belles rĂ©ductions, Ă l’exemple de certains de son casque Headphones 700, du QC 35 II et de ses enceintes. Hormis lors de cette opĂ©ration annuelle, il est rare que les appareils Ă©lectroniques de la marque bĂ©nĂ©ficient de remises, c’est donc un bonheur de voir leur prix baisser. Mais cela signifie aussi que ces promotions ne vont pas rester en ligne très longtemps. Voici les bons plans en vigueur ce jour.

Profiter du Black Friday pour choisir un casque Bose ou une enceinte connectĂ©e est un excellent moyen de profiter de l’occasion pour se faire plaisir tout en faisant des Ă©conomies. Nul doute que ce point est Ă prendre en compte, car les fĂŞtes de fin d’annĂ©e arrivent très bientĂ´t. Si vous ne craquez pas pour vous directement, vous pourrez donc aussi anticiper vos cadeaux de NoĂ«l en vous tournant vers les casques sans fil Bose QuietComfort 35 II ou le dernier Headphones 700. Les deux appareils se dotent d’un système de rĂ©duction de bruit active qui plaira Ă tous les adeptes de la musique voulant rester dans leur bulle, dans les transports ou au travail par exemple.

SĂ©lectionner son casque Bose au Black Friday

Black Friday ou non, Bose et ses appareils sont rĂ©putĂ©s pour avoir un excellent rapport qualitĂ©-prix, sachant que la marque propose des enceintes et des casques haut de gamme. Elle a d’ailleurs Ă©toffĂ© sa gamme de casques en Bluetooth il y a peu en dĂ©voilant le Headphones 700, digne successeur du QuietComfort 35 II. L’avantage est que le modèle plus rĂ©cent de Bose profite dĂ©jĂ d’une promotion pour ce Black Friday.

Plus globalement, ces deux casques sont les nouvelles versions du casque avec un fil – le Bose QuietComfort 25. Il s’est finalement fait remplacer par un nouveau modèle sans fil, mais reste un excellent produit qui a très largement contribuĂ© au succès de la marque amĂ©ricaine. Les Headphones 700 et QuietComfort 35 II embarquent tous deux les assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Assistant. Tous les modèles de produits compatibles en vente chez le marchand embarquent logiquement Alexa.

Avant d’Ă©voquer les enceintes premium Bose en promotion au Black Friday, il faut aussi rappeler que l’autonomie de ces deux casques est d’une vingtaine d’heures, ce qui les place sur la tranche haute du marchĂ© dĂ©diĂ© Ă ces appareils Ă©lectroniques. Si vous ne savez pas encore quels casques choisir, vous devriez trouver votre bonheur auprès de Bose. Ce Black Friday est la parfaite occasion pour choisir son dispositif sans fil tout en rĂ©alisant des Ă©conomies de plusieurs dizaines d’euros… Que ce soit pour l’offrir Ă un proche ou pour vous-mĂŞme.

Les enceintes Bose en promo au Black Friday

En plus des casques, ce sont les enceintes Bose qui bĂ©nĂ©ficient du Black Friday. Il y en a effectivement plusieurs et toute rĂ©ponde Ă un besoin spĂ©cifique. Au sein de la gamme en rĂ©duction, vous devriez donc trouver votre bonheur. Compte tenu du fait que la marque amĂ©ricaine est extrĂŞmement populaire, il ne faut pas espĂ©rer des remises allant jusqu’Ă -60%. NĂ©anmoins, vous trouverez des remises allant de -20% Ă -40% lors d’offres flash, ce qui reprĂ©sente dĂ©jĂ des Ă©conomies consĂ©quentes sur de tels produits.

Sans Ă©voquer le dĂ©tail des fiches techniques, on rappellera tout de mĂŞme que l’enceinte portable SoundLink Revolve est la digne successeur de la SoundLink Mini II de Bose et qu’elle se dote d’un haut-parleur circulaire qui assure une belle diffusion du son. Les Bose SoundTouch 10, 20 et 30 en très lĂ©gère promotion sur Amazon au Black Friday sont Ă©galement parfaites pour votre salon.

Lors de ce Black Friday, les casques Bose et les enceintes ont donc droit Ă des promotions allĂ©chantes. Mais ce n’est pas les seuls, car cette opĂ©ration permet aux marchands comme Amazon de casser les prix sur des produits de marques très populaires. On peut donc retrouver des remises sur des appareils issus de sociĂ©tĂ©s comme Apple, Dyson, Sony, Samsung et autres. Pour la majoritĂ© d’entre elles, les promotions sont rares le reste de l’annĂ©e quand le Black Friday n’est pas d’actualitĂ©.

N’hĂ©sitez pas Ă ĂŞtre extrĂŞmement rĂ©actifs pour profiter des remises sur les produits Bose au Black Friday. Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide au moment de l’achat de votre casque ou d’une enceinte, sachez que vous droit Ă une seconde chance. En effet, Amazon offre un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours, contre 15 jours chez Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Durant cette pĂ©riode, vous pouvez renvoyer le produit pour vous faire rembourser intĂ©gralement. Sachez que ce dĂ©lai est toujours le mĂŞme, Black Friday ou non.

