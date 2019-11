Black Friday Boulanger : les 7 meilleures offres du jour !

Une nouvelle fois, Boulanger est omniprésent pour le Black Friday. Chez le marchand, vous pouvez retrouver des réductions et ventes flash sur la plupart des catégories. Nous avons fouillé l’ensemble des promotions sur le site, et avons créé cette sélection de nos offres préférées pour ce samedi. Attention, certains produits n’ont pas des stocks infinis, soyez rapides si vous voulez en profiter.

Notre pack Black Friday Boulanger préféré étant celui comprenant un Google Home Mini, un kit de démarrage + télécommande Hue, une prise connectée et un Chromecast qui est proposé à 179€ au lieu de 299€ !

PC Portable Asus Screenpad à 599€ au lieu de 899€ 🔥

Affiché à 699€ pour Black Friday chez Boulanger, l’ordinateur avec un double écran a aussi droit à une ODR (offre de remboursement) de 100€, faisant chuter son prix à 599€. Sa spécificité principale est son pavé tactile intelligent qui vous permet d’étendre l’écran avec des raccourcis par exemple. Pour le reste, on est sur une machine très solide, avec un écran de 14″, un processeur Intel Core i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un stockage SSD de 256 Go.

Cette réduction est très rare sur ce type de produits, et Boulanger propose une offre unique pour Black Friday.

Honor 20 Pro à 399€ au lieu de 499€

Le Honor 20 Pro est un smartphone très équilibré avec son large écran 6,2″, son SoC Kirin 980, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quand on pense à un smartphone équilibré, la photo et l’autonomie se doivent d’être au rendez-vous. C’est le cas avec ses 4000 mAh et son quadruple capteur photo. Cette réduction qui fait tomber son prix à 399€ grâce à une ODR de 100€ est aussi une belle affaire.

Samsung Watch Active à 179€ au lieu de 249€

La grande force de la Galaxy Watch Active de Samsung ? Elle est compatible à la fois avec iOS et Android, comme elle tourne sous le système d’exploitation Tizen. C’est l’une des plus belles montres connectées du marché, et tous les coloris sont proposés en réduction chez Boulanger pour Black Friday à 179€ seulement.

Très discrête elle peut vous suivre pour vos séances de course à pied grâce à son GPS intégré, mais surtout au quotidien avec ses applis embarquées et les notifications. C’est aussi une excellente idée de cadeau pour Noël.

Bose en réduction pour Black Friday

Les deux derniers produits de notre sélection Boulanger sont de la même marque : Bose. Le premier est la barre de son Bose Solo 5, qui est en promotion à 159€ au lieu de 229€ pour Black Friday. Une fois branchée à votre télévision, vous profitez d’une expérience sonore d’un home cinéma. Assez compacte, vous pouvez choisir de la poser ou de la fixer au mur.

Encore plus compact, le second modèle ne se présente plus : la Bose Soundlink Color II en version rouge. Habituellement vendue 139€ elle bénéficie d’une réduction de 42%, à 79€. Elle peut être reliée en Bluetooth à votre smartphone, et propose un son très riche. Elle est pensée pour être nomade, avec ses 8 heures d’autonomie et son étanchéité. Si vous n’aimez pas le sans-fil, un port jack est aussi de la partie.

Des centaines d’autres promotions pour la Black Friday Week Boulanger

Ces quatre offres ne sont bien sûr qu’une toute petite sélection parmi les promotions Boulanger. Tous les univers sont concernés par les remises, et un des gros atouts de Boulanger est la possibilité de retrait en magasin des produits.

Si vous cherchez un chargeur sans-fil, ce modèle Belkin est proposé à… 0,49€ grâce à une remise de 30% sur les accessoires et une ODR de 10€. Enfin, si vous voulez connecter votre maison, ce pack Google Home Mini + Chromecast + Kit Hue + Prise connectée est proposé à 179€ au lieu de 299€.

Les atouts de Boulanger au Black Friday

Commander chez Boulanger au Black Friday présente plusieurs avantages. D’une part, le catalogue est riche et le marchand a fait l’effort de proposer des packs créatifs sur les produits high-tech. Second point fort : vous pouvez également retirer vos commandes directement en magasin, ce qui vous permet d’être certain que le stock est disponible, et de profiter rapidement de vos achats.

Le Black Friday se termine lundi soir chez Boulanger, mais certaines offres peuvent expirer avant la date fatidique.