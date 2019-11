Black Friday : la caméra Arlo Pro 2 en baisse de -50% sur Amazon 🔥

Comme beaucoup de marques lors du Black Friday, les camĂ©ras Arlo et beaucoup de ses produits sont la cible de très belles promotions. C’est le cas de la camĂ©ra Pro, mais aussi d’autres modèles et d’accessoires pouvant atteindre des rĂ©ductions allant jusqu’Ă -50%. Ces fortes baisses signifient aussi que les offres ne vont pas rester très longtemps en ligne car le stock est restreint : c’est donc le moment d’en profiter.

Le Black Friday bat son plein et Amazon s’illustre particulièrement lors de cette Black Friday Week avec de très belles remises sur les camĂ©ras Arlo et leurs accessoires. Beaucoup passent le cap des -40% Ă cette occasion, Ă l’exemple de la camĂ©ra Arlo Pro 2, un modèle incontournable de la marque qui appartenait Ă Netgear avant de devenir indĂ©pendante. Ce Black Friday vous permettra sans nul doute de faire de belles Ă©conomies sur ces produits qui se prĂ©sentent comme des incontournables de la gamme de camĂ©ras Arlo.

Choisir la caméra Arlo Go au Black Friday

Durant ce Black Friday, la caméra Arlo Pro 2 voit son tarif initial réduire très largement, si bien que son prix passe de 279 euros à 159 euros. Si le produit présentait déjà un excellent rapport qualité-prix, cette promotion en vigueur au Black Friday se présente comme la cerise sur le gâteau. Nul doute que cette caméra saura séduire les adeptes de la marque.

Sans entrer dans les dĂ©tails techniques, la camĂ©ra Arlo en promotion au Black Friday est la seule Ă fonctionner sans ĂŞtre connectĂ©e Ă un rĂ©seau Wi-Fi. Elle se connecte donc facilement Ă un rĂ©seau 3G ou 4G, un avantage indĂ©niable car cela veut logiquement dire qu’elle peut mĂŞme tourner dans un lieu oĂą il n’y a pas de connexion Wi-Fi. Le produit d’Arlo se dote d’une autonomie d’environ deux mois pour 850 Mo d’enregistrement chaque mois. Compte tenu des capacitĂ©s de cette camĂ©ra, il est certain que l’offre flash en vigueur au Black Friday se terminera très vite.

Des deals flash au Black Friday

Au Black Friday, Arlo bĂ©nĂ©ficie de très belles remises sur ses produits, mais ce n’est pas la seule marque Ă en profiter, car cette opĂ©ration casse aussi les prix sur des appareils issus de grandes marques Ă l’exemple de Samsung et de ses Galaxy S10, de Huawei et de ses P30 ainsi que d’Apple et de ses MacBook.

Outre la marque Arlo, le Black Friday ne cesse de prendre de l’ampleur chaque annĂ©e, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les habitants de l’hexagone s’intĂ©ressent de plus en plus Ă l’opĂ©ration qui a dĂ©sormais lieu tous les mois de septembre. Quant aux marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, ils ne cessent de casser les prix sur leurs produits avec de très belles offres.

Sachez qu’il est possible de profiter d’une deuxième chance si vous avez achetĂ© votre camĂ©ra Arlo au Black Friday trop rapidement. Amazon offre effectivement un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours suite Ă votre achat, ce qui veut dire que vous pouvez renvoyer votre produit pour ĂŞtre intĂ©gralement remboursĂ©. Chez Cdiscount, Darty et Fnac, cette pĂ©riode est de 15 jours, ce qui est largement suffisant pour se rendre compte que vous n’ĂŞtes pas satisfait du produit Arlo achetĂ© au Black Friday.

