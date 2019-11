Black Friday Cdiscount : 5 offres incroyables pour ce vendredi 🔥

Plus le temps passe, plus Cdiscount prend de place au moment du Black Friday. Pour cette édition 2019, le géant français a décidé de voir les choses en grand, avec des milliers de promotions sur divers produits. Souvent, le stock est extrêmement limité il faut être rapide pour profiter de ces offres, comme ce fut le cas ce matin pour la Nintendo Switch. Heureusement, nous avons décidé de vous aider à déterminer quels sont les meilleurs plans proposés par Cdiscount pour Black Friday, voici une liste des produits les plus populaires actuellement en promotion.

Cdiscount sort l’artillerie lourde pour ce vendredi de Black Friday

En ce dernier Black Friday, Cdiscount dĂ©cide d’Ă©largir ses propositions en s’ouvrant Ă toutes les catĂ©gories de produits, qu’il s’agisse d’Ă©lectronique en passant par la cuisine, les jouets, le bricolage ou encore l’Ă©lectromĂ©nager. Le leader français du e-commerce propose très rĂ©gulièrement de nouvelles offres pendant un temps limitĂ© sur sa plateforme, qui imposent aux clients de revenir tous les jours pour ne pas manquer les bonnes affaires.

Black Friday Cdiscount : les offres immanquables

Dernière mise à jour : vendredi 29 novembre, 14h15

Voir toutes les promotions

Sur Cdiscount, nous distinguons deux types d’offres pour cette pĂ©riode : les offres flash, très ponctuelles avec un stock très limitĂ©. Pour faire simple, plusieurs fois dans la journĂ©e, Cdiscount dĂ©gaine une nouvelle offre pendant ce Black Friday. Cela permet aux consommateurs de bĂ©nĂ©ficier de plusieurs remises sur les plus grandes marques du moment : Apple, Samsung, Huawei, Dyson, et bien d’autres, personne n’y Ă©chappe. Depuis le dĂ©but de Black Friday, Cdiscount a fait ça sur les Nintendo Switch, et les AirPods 2 notamment, tout comme un bon de 10€ de rĂ©duction.

Les ventes flash ne sont pas les seuls avantages, Cdiscount conserve des milliers d’offres plus habituelles. Ces dernières concernent la plupart des grandes marques, et ce dans toutes les catĂ©gories de produits. Lorsque l’on se rend sur la page d’accueil Cdiscount, on peut se rendre de toutes les offres en cours. Cependant, il se peut que vous ayez dĂ©jĂ une idĂ©e en tĂŞte pour Black Friday, dans ce cas il suffira d’utiliser la barre de recherche optimisĂ©e pour accĂ©der trouver directement le produit voulu.

Pour voir les offres Black Friday, c’est ici :

Voir toutes les offres

Cdiscount multiplie les promotions

Le Black Friday n’est pas la seule prioritĂ©, voici quelques annĂ©es que Cdiscount s’impose sur les Ă©vĂ©nements de promotions. Que ce soit les soldes, les French Days, le Black Friday, ou encore le Cyber Monday. Le leader français a dĂ©cidĂ© de s’investir pleinement dans toutes ces opĂ©rations afin de devenir un vĂ©ritable incontournable dans la vie des français. Ces investissements sont plutĂ´t payants puisqu’il a gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 57 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le Black Friday 2018, contre seulement 43 millions en 2017. Sur certaines pĂ©riodes Cdiscount enregistre plus de 150 commandes par seconde. Vous l’aurez compris ses ambitions sont encore plus Ă©levĂ©es cette annĂ©e. De ce fait, la quantitĂ©, tout comme la qualitĂ© des offres devrait largement considĂ©rablement s’accroĂ®tre.

En 2018, le site a comptĂ© 10 millions de visites pendant le Black Friday, en d’autres termes c’est 25% de plus qu’en 2017. En affichant des offres spĂ©ciales encore plus gĂ©nĂ©reuses sur des marques très attrayantes, Cdiscount devrait passer un nouveau palier pour ce Black Friday 2019. Très frĂ©quemment Ă cette pĂ©riode, les remises peuvent dĂ©passer les -50% sur certaines rĂ©fĂ©rences, ce qui est assez incroyable. On se rend compte que de plus en plus les marchands misent davantage sur le Black Friday plutĂ´t que sur les soldes, et c’est Ă©videmment aussi le cas pour Cdiscount.

Cdiscount est Ă prĂ©sent l’un des grands favoris sur un Ă©vĂ©nement comme celui-ci, notamment parce que le marchand a immĂ©diatement suivi quand le Black Friday est arrivĂ© en France. En effet, ce phĂ©nomène venu des États-Unis concerne aussi bien les boutiques physiques qu’Internet en France. Cet Ă©vĂ©nement permet aux français de rĂ©aliser des achats Ă moindre coĂ»t, Ă seulement quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Le Black Friday est donc un excellent moyen de prĂ©parer les cadeaux de NoĂ«l Ă prix rĂ©duit, tout en gardant la fiabilitĂ© des grandes marques.

La fidélité récompensée avec CDAV

Le Black Friday ne se dĂ©roule plus seulement le vendredi, c’est une vĂ©ritable pĂ©riode qui s’Ă©tend sur plusieurs jours. Cdiscount est un acteur majeur, et vous serez sĂ»rement menĂ© Ă y revenir plusieurs fois, c’est pourquoi son programme de fidĂ©litĂ© CDAV (Cdiscount Ă volontĂ©) est un service incontournable pour les clients fidèles. En optant pour ce programme de fidĂ©litĂ©, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la livraison gratuite en un jour, y compris pendant le Black Friday.

Évidemment, le Black Friday oblige d’ĂŞtre très efficace lors de vos achats (pour Ă©viter toute rupture de stock), mais Cdiscount vous laisse une seconde chance. En effet, vous bĂ©nĂ©ficiez du droit de rĂ©tractation pour renvoyer vos achats sous 15 jours si vous n’ĂŞtes finalement plus satisfaits. De ce fait, vous obtiendrez un remboursement intĂ©gral, sous condition que le produit renvoyĂ© soit comme neuf.

Pour dĂ©couvrir toutes les offres Cdiscount, c’est ici :

Voir toutes les offres