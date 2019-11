Black Friday : Cdiscount casse (encore) tous ses prix ce samedi aprèm 🔥

Les fĂŞtes de fin d’annĂ©e approchent vite, et l’occasion d’offrir un nouveau produit high tech Ă soi-mĂŞme (ou Ă une proche) vient Ă l’esprit de beaucoup. Pour ce faire, rien de mieux qu’un Black Friday Cdiscount qui se tient cette annĂ©e aussi pendant tout le week-end. Pour l’occasion, ce sont toujours plusieurs milliers de bons plans qui ont Ă©tĂ© mis en avant dès ce matin chez le e-commerçant français.

Voir toutes les offres

Black Friday Cdiscount : les offres immanquables

Dernière mise à jour : samedi 30 novembre, 13h52

Voir toutes les promotions

Le site propose des ventes flash depuis quelques jours Ă l’occasion de la semaine et du week-end de Black Friday, et les bons plans Cdiscount foisonneront jusqu’à lundi – avec le Cyber Monday. Mais attention, les promos Ă©phĂ©mères proposĂ©es ne durent que très peu de temps : les stocks sont limitĂ©s sur Cdiscount au Black Friday comme chez ses concurrents, et selon un rapport rĂ©cent du cabinet OpinionWay pour iloveretail, un Français sur deux a l’intention de profiter du Black Friday pour rĂ©aliser des achats cette annĂ©e.

Le guide Cdiscount pour ce Black Friday

Pour tous les jours de ce week-end de Black Friday, Cdiscount proposera de nouvelles offres éphémères sur toute sa gamme de produits, de l’électroménager aux smartphones, en passant par les téléviseurs, les produits et ustensiles de cuisine ou encore les outils de bricolage. Pour vous aider à mieux vous y retrouver, nous travaillons pour vous à proposer une sélection des meilleures promotions pour ce Black Friday sur Cdiscount, que vous pouvez retrouver ci-dessus, avec la date de dernière mise à jour.

On tient à vous rappeler que chacune des promotions prenant l’étiquette d’offre éclair concerne des bons plans aux stocks limités. Ces produits, déjà très populaires pendant l’année, font face à une demande gigantesque à l’occasion du Black Friday sur Cdiscount. L’année dernière, certains pics de trafic entraînaient même jusqu’à 150 commandes par seconde chez le marchand, de quoi donner la couleur quant à la disparission rapide des stocks disponibles. Les bons plans affichés ci-dessus sont toujours disponibles, mais ne tardez pas.

Pour voir les offres générales pour Black Friday, c’est ici :

Voir toutes les offres

Cdiscount, référence pour faire ses achats

Dixit Alexandre Eruimy, le DG de la plateforme B2B Prestashop, « avec les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, le Black Friday reprĂ©sente dĂ©sormais entre 20 et 25% du chiffre d’affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne ». Inutile de vous dire que chez les plateformes plus importantes telles que Cdiscount par exemple – oĂą les promotions sont encore plus sĂ©duisantes pour trouver un nouveau smartphone pas cher ou un nouveau tĂ©lĂ©viseur – les chiffres sont aussi colossaux.

Pour Black Friday, Cdiscount est une rĂ©fĂ©rence ultime pour trouver des ventes flash au meilleur prix : l’enseigne souhaite faire encore mieux qu’en 2017 et en 2018, lĂ oĂą elle avait dĂ©jĂ pu enregistrer respectivement 43 et 57 millions d’euros. Sa place de premier pendant le Black Friday, aux cĂ´tĂ©s de Amazon, Darty, Fnac et consorts, lui permet de tirer les prix encore plus vers le bas. Le moment idĂ©al pour passer Ă l’achat, si vous songiez changer un appareil chez vous, avant que les prix ne redeviennent normaux.

En parlant de remise, sachez que le Black Friday Cdiscount est une occasion pour le marchand d’afficher des prix jusqu’à 60 % plus bas qu’à la normale. Pour attirer la clientèle vers sa plateforme, les produits les plus populaires tels que les derniers appareils d’Apple, OnePlus, Huawei, Xiaomi et de Samsung atteignent des tarifs très compétitifs, comme vous pouvez le découvrir dans notre sélection des meilleurs produits chez Cdiscount pour le Black Friday, ou bien en cliquant sur le lien ci-dessous.

Le service de Cdiscount, un avantage pour Black Friday

Pour mieux servir ses clients avec un service de qualité pendant Black Friday, Cdiscount propose un programme de fidélité baptisé « Cdiscount à Volonté » (CDAV), qui vous permet notamment de pouvoir être sujet à la livraison gratuite en un jour ouvré. A l’occasion de cette édition du Black Friday, le service est toujours disponible, et vous permettra de ne pas attendre un temps interminable, alors que les services de livraison à domicile risquent d’être assez sollicités ces prochaines semaines.

Cdiscount, c’est aussi l’une des meilleures plateformes pour effectuer ses achats à Black Friday, si jamais vous n’êtes pas à 100 % sûr d’être satisfait par les produits qui vous intéressent. La plateforme propose effectivement de pouvoir renvoyer le produit sous 15 jours, si jamais vous ne souhaitez pas le conserver. Le service est sans aucun frais et vous permet d’être remboursé intégralement, à la seule condition que le produit renvoyé soit comme neuf.

Le Black Friday en France, où et quand ?

L’origine du Black Friday est bien évidemment américaine. Au lendemain de Thanksgiving (vendredi), les commerçants en ligne et physiques essaient d’attirer les clients depuis les années 1970, et les grandes enseignes françaises ont bien repris le concept, notamment depuis l’arrivée des e-commerçants, pouvant faire baisser drastiquement le prix des produits sur internet.

Cette annĂ©e, le Black Friday est fixĂ© au vendredi 29 novembre. Mais toute la semaine durant – et y compris le week-end comme ce samedi – les offres se multiplient dĂ©jĂ . La fĂŞte se poursuivra ensuite jusqu’à lundi de « Cyber Monday » qui signera la fin de Black Friday sur Cdiscount. L’opĂ©ration commerciale dure donc une semaine entière, et les rĂ©ductions sont nombreuses sur les sites des e-commerçants comme Cdiscount.

Pour découvrir le Black Friday Cdiscount, c’est ici :

Voir toutes les offres